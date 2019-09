Deux talents de la Martech rejoignent Tinyclues pour accélérer sa croissance





Tinyclues la solution leader pour le marketing client annonce aujourd'hui avoir nommé Richard Pasewark au poste de Chief Operating Officer et Président, et Michael Aidane au poste de Chief Product and Technology Officer. Reportant directement au fondateur et CEO de Tinyclues, David Bessis, Richard Pasewark a la responsabilité d'accélérer la croissance de l'entreprise et Michael Aidane dirige les équipes produit et technologie. Tous deux ont rejoint Tinyclues pour accélérer l'expansion internationale rapide de l'entreprise et renforcer la vision stratégique consistant à augmenter les capacités des marketeurs grâce à l'intelligence artificielle, pour accroître l'impact sur le CA et l'engagement client.

« Il y a beaucoup de bruit autour de l'IA pour le marketing. Grâce à sa technologie de deep learning unique, Tinyclues est l'une des rares solutions ayant un impact réel et prouvé sur le CA de campagne et sur les indicateurs clés de la performance marketing », déclare Richard Pasewark. « C'est une brique essentielle pour les marketeurs du retail et du voyage qui souhaitent que chaque message soit réellement pertinent pour un impact maximal sur le business. »

Tinyclues connaît une croissance internationale rapide, et l'arrivée de Richard Pasewark apporte à l'équipe de direction de Tinyclues près de 25 années d'expérience en leadership d'entreprise et en gestion de la croissance mondiale. Avant de rejoindre Tinyclues, Richard Pasewark a occupé le poste de Chief Revenue Officer chez Brandwatch. Sous sa responsabilité, l'entreprise a connu une très forte croissance puis fusionné avec son plus grand concurrent, afin de créer une entreprise dépassant les 100 millions de dollars en CA. Auparavant, Richard a contribué à la croissance de plusieurs leaders des technologies marketing où il a occupé de nombreux postes de direction, notamment chez Evariant, Visible Technologies et Muze. Il a également occupé des rôles de direction chez des icônes de l'industrie, notamment Adobe et WPP.

«Grâce à sa technologie d'IA unique, basée sur du deep learning, Tinyclues résout des problèmes stratégiques du marketing et change les règles du jeu. Je suis ravi de pouvoir contribuer à une vision si novatrice et accélérer les développements d'une solution qui est à la fois très simple d'utilisation et démontre un fort impact sur le business de nos clients », déclare Michael Aidane. « Notre objectif est de continuer à renforcer l'avance technologique de Tinyclues en matière d'intelligence artificielle, tout en assurant son évolution et sa scalabilité afin de répondre aux besoins croissants des directions marketing. »

Michael Aidane est responsable des équipes de product management, de développement et de data science. Il apporte une expertise exceptionnelle dans l'élaboration de roadmap pour des solutions Martech et Adtech, ainsi que dans la conception et le développement de solutions d'IA. Avant de rejoindre Tinyclues, Michael a occupé le poste de SVP Engineering chez Dailymotion. Auparavant, il a passé près de deux décennies aux États-Unis, où il a notamment occupé des postes de direction en product management et en data science au sein de RadiumOne. Michael a également travaillé pour SAP.

« Tinyclues a transformé la stratégie de marketing client de grandes entreprises en trouvant l'équilibre parfait entre leurs objectifs business et une approche uniquement centrée sur le client. Notre mission est d'augmenter les capacités des marketeurs, avec une IA qui s'occupe des tâches du quotidien afin de leur permettre de se concentrer sur la stratégie », a déclaré David Bessis, fondateur et CEO de Tinyclues. « Je suis très heureux que Richard et Michael aient rejoint notre aventure. Leur expertise business, marketing et technologique combinée avec leur vision produit nous aidera à proposer une solution de marketing client encore plus simple et efficace. »

À propos de Tinyclues

Tinyclues est la solution leader pour le marketing client et permet aux marketeurs d'atteindre leurs objectifs business grâce à des campagnes augmentées par l'intelligence artificielle. Avec une solution intuitive basée sur une technologie unique de deep learning, Tinyclues augmente les capacités des marketeurs afin qu'ils identifient simplement les meilleurs cibles pour leurs campagnes, les meilleurs produits à promouvoir et le plan optimal de communication. Des entreprises comme AccorHotels, Air France, Brandalley, Cdiscount, Chantelle Lingerie, Clarins, Club Med, Conforama, Costa Cruises, Fnac Darty, Holland & Barrett, Kenzo, Lacoste, Manor, OUI.sncf, Rakuten, Road Scholar, Sally Beauty, Thomas Cook, TUI, et Veepee utilisent Tinyclues pour orchestrer plus de 600 millions de messages par mois sur des canaux tels que l'email, les notifications mobiles, le courrier, les centres d'appel et Facebook. Avec Tinyclues ils constatent une augmentation de l'engagement client, des ventes additionnelles et croisées, de la réactivation, et de la valeur client. Tinyclues a été listé comme « Vendor to Watch » par Gartner dans son « Magic Quadrant for Digital Marketing Analytics 2017 » et comme Cool Vendor dans le rapport Gartner's Cool Vendor for Multichannel Marketing 2018.

