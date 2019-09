Mary Kay Espagne soutient la construction d'une école pour enfants, dans le cadre de l'initiative mondiale de l'entreprise « Pink Changing Lives »





À travers l'initiative mondiale de Mary Kay, Pink Changing LivesSM, Mary Kay Espagne a franchi les frontières pour soutenir la construction d'une nouvelle école pour enfants, en Inde. En collaboration avec la Vicente Ferrer Foundation, l'école servira de centre éducatif et culturel pour transformer la vie des étudiants et de leurs familles.

Pour inaugurer l'école à Anantapur, en Inde, des dirigeants de Mary Kay Espagne, des conseillères beauté indépendantes de Mary Kay (Mary Kay Independent Beauty Consultants), et des représentants de la Vicente Ferrer Foundation se sont réunis à l'occasion d'une présentation spéciale. Mary Kay Espagne a également fait don de vélos neufs roses (la couleur signature de Mary Kay) que les enfants utiliseront pour se rendre de leurs foyers à l'école.

« Chez Mary Kay Espagne, nous avons souhaité dépasser nos frontières pour contribuer à améliorer l'accès à l'éducation dans le sud de l'Inde, et c'est avec une très grande satisfaction que nous constatons comment nous pouvons, en tant qu'entreprise, avoir un effet positif sur la vie des gens », a confié Gema Aznar, directrice générale de Mary Kay Espagne. « L'initiative Pink Changing LivesSM de Mary Kay est un engagement mondial visant à créer un monde meilleur, et ce projet nous a permis d'être les témoins directs du pouvoir de transformer les vies. C'est pour nous un honneur que de nous associer à la Vicente Ferrer Foundation et de nous réunir à l'inauguration de cette école pour enfants, à Anantapur. »

La mission de la Vicente Ferrer Foundation (VFF) consiste à éradiquer l'extrême pauvreté et la souffrance en Inde tout en donnant aux gens les moyens de développer leurs communautés. Grâce à des programmes durables qui améliorent l'éducation, la santé communautaire et l'environnement, la VFF est résolue à créer un effet durable qui autonomisera de façon permanente les communautés rurales en Inde.

« Avec de la persévérance, des convictions, des efforts et le soutien d'entreprises telles que Mary Kay, nous avons donné la possibilité aux fils et aux filles des familles pauvres d'Anantapur d'avoir accès à l'outil le plus puissant disponible pour changer le monde : l'éducation » a déclaré Anna Ferrer, la présidente de la Vicente Ferrer Foundation. « Il reste encore de nombreux défis à surmonter, mais, avec le soutien et la solidarité de gens tels que ceux qui composent Mary Kay Espagne, rien n'est impossible. »

Pour en savoir plus sur l'initiative Pink Changing LivesSM de Mary Kay, cliquez ici.

À propos de Mary Kay

Mary Kay Ash, l'une des premières « briseuses de plafonds de verre », a fondé sa société de beauté il y a plus de 55 ans, avec trois objectifs à l'esprit : offrir des opportunités enrichissantes aux femmes, fabriquer des produits irrésistibles, et rendre le monde meilleur. De ce rêve est née une entreprise qui représente aujourd'hui plusieurs milliards de dollars avec des millions de commerciaux indépendants dans près de 40 pays. Mary Kay se consacre à l'approfondissement des connaissances sous-jacentes à la beauté et à la fabrication de soins de la peau, produits cosmétiques de couleur, parfums et suppléments nutritionnels, d'avant-garde. Par le biais de la Mary Kay FoundationSM, la société a versé plus de 78 millions USD à la recherche contre le cancer, et à l'établissement de refuges pour les victimes de violence au foyer. La vision initiale de Mary Kay Ash continue de rayonner, un rouge à lèvres à la fois.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 5 septembre 2019 à 10:30 et diffusé par :