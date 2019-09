David Hertz, cofondateur et président de Gastromotiva, est nommé lauréat du Prix Charles Bronfman 2019





NEW YORK, 5 septembre 2019 /CNW/ - David Hertz, chef cuisinier et entrepreneur social d'origine brésilienne, pionnier d'un modèle alimentaire au service des personnes à faible revenu, c'est-à-dire en utilisant la nourriture comme moyen d'améliorer leur vie, est le lauréat du Prix Charles Bronfman 2019. En 2016, Hertz a cofondé Gastromotiva, une organisation socio-gastronomique établie au Brésil et qui, dans sa lutte contre le chômage et les inégalités sociales, utilise les déchets alimentaires pour « créer des possibilités au profit des personnes vivant en marge de la société ».

Le Prix Charles Bronfman, d'une valeur de 100 000 $, est remis chaque année à un(e) humanitaire de moins de 50 ans dont le travail novateur, fondé sur les valeurs juives, a contribué sensiblement à rendre le monde meilleur. Le prix, institué par Ellen Bronfman Hauptman et Stephen Bronfman, avec leurs conjoints, Andrew Hauptman et Claudine Blondin Bronfman, le fut dans le but d'honorer leur père, Charles Bronfman, à l'occasion de son 70e anniversaire.

Commentant l'attribution du prix, Ellen Bronfman Hauptman a déclaré : « Nous avons le privilège d'honorer David et de contribuer ainsi à donner à amplifier son oeuvre importante. Il prend sa place parmi les lauréats exceptionnels qui se sont attaqués à des problèmes majeurs avec des solutions transformatrices. »

L'expérience d'Hertz dans une cuisine de kibboutz, alors qu'il n'avait que 18 ans, a été le point de départ d'une mission qui l'a amené à développer des projets visant à prêter main-forte aux jeunes et aux personnes vulnérables.

« C'est un immense honneur que de recevoir le Prix Charles Bronfman », s'est exclamé Hertz ajoutant que « Je me sens tenu de représenter des entrepreneurs sociaux qui défendent les valeurs juives au-delà de notre communauté, une mission qui nous pousse à comprendre en profondeur la façon dont la nourriture et la gastronomie sociale éclairent les problèmes urgents de notre planète et transcendent la géographie, les différences de classe, le milieu d'origine et la religion. »

Le travail que fait Hertz répond à un besoin critique. « Alors qu'un tiers de la nourriture est gaspillée, nous avons un milliard de personnes souffrant de faim chronique et 200 millions de chômeurs dans le monde », observe Hertz, précisant que, face à cet immense problème, Gastromotiva apporte une solution : « des cours gratuits de cuisine professionnelle, d'entrepreneuriat et de nutrition au Brésil, au Salvador, en Afrique du Sud et au Mexique, et nous sommes en pleine expansion. »

Lors des Jeux Olympiques de 2016, Hertz a ouvert Refettorio Gastromotiva à Lapa, à Rio de Janeiro, avec le chef Massimo Botura et la journaliste Alexandra Forbes. Animé par le principe « pas de gaspillage alimentaire », ce restaurant-école de cuisine apprend aux élèves issus de milieux défavorisés à préparer « des repas délicieux et sains à partir d'excédents d'aliments qui, autrement, seront avariés » et les sert aux populations vulnérables, souvent sans abri », dans un espace accueillant qui favorise la camaraderie.

En le présentant pour l'attribution du prix, Devry Boughner Vorwerk, son homologue parmi les jeunes leaders mondiaux et ancien vice-président de Cargill, a écrit : « David, partant de quelque chose qui pourrait rester une petite initiative communautaire, a su la relier à un mouvement mondial. »

« Je suis très heureux que les juges aient choisi David Hertz », a déclaré Charles Bronfman. « Ses innovations qui l'ont vu éliminer la faim, tout en promouvant la dignité, ont un impact mondial. »

