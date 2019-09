MediSpend nomme Craig Hauben au poste de directeur général





PORTSMOUTH, New Hampshire, 5 septembre 2019 /PRNewswire/ -- MediSpend, l'un des principaux fournisseurs mondiaux en solutions de conformité pour le secteur des sciences du vivant, poursuit le développement de son équipe de direction afin de répondre à une demande croissante. La société a annoncé ce jour la nomination de Craig Hauben au poste de directeur général, en vue d'assurer l'orientation stratégique de la croissance de l'entreprise. Hauben a rejoint l'organisation en octobre 2018 en tant que président et chef de l'exploitation. Au cours de cette période, il s'est impliqué dans tous les secteurs de l'organisation et a mis en place une équipe d'experts du secteur afin de renforcer les solutions logicielles de pointe de l'entreprise ; il a également mis en oeuvre des processus et des procédures de premier ordre pour garantir la mise au point et le succès de services de soutien continus, au niveau national et international. Le tout, associé à son expérience diversifiée dans le secteur de la santé et sa capacité à diriger des organisations à forte croissance, positionne l'entreprise de façon unique pour une réussite durable.

« Au nom du conseil d'administration, nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue à Craig, au sein de l'équipe de direction de MediSpend. Il est unanimement respecté et son parcours est exceptionnel dans l'exploitation d'organisations très performantes », a déclaré Steve Eaton. « Dans l'objectif de la prochaine étape de MediSpend, les profondes connaissances et l'expérience de Craig contribueront à la réussite à long terme de l'organisation. »

« J'ai hâte de travailler avec l'équipe de MediSpend », a dit Hauben. « L'organisation est particulièrement bien placée pour réussir, grâce à la qualité de ses produits et à son équipe exceptionnelle. Afin de maintenir le rythme de croissance, nous continuerons à la structurer, pour avoir un impact positif sur l'expérience de notre clientèle. »

Avant de rejoindre MediSpend, Hauben était vice-président exécutif du service de codage chez Ciox Health et il a également occupé le poste de chef de l'exploitation chez ArroHealth. Depuis 2003, Hauben a été administrateur de HGH Foundation, membre du conseil consultatif de WiderCircle et membre du conseil de Partners for Biliteracy.

Au cours des quinze dernières années, Michaeline Daboul, cofondatrice et directrice générale de MediSpend, a piloté l'organisation et a commercialisé plusieurs solutions réussies de rapports de conformité. Daboul disposera désormais d'un rôle consultatif auprès de l'organisation, ce qui lui permettra de saisir d'autres opportunités. MediSpend continuera d'épauler la mission de Daboul, qui consiste à aider les entreprises du secteur des sciences du vivant à réduire les risques liés à la conformité et à améliorer leurs processus d'affaires.

À propos de MediSpend

MediSpend est un leader mondial en logiciels de conformité basés dans le Cloud, dédié au secteur des sciences du vivant. MediSpend est le système de conformité officiel de certaines des plus grandes sociétés mondiales spécialisées en sciences du vivant. Nous aidons des sociétés dédiées à la pharmacie, aux dispositifs médicaux, à la dentisterie et aux biotechnologies émergentes dans leur conformité aux lois internationales sur les soins de santé, tout en réduisant les risques et les coûts. MediSpend Compliance Cloud permet aux sociétés spécialisées dans les sciences du vivant de gérer et de surveiller l'engagement des médecins, de regrouper et d'analyser les données des entreprises et de respecter les réglementations mondiales en matière de confidentialité et de transparence des données. Nos employés s'engagent envers la réussite des clients et envers l'innovation et le développement de produits exceptionnels. Nos clients se trouvent aux États-Unis, en Europe, en Asie et en Amérique latine. Le siège social de MediSpend est situé à Portsmouth, N.H., avec des bureaux dans le Minnesota, à New York et en Pennsylvanie. Retrouvez MediSpend en ligne, sur le site www.medispend.com.

Contact avec la presse :

Kathy Fallon

kfallon@medispend.com

215-952-3223

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/727929/MediSpend_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 5 septembre 2019 à 10:36 et diffusé par :