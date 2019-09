Un appareil bizhubMD i-Series de Konica Minolta remporte le prix « Editor's Choice » de Better Buys





MISSISSAUGA, Ontario, 05 sept. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée. ( Konica Minolta ) est fière d'annoncer que son bizhub C360i a remporté le prix « Editor's Choice » de Better Buys au T3 2019 dans la catégorie des appareils multifonctions.



Better Buys évalue les produits individuellement et comparativement aux autres produits sur le marché en tenant compte de plusieurs critères, dont les fonctions exclusives, l'utilité et le prix. Le bizhub C360i de Konica Minolta fait partie d'un groupe sélect ayant remporté ce prix.

Le bizhub C360i s'inscrit dans la grande famille d'appareils multifonctions i-Series lancée par Konica Minolta cette année, une nouvelle génération d'appareils de bureau couleur comptant trois groupes d'appareils bizhub qui répondent aux besoins des petits et moyens bureaux. Simple, pratique et sécuritaire, cette nouvelle gamme est dotée d'une interface utilisateur redessinée à l'allure moderne. Son menu clair et intuitif réduit au minimum le nombre d'étapes nécessaires, accélérant ainsi les processus.

« Nous sommes ravis de voir l'accueil chaleureux qu'a reçu la gamme bizhub i-Series à son arrivée sur le marché, et nous sommes très reconnaissants pour ce prix de Better Buys, se félicite Norm Bussolaro, directeur principal du marketing de Konica Minolta. En créant la gamme i-Series, nous voulions repenser la façon dont les appareils multifonctions sont utilisés dans les bureaux d'aujourd'hui. Nous sommes convaincus d'avoir créé un produit qui se démarque par son innovation, sa convivialité et son intelligence, sa connectivité optimisée et sa sécurité de pointe ? des appareils qui s'intègrent le plus naturellement aux bureaux de demain, dès aujourd'hui. »

« Konica Minolta ne cesse d'innover et d'améliorer la productivité et la collaboration au bureau, explique Melissa Pardo-Bunte, éditrice de Better Buys. Le bizhub C360i, c'est un ensemble de caractéristiques robustes, dont un moteur rapide, la prise en charge d'une foule de supports et une interface tactile personnalisable. »

Pour lire la critique complète de Better Buys sur le bizhub C360i, cliquez ici .

Au sujet de Konica Minolta

Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée transforme et révolutionne le Milieu de travail de demainMC ( www.reinventerletravail.ca ). Elle propose une gamme complète de solutions qui tirent profit de la mobilité et des services infonuagiques et optimisent les opérations au moyen de processus documentaires automatisés. Sa division des services de TI offre divers services de stratégie et de soutien informatiques ainsi que différentes solutions de sécurité réseau dans l'ensemble des marchés verticaux. L'entreprise a été reconnue par Brand Keys 12 années consécutives comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions. Konica Minolta, Inc. figure à l'indice mondial de durabilité Dow Jones pour une 6e année consécutive. C'est en partenariat avec ses clients que l'entreprise donne forme aux idées et apporte une valeur ajoutée à la société. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.konicaminolta.com et suivez Konica Minolta sur LinkedIn , YouTube , Facebook et Twitter (@KonicaMinoltaCA) .

Au sujet de Better Buys

Better Buys aide les entreprises à découvrir et examiner de nouvelles solutions logicielles et technologiques, pour trouver chaussure à leur pied. Better Buys évalue objectivement les grands fournisseurs et propose des rapports détaillés d'experts, des analyses de marché informatives, des guides d'achat exhaustifs et plus encore. Depuis plus de 20 ans, Better Buys aide les organisations de toutes tailles à faire des achats intelligents. C'est une figure de confiance qui présente et évalue, sans parti pris, les logiciels dont dépendent les entreprises au quotidien. Rendez-vous au BetterBuys.com et profitez des judicieux conseils de son équipe d'experts.

