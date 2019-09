Marc Tanguay devient leader parlementaire de l'opposition officielle





QUÉBEC, le 5 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le chef intérimaire du Parti libéral du Québec, M. Pierre Arcand, annonce que le député de LaFontaine, M. Marc Tanguay, devient le nouveau leader parlementaire de l'opposition officielle.

M. Tanguay milite depuis de nombreuses au sein de notre formation politique. Il a d'ailleurs été président du parti de 2009 à 2012 pour ensuite se présenter dans la circonscription de LaFontaine. Il a cumulé les fonctions parlementaires au fil des ans, notamment celle de leader parlementaire adjoint du gouvernement.

Depuis l'automne dernier, il est le porte-parole libéral en matière de justice, d'accès à l'information et de la réforme du mode de scrutin. Il conservera ces fonctions tout en assumant celle de leader parlementaire.

« Marc c'est un gars d'équipe qui est toujours prêt à aller au front pour défendre nos positions. J'ai une grande confiance en lui et je sais qu'il a la fougue et la passion nécessaires pour assumer cette nouvelle fonction. Marc et moi sommes collègues depuis 2012 alors j'ai eu l'occasion de le voir à l'oeuvre. La politique c'est naturel pour lui, il a le sens de la répartie et il sait porter les bonnes attaques. C'est aussi un homme de principe qui a un grand respect pour le travail des parlementaires. Les différents partis politiques ont le droit d'exprimer leurs opinions et d'en débattre. C'est ça la démocratie. Le rôle du leader, c'est de bien encadrer ces débats d'idées. »

Pierre Arcand, chef de l'opposition officielle

« C'est avec énormément de plaisir et de dévouement que je vais assumer cette fonction. Je suis touché par la confiance que m'accorde M. Arcand. Au cours des 7 dernières années, j'ai eu l'occasion de participer activement aux débats parlementaires. Aujourd'hui, je sens que j'ai tout le bagage nécessaire pour assumer l'importante fonction de leader parlementaire. Je peux également compter sur une équipe chevronnée pour m'appuyer. »

Marc Tanguay, leader parlementaire de l'opposition officielle

