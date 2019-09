Plus de livres dans les bibliothèques scolaires pour susciter le goût et le plaisir de la lecture chez les jeunes





QUÉBEC, le 5 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Pour encourager les jeunes à lire et ainsi favoriser leur réussite éducative, le gouvernement du Québec accorde, en cette période de rentrée scolaire, un montant additionnel de 5 millions de dollars pour l'achat de livres dans les bibliothèques scolaires. Cette somme se greffe aux 15 millions déjà prévus, pour un investissement total de 20 millions de dollars. Ces sommes seront récurrentes pour au moins les quatre prochaines années, ce qui portera le financement total des bibliothèques scolaires à 80 M$.

Le premier ministre, M. François Legault, le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, et la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Cet investissement pour regarnir les bibliothèques scolaires vise à pallier le sous-financement chronique dont elles ont souffert ces dernières années. Le gouvernement du Québec espère ainsi les rendre plus attrayantes auprès des jeunes et susciter l'intérêt de ces derniers pour les arts et la lecture.

Citations :

« Le goût de la lecture s'acquiert et l'une des conditions à ça, c'est d'avoir plein de livres intéressants à sa portée. Pour moi, la lecture est un grand plaisir, une grande richesse, qu'on doit partager le plus possible avec les enfants. Le levier le plus important pour ça, c'est l'éducation. Et vous savez que l'éducation, c'est la première grande priorité de notre gouvernement. Cet enjeu me tient à coeur et a toujours été au centre de notre vision. Notre objectif est simple : donner à chaque enfant les moyens d'aller au bout de son potentiel. Dans les derniers mois, on a lancé plusieurs grands chantiers pour y arriver. Et aujourd'hui, on continue le travail avec un investissement important pour nos bibliothèques scolaires. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Comme ministre, mais aussi comme enseignant et auteur, je suis extrêmement heureux de concrétiser cet engagement aujourd'hui. Je suis également particulièrement fier de pouvoir compter sur la présence du premier ministre pour l'occasion, un grand lecteur lui-même, qui témoigne de l'importance qu'il accorde à l'éducation et à la culture. Concrètement, la somme supplémentaire annoncée aujourd'hui permettra l'achat d'environ deux livres de plus par élève chaque année scolaire. Cela permettra de soutenir l'amélioration des compétences des élèves en littératie et de développer leur amour de notre langue et de notre culture dès le plus jeune âge. C'est une excellente nouvelle. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

« Faire en sorte que l'accès aux livres ne soit pas un privilège, mais un droit pour l'ensemble des jeunes Québécois d'âge scolaire, c'est leur donner les outils pour qu'ils deviennent des citoyens qui s'approprient et apprécient la culture sous tous ses angles. C'est l'un des principes qui guident mes actions en tant que ministre de la Culture et des Communications. L'accès à des oeuvres littéraires en milieu scolaire leur permettra de découvrir les auteurs québécois et d'ailleurs, d'enrichir leur vocabulaire, de cultiver leur imaginaire et de développer leur pensée critique. On ne peut que trop insister sur l'importance des bibliothèques scolaires dans la valorisation de la lecture et de la langue française. Le fait que le premier ministre soit à nos côtés pour cette annonce en témoigne. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

Faits saillants :

Cette mesure est protégée, ce qui signifie que les allocations en découlant sont destinées aux établissements, qu'elles doivent être utilisées aux fins spécifiées dans la mesure et qu'elles sont non transférables.

Chaque établissement a le choix des moyens et des critères pour faire la sélection des oeuvres littéraires et des ouvrages documentaires. La règle budgétaire mentionne toutefois qu'à valeur pédagogique égale, l'acquisition de livres édités au Québec est encouragée.

