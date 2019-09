SEI Canada accroît son expertise avec deux nominations à Toronto





La société approfondit ses ressources pour soutenir ses activités canadiennes

TORONTO, le 5 sept. 2019 /CNW/ - Société de placements SEI Canada (SEI Canada) a annoncé aujourd'hui la nomination de John Csaszar au poste de gestionnaire de portefeuille pour les actions canadiennes dans son Unité de gestion des placements, et celle de Dexton Blackstock, en tant que directeur général, chef du développement des affaires au Canada, pour le groupe institutionnel de SEI.

Dans son nouveau rôle double, monsieur Csaszar gérera les fonds d'actions canadiennes de SEI et aura également des responsabilités de recherche de gestionnaires. Il relèvera de Jason Collins, chef mondial de la gestion des portefeuilles d'actions, et se joindra au Comité de surveillance de la stratégie des placements en actions de SEI. Avec plus de 12 ans d'expérience dans le secteur, monsieur Csaszar occupait auparavant le poste d'analyste de recherche pour les gestionnaires, dans le cadre duquel il était responsable de l'analyse des sous-conseillers d'actions et de titres à revenu fixe canadiens pour les fonds SEI. Avant de se joindre à SEI, il a travaillé à Gestion d'actifs CIBC, où il a effectué des recherches et des évaluations des gestionnaires de placements canadiens et mondiaux pour différentes catégories d'actifs.

« En tant que programme gestionnaire de gestionnaires, comprendre les gestionnaires de placement sous-jacents dans nos portefeuilles est essentiel. L'expérience de John en recherche de gestionnaires fait en sorte qu'il est en excellente position pour prendre en charge la gestion des portefeuilles », a affirmé monsieur Collins. « Je sais qu'il réussira dans ce nouveau rôle et suis fier de pouvoir promouvoir à l'interne. »

Dexton Blackstock dirigera le développement des affaires au Canada, par la vente de la solution d'impartition des placements de SEI à tous les investisseurs institutionnels, dont des organismes sans but lucratif, des sociétés, des syndicats et des gouvernements. Avec plus de 20 ans d'expérience dans le secteur des placements, monsieur Blackstock se joint à SEI depuis BMO Gestion mondiale d'actifs, où il était tout récemment directeur des activités institutionnelles. Il relèvera de Michael Cagnina, vice-président et directeur général du développement des nouvelles affaires en Amérique du Nord du Groupe institutionnel de SEI.

« Les investisseurs institutionnels canadiens s'intéressent de plus en plus aux solutions d'impartition des placements pour la gestion de leurs investissements, et nous sommes très heureux de pouvoir compter sur les vingt ans d'expérience de Dexton pour la compréhension de leurs besoins », a affirmé monsieur Cagnina. « Il s'agit d'un excellent ajout à notre équipe canadienne, nous nous attendons à un impact immédiat sur le développement des affaires dans cette région. »

À propos du Groupe institutionnel de SEI

Le Groupe institutionnel de SEI est l'un des premiers et plus importants fournisseurs mondiaux de services de gestion des investissements délégués. La société offre des solutions intégrées de retraite, de soins de santé et sans buts lucratifs à plus de 480 clients dans 12 pays, au 30 juin 2019. Nos solutions sont conçues pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers, réduire les risques d'affaires et satisfaire leurs exigences de diligence raisonnable grâce à la mise en oeuvre de stratégies pour la gestion des régimes à prestations déterminées, les régimes à cotisations déterminées, les fondations et les fonds désignés par les conseils. Pour de plus amples renseignements, visitez seic.com/institutional-investors.

À propos de SEI Canada

SEI a fondé son service canadien en 1983, en offrant des techniques de gestion des actifs innovatrices pour les investisseurs institutionnels. Aujourd'hui, SEI propose des solutions de conseils stratégiques et de gestion des placements intégrés pour aider les investisseurs institutionnels à atteindre leurs objectifs organisationnels et à satisfaire leurs responsabilités fiduciaires. Forte de ses connaissances spécialisées en matière de placement, SEI a commencé à offrir des solutions de placements aux investisseurs de détail par le biais de conseillers en placements en 1994. L'approche de placements propose des stratégies multigestionnaires, diversifiées mondialement, avec une préférence appropriée pour le pays d'origine pour les investisseurs de détail canadiens. Les stratégies axées sur les buts, les stratégies de répartition d'actifs stratégique et les Fonds de catégorie d'actifs de SEI sont offerts par le biais de relations avec des courtiers. Pour plus de renseignements, visitez seic.com/frCA.

À propos de SEI

Maintenant dans sa cinquantième année, SEI (NASDAQ : SEIC) continue d'être un chef de file mondial en matière de traitement de placements, de fonds d'investissement et de solutions de gestion des placements en impartition. Les solutions de SEI aident les sociétés, les institutions financières, les conseillers financiers et les familles affluentes à se créer un patrimoine et à le gérer. Au 30 juin 2019, par l'entremise de ses filiales et partenaires dans lesquels la société a une participation importante, SEI gère, conseille ou administre 970 milliards de dollars en fonds de couverture, en capital-investissement, en fonds communs de placement et autres actifs en gestion commune ou distincte, dont 335 milliards de dollars d'actifs sous gestion et 630 milliards de dollars d'actifs de clients sous son administration. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez seic.com .

Personne-ressource (société et médias) :

Leslie Wojcik

SEI

+1 610 676-4191

lwojcik@seic.com

SOURCE SEI

Communiqué envoyé le 5 septembre 2019 à 10:30 et diffusé par :