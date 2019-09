Les habitants du comté de Prince, dans l'Île-du-Prince-Édouard, profiteront de l'amélioration des centres communautaires, services de transport, installations récréatives et réseaux de traitement des eaux usées





O'LEARY, PE, le 5 sept. 2019 /CNW/ - Investir dans les infrastructures vertes, récréatives, et de transport en commun permet de créer des collectivités dynamiques et saines pour les résidents et leur famille. Le gouvernement du Canada reconnaît que les investissements stratégiques dans les infrastructures contribuent fortement à bâtir des collectivités agréables tout en créant de bons emplois qui favorisent la croissance de la classe moyenne.

Aujourd'hui, Bobby Morrissey, député d'Egmont, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural, et l'honorable Ernie Hudson, ministre du Développement social et du Logement de l'Île-du-Prince-Édouard, ont annoncé qu'un financement conjoint fédéral-provincial de plus de 11,5 millions de dollars serait versé pour financer neuf projets visant l'amélioration des infrastructures locales dans le comté de Prince.

À Summerside, d'importantes améliorations seront apportées aux infrastructures de collecte et de traitement des eaux usées du parc Slemon, une nouvelle route sera construite en appui à l'aménagement d'un parc commercial et industriel et le centre communautaire Generation XX sera agrandi et modernisé afin d'en améliorer l'accessibilité et de créer plus d'espace pour les programmes. D'ici là, les collectivités de O'Leary, de Tyne Valley et d'Alberton profiteront toutes des améliorations apportées à leur aréna local. Les résidents de ces collectivités bénéficieront également de l'ajout de cinq nouveaux véhicules accessibles au parc de véhicules de Transportation West, ce qui permettra à un plus grand nombre de personnes de se rendre à destination efficacement et en toute sécurité.

Une fois achevés, ces projets amélioreront grandement la qualité de vie des résidents de ces collectivités, en leur donnant accès à des services municipaux et des installations modernes et fiables pour des années à venir.

« Le gouvernement du Canada reconnaît que l'accès à des services de traitement des eaux usées et à des espaces communautaires et récréatifs modernes est essentiel pour bâtir des collectivités saines et dynamiques où les gens auront envie de s'établir. Les projets d'infrastructure annoncés aujourd'hui amélioreront la qualité de vie des résidents de l'île, accroîtront le potentiel touristique de ces collectivités et favoriseront la croissance économique à long terme. »

Bobby Morrissey, député d'Egmont, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural

« L'annonce d'aujourd'hui constitue un investissement solide pour la population du comté de Prince. Qu'il s'agisse de réseaux d'aqueduc, de centres communautaires plus accessibles ou d'arénas modernisés, ces améliorations des infrastructures favoriseront la croissance communautaire à long terme de notre région. »

L'honorable Ernie Hudson, ministre du Développement social et du Logement de l'Île-du-Prince-Édouard, au nom de l'honorable Steven Myers, ministre des Transports, de l'Infrastructure et de l'Énergie de l'Île-du-Prince-Édouard

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De cette somme, 26,9 milliards de dollars sont consacrés à des projets d'infrastructures vertes, dont 5 milliards sont disponibles pour être investis par l'intermédiaire de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. De ce financement, 25,3 milliards de dollars appuient les infrastructures sociales des collectivités canadiennes.

Le 27 juin 2019, le gouvernement du Canada a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, par laquelle il s'engage à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse; la première Stratégie de développement économique du Canada rural, qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois pour la classe moyenne dans les régions rurales du pays.

a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, par laquelle il s'engage à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse; la première Stratégie de développement économique du rural, qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois pour la classe moyenne dans les régions rurales du pays. La Stratégie de développement économique rural tire parti des investissements fédéraux en cours et fournit une vision pour l'avenir, en déterminant les mesures pratiques à prendre à court terme et en servant de fondement pour orienter les travaux futurs.

