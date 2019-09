David Hertz, cofondateur et président de Gastromotiva, nommé récipiendaire du Prix Charles Bronfman 2019





NEW YORK, 5 septembre 2019 /PRNewswire/ -- David Hertz, chef cuisinier né au Brésil et entrepreneur social dont le modèle d'utilisation de l'alimentation pour améliorer les existences des personnes aux revenus modestes joue un rôle sans précédent, est le récipiendaire du Prix Charles Bronfman 2019. Hertz a cofondé en 2006 Gastromotiva, organisation sociogastronomique basée au Brésil, luttant contre le chômage et l'inégalité sociale, et faisant appel au gaspillage de nourriture afin de « créer des opportunités pour ceux qui vivent en marge de la société. »

Le Prix Charles Bronfman est une récompense de 100 000 $ décernée chaque année à une personne humanitaire de moins de cinquante ans et dont les travaux novateurs, éclairés par les valeurs juives, ont contribué de façon significative à améliorer le monde. Le prix a été fondé par Ellen Bronfman Hauptman et Stephen Bronfman, de concert avec leurs époux Andrew Hauptman et Claudine Blondin Bronfman, afin d'honorer leur père à son 70e anniversaire.

« C'est pour nous un privilège de rendre hommage à David afin d'amplifier l'importance de son travail, » a commenté Ellen Bronfman Hauptman. « Il prend place parmi les lauréats exceptionnels du Prix, lesquels se sont attaqués à des problèmes cruciaux avec des solutions transformatrices. »

L'expérience de Hertz dans la cuisine d'un kibboutz alors qu'il avait 18 ans a marqué le début d'un parcours qui l'a inspiré à concevoir des projets pour venir en aide aux jeunes et aux personnes vulnérables.

« C'est un honneur considérable de recevoir le Prix Charles Bronfman, » s'est exclamé Hertz. « Je me sens responsable de représenter les entrepreneurs sociaux assurant la promotion des valeurs juives au-delà de notre communauté en répandant la prise de conscience sur la façon dont la nourriture et la gastronomie sociale répondent aux questions urgentes affectant notre planète et transcendent la géographie, les classes, les origines et les religions. »

Le travail de Hertz répond à un besoin critique. « Alors qu'un tiers de la nourriture est gaspillé, » fait-il observer, « nous avons un milliard de personnes souffrant de faim chronique et 200 millions de travailleurs sans emploi autour du globe. » Gastromotiva propose une solution : « une formation culinaire professionnelle gratuite, des classes d'entrepreneuriat et de nutrition à travers le Brésil, le Salvador, l'Afrique du Sud et le Mexique, et nous nous étendons. »

À l'occasion des Jeux olympiques de 2016, Hertz a ouvert le Refettorio Gastromotiva avec le chef cuisinier Massimo Botura et la journaliste Alexandra Forbes à Lapa dans l'État de Rio de Janeiro. Ce restaurant / école de cuisine sans gaspillage de nourriture enseigne à des étudiants aux revenus modestes comment préparer des « mets délicieux, sains à partir d'excédents alimentaires qui autrement partiraient aux déchets », et comment les servir à des populations vulnérables, souvent sans abri « dans un espace accueillant propice à la camaraderie. »

Celui qui a proposé sa nomination, Devry Boughner Vorwerk, lui aussi Jeune leader mondial et ancien directeur général adjoint de Cargill a écrit : « David a pris quelque chose qui aurait pu rester un petit effort communautaire et il l'a branché sur un mouvement mondial. »

« Je suis tout à fait ravi que les juges aient choisi David Hertz, » a ajouté Charles Bronfman. « Ses innovations en vue d'éliminer la faim tout en faisant la promotion de la dignité ont un impact mondial. »

