EQ Care fait un pas de plus vers l'innovation dans les soins de santé virtuels

MONTRÉAL, le 5 sept. 2019 /CNW Telbec/ - EQ Care a annoncé aujourd'hui qu'elle va de l'avant avec un ambitieux plan d'action pour l'innovation dans les services de santé virtuels.

Le service médical virtuel EQ Care permet un accès plus rapide aux soins et améliore les résultats en matière de soins de santé en réduisant les temps d'attente et en veillant à ce que le cheminement de chaque patient soit adapté à sa situation et à ses besoins uniques. Les membres peuvent également obtenir à distance une ordonnance pour des médicaments, des tests et autres examens de laboratoire ainsi qu'une demande de consultation auprès d'un spécialiste, le tout sans avoir à quitter leur domicile ou leur bureau, ni supporter de longs temps d'attente.

En 2018, Sun Life est devenue la première compagnie d'assurance nationale à lancer un service de soins virtuels à l'échelle du pays, et EQ Care est l'un des principaux fournisseurs de soins de santé virtuels au Canada, fort de 30 ans d'expérience. Il a été le premier à offrir ses services médicaux virtuels au Canada en anglais et en français, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ce, dans toutes les provinces et tous les territoires.

EQ Care offre aux promoteurs des régimes collectifs de la Sun Life un moyen pratique et sûr de permettre à leurs membres et aux personnes prises en charge par leur assurance de communiquer avec des praticiens de la santé autorisés et situés au Canada offrant des services de soins de santé virtuels. Il leur offre la possibilité de discuter avec divers professionnels de la santé, notamment des médecins, des spécialistes et des professionnels de la santé mentale, dans le cadre de consultations sécurisées par vidéo, la voix ou le clavardage, par le biais d'un téléphone intelligent, d'une tablette ou d'un ordinateur.

Unir nos forces afin de rester à la pointe de l'innovation en matière de soins de santé

Non seulement ce plan d'action commun pour l'innovation tracera la route vers l'avenir des soins de santé, mais il permettra également à Sun Life de mettre à l'essai et de lancer de façon continue de nouvelles solutions essentielles à sa mission d'améliorer la vie de millions de Canadiens.

« Le lancement de notre nouveau service d'évaluation médicale indépendante virtuel (vÉMI), offert par l'entremise de EQ Care, offre un moyen plus pratique et plus significatif de fournir des services de gestion de l'invalidité. C'est l'un des nombreux exemples de solutions innovantes qui apportent une réelle valeur ajoutée pour nos clients du régime collectif », a déclaré Dave Jones, vice-président principal, Avantages collectifs, Sun Life Canada. « Nous sommes heureux d'offrir ce service à tous les Canadiens par l'intermédiaire de Lumino santé, le nouveau réseau de santé en ligne de Sun Life, qui aide les Canadiens à chercher des fournisseurs de soins de santé de confiance et à se renseigner sur les innovations en matière de santé. »

Combiner le meilleur de la technologie et de la médecine est le seul moyen de progresser vers un avenir en santé.

« La technologie et les progrès relatifs à l'intelligence artificielle offrent de nouvelles occasions que nous souhaitons exploiter continuellement afin d'optimiser le cheminement du patient en matière de santé. En offrant un soutien accru à la prise de décision, nous souhaitons offrir des soins de la plus haute qualité aux clients de la Sun Life », a déclaré Daniel Martz, PDG de EQ Care.

À propos de EQ Care

EQ Care offre aux patients un accès en ligne national, bilingue et disponible 24 / 7 à une équipe spécialisée dans le domaine médical et de la santé mentale, offrant des options de traitement personnalisées et complètes à partir de tout appareil mobile ou connecté à Internet. À la fine pointe des soins, notre mission est de garantir que nos patients reçoivent le meilleur service possible grâce à notre plateforme exclusive de technologie de santé virtuelle. En tant que chefs de file du marché canadien des soins virtuels, détenant plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des soins de santé ainsi qu'une certification ISO 9001:2015 et ayant géré plus de 250 000 consultations médicales virtuelles, nous innovons continuellement afin d'offrir des approches et des outils mobiles de pointe à nos promoteurs et nos membres. Pour obtenir davantage de renseignements, visitez notre page EQ Care.