Ces investissements s'ajoutent à la Stratégie de croissance pour l'Atlantique, un plan d'action fédéral-provincial qui vise à stimuler la croissance économique de la région dans cinq secteurs prioritaires :

main-d'oeuvre qualifiée et immigration;



innovation;



croissance propre et changements climatiques;



commerce et investissement;



infrastructures.

Un financement conjoint fourni dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada appuiera les neuf projets ci?après à l'Î.-P.-É. Ces projets prévoient la modernisation d'installations récréatives, de centres communautaires et de réseaux d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées.

Le gouvernement du Canada investit plus de 5,6 millions de dollars dans ces projets dans le cadre des volets Infrastructures vertes (IV), Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (ICCR), Infrastructures des collectivités rurales et nordiques (ICRN) et Infrastructures de transport en commun (ITC) du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Quant à lui, le gouvernement de l'Î.-P.-É. verse plus de 5,8 millions de dollars.

Renseignements liés aux projets :

Nom du projet Lieu Financ-ement Détails du projet Financement fédéral Financement provincial Financement

des

bénéficiaires Remplacement

du réservoir

d'eau et

modernisation

de l'équipement

de la station de

pompage Parc Slemon (Summerside) IV Amélioration du

réservoir d'eau et

de l'équipement de

la station de

pompage au

parc Slemon 2 239 130 $ 2 760 870 $ S. O. Station de

traitement des

eaux usées -

ouvrage de

dérivation Parc Slemon (Summerside) IV Amélioration de

l'usine de traitement

des eaux usées au

parc Selmon 521 540 $ 643 065 $ S. O. Remplacement

d'une conduite

d'égout du boul. Aerospace Parc Slemon (Summerside) IV Remplacement des

vieux tuyaux

d'argile du

boul. Aerospace 283 250 $ 349 250 $ S. O. Parc industriel Summerside Summerside ICRN Aménagement

d'une nouvelle rue

de 200 m

comportant des

canalisations d'eau

et d'égout, un égout

pluvial et un

système

d'évacuation, en

appui à l'aménagement d'un

nouveau parc

commercial. 552 552 $ 368 331 $ 234 452 $ (Ville

de Summerside) Generation XX - agrandissement

et amélioration

de l'accessibilité Summerside ICCR Amélioration et

agrandissement du

centre jeunesse

Generation XX, afin

d'en améliorer

l'accessibilité et de

créer plus d'espace

pour les programmes

récréatifs et

culturels. 379 130 $ 315 910 $ 284 959 $

(Generation XX Summerside

inc.) 20 000 $ (Ville

de Summerside) Projet

commémoratif

de Hockeyville - modernisation

de l'aréna

O'Leary O'Leary ICCR Modernisation de

l'aréna O'Leary, afin

d'en améliorer

l'accessibilité et la

sécurité et

d'augmenter la

qualité de

l'installation

existante. 644 521 $ 537 047 $ 518 430 $

(Complexe

sportif O'Leary

inc.) Améliorations à

l'aréna de Tyne

Valley Tyne Valley ICCR Remise en état de

la surface en béton

de la piste intérieure

à l'aréna de Tyne

Valley. 391 304 $ 326 054 $ 407 641 $ (municipalité de Tyne Valley) Rénovation de

l'aréna Alberton ICCR Revitalisation et

agrandissement de

la Jacques Cartier

Memorial Arena. 353 913 $ 294 898 $ 276 189 $ (village

d'Alberton) Transportation

West Inc. 2019

- amélioration

du parc de

véhicules Alberton ITC Achat de cinq

nouveaux minibus

de transport en

commun spécialisés

de plus grande

capacité et

éconergétiques

pour offrir des

services de

transport accessibles. 299 513 $ 249 569 $ 240 918 $

(Transportation

West Inc.)

Liens connexes

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

http://www.infrastructure.gc.ca/map

Investissements fédéraux dans les infrastructures à l'Île-du-Prince-Édouard :

https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/pe-fra.html

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Possibilités rurales, prospérité nationale : une stratégie de développement économique du Canada rural :

https://www.infrastructure.gc.ca/rural/strat-fra.html

