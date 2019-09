Tradeweb annonce la compensation de contrepartie centrale pour les ETF européens en partenariat avec EuroCCP





Tradeweb Markets Inc. (Nasdaq: TW), un opérateur de premier plan mondial de marchés électroniques pour les marchés des taux, du crédit, boursiers et monétaires, et EuroCCP, principale chambre de compensation d'Europe pour les actions, ont annoncé aujourd'hui une collaboration stratégique visant à faciliter la compensation de contrepartie centrale pour les ETF (fonds négociés en bourse) européens.

Cette collaboration contribuera à rationnaliser le processus de règlement et à réduire les coûts pour les clients européens, en améliorant la marge de prérèglement et la compensation des expositions ? tout en offrant aux investisseurs paneuropéens dans les ETF la transparence et les avantages fournis par le processus d'appel d'offres.

« En donnant à nos clients la possibilité de compenser de façon centralisée les transactions sur les ETF européens, nous améliorons le flux de travaux de l'appel d'offres en introduisant un nouveau processus post-négociation visant à aider les investisseurs à minimiser les défauts de règlement et à améliorer l'efficacité », a déclaré Enrico Bruni, responsable des activités de Tradeweb en Europe et en Asie. « En tant que chef de file sur le marché des ETF, nous restons entièrement déterminés à proposer des solutions client innovantes et sommes enthousiasmés par cette nouvelle initiative. »

Les régulateurs cherchant à harmoniser les règles dans le cadre du règlement européen sur les dépositaires centraux de titres (CSDR), les participants au marché seront prochainement soumis à de nouvelles procédures de discipline en matière de règlement, notamment des amendes pour les défauts de règlement et les rachats obligatoires. En donnant accès à des services centraux de compensation et de règlement via EuroCCP au sein du flux de travaux des échanges, Tradeweb aidera ses clients à s'orienter dans ces nouvelles règles et réduira le risque de contrepartie pour les participants à la compensation.

Cécile Nagel, PDG d'EuroCCP, a affirmé : « Notre partenariat avec Tradeweb nous permet d'élargir nos activités de compensation d'ETF, proposant à nos clients un service nouveau et innovant qui les aide à mieux gérer le coût et les risques liés à la négociation de cette classe d'actifs. »

« L'introduction de contreparties dans la négociation d'ETF sur les plateformes d'appel d'offres de Tradeweb représente une importante amélioration de la structure de marché, améliorant la compensation, le règlement et l'utilité des ETF », a expliqué Jason Warr, responsables des marchés internationaux chez BlackRock iShares.

Tradeweb a lancé sa plateforme européenne de négociation d'ETF en 2012 et sa plateforme américaine de négociation d'ETF en 2016. En août 2019, Tradeweb a annoncé que les volumes d'échanges d'ETF européens pour le mois de juillet ont progressé de 55,2 % sur un an, pour atteindre le chiffre record de 1,5 milliard de dollars par jour. En date du 30 juin 2019, plus de 60 % des transactions sur les ETF européens ont été traitées via l'outil Automated Intelligent Execution Tool (AiEX) de Tradeweb.

Les marchés internationaux des ETF de Tradeweb fournissent aux sociétés d'investissement une méthode alternative pour accéder à des prix OTC compétitifs avec davantage d'efficacité et de transparence. Les plateformes offrent un certain nombre d'outils qui permettent de réduire les erreurs et d'améliorer les performance, tout en rationnalisant le traitement post-négociation et en fournissant des rapports qui aident les investisseurs institutionnels à satisfaire leurs exigences d'exécution au mieux. Le service de contrepartie de Tradeweb pour les ETF devrait être disponible d'ici le quatrième trimestre 2019, sous réserve de l'obtention des approbations réglementaires.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Les déclarations concernant, entre autres, le calendrier et la disponibilité prévus de la nouvelle solution de contrepartie de Tradeweb pour les ETF, nos performances futures, les marchés sur lesquels nous opérons, nos attentes, convictions, plans, stratégies, objectifs, perspectives et hypothèses, ainsi que les événements futurs, constituent des énoncés prospectifs.

Nous avons fondé ces énoncés prospectifs sur nos attentes, hypothèses, estimations et projections actuelles. Bien que nous pensions que ces attentes, hypothèses, estimations et projections soient raisonnables, de tels énoncés prospectifs ne sont que des prévisions et impliquent des risques et incertitudes, connus et inconnus, dont bon nombre échappent à notre contrôle. Ces facteurs importants, ainsi que d'autres, dont ceux évoqués dans la rubrique « Risk Factors » de notre prospectus déposé auprès de la SEC le 5 avril 2019 et d'autres documents de Tradeweb Markets Inc. conservés par la SEC, ou fournis à celle-ci, sont susceptibles de provoquer un écart sensible entre nos résultats, performances ou accomplissements réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Compte tenu de ces risques et incertitudes, les lecteurs sont avertis de ne pas se fier outre mesure à ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ne constituent pas des garanties des performances ou événements futurs, et nos résultats réels ainsi que l'évolution du secteur et des marchés dans lesquels nous opérons pourraient différer sensiblement par rapport aux énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse. En outre, même si les performances ou événements futurs, nos résultats ou développements dans le secteur et sur les marchés sur lesquels nous opérons sont conformes aux énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué, ils ne sauraient prédire les performances, événements, résultats ou développements lors de futures périodes.

Tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué ne sont valables qu'à la date de leur formulation. Sauf si la loi l'exige, nous n'assumons aucune obligation de mise à jour ou de révision, ni d'annonce publique d'une quelconque mise à jour ou révision de l'un quelconque des énoncés prospectifs, que ce soit suite à de nouvelles informations, à des événements futurs ou pour toute autre raison, après la date du présent communiqué.

À propos de Tradeweb Markets

Tradeweb Markets Inc. (Nasdaq: TW) est un opérateur de premier plan mondial de marchés électroniques pour les marchés des taux, du crédit, boursiers et monétaires. Fondé en 1996, Tradeweb offre un accès aux marchés, à des données et analyses, à la négociation électronique, au traitement direct et à des solutions de déclaration via plus de 40 produits destinés aux clients des marchés institutionnel, de gros et de détail. Les technologies avancées développées par Tradeweb améliorent la détermination des prix, l'exécution des ordres et les flux de transactions, tout en offrant une échelle plus importante et en contribuant à réduire les risques liés aux opérations de courtage des clients. Tradeweb dessert environ 2 500 clients dans plus de 60 pays. En moyenne, Tradeweb a facilité des échanges pour une valeur notionnelle supérieure à 630 milliards de dollars par jour au cours des quatre derniers trimestres fiscaux. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.tradeweb.com.

À propos d'EuroCCP

EuroCCP est important pour les marchés boursiers européens car la société effectue des compensations pour 36 places de négociation, représentant près de 90 % du paysage boursier sur le continent et faisant d'EuroCCP la contrepartie centrale la plus connectée d'Europe pour les actions.

EuroCCP fournit à ses membres compensateurs un accès aisé et la possibilité de maximiser leur efficacité opérationnelle et les opportunités de compensation tout en réduisant le risque et le coût sur le marché.

Sise à Amsterdam, EuroCCP est réglementée par De Nederlandsche Bank et par l'Autoriteit Financiële Markten. EuroCCP est détenue à parts égales par Cboe Europe, Euronext, NASDAQ, ABN AMRO Clearing Bank et la Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC).

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

