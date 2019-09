Fortis inc. tiendra une journée investisseurs chez ITC à Novi, au Michigan, le 10 septembre prochain





ST. JOHN'S, Terre-Neuve-et-Labrador, 05 sept. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortis Inc. (« Fortis » ou la « Société ») (TSX/NYSE:FTS) tiendra une journée investisseurs le mardi 10 septembre 2019 à Novi, au Michigan.



Juste avant cette journée, la Société prévoit publier son plan quinquennal d'immobilisations pour la période de 2020 à 2024.

Les inscriptions, un déjeuner et des visites guidées commenceront à 7 h 30 (heure de l'Est). De 9 h 30 à 15 h, des présentations officielles et des tables rondes sont prévues.

Les présentations auront pour but de faire le point sur les activités, les dernières nouvelles et l'orientation stratégique 2020-2024 de la Société. Elles seront faites par :

Barry Perry, président et chef de la direction, Fortis;

Jocelyn Perry, vice-président directeur et chef des finances, Fortis.

Une retransmission des présentations officielles sera accessible en direct et archivée sur le site Web de la Société au www.fortisinc.com .

À propos de Fortis

Fortis se positionne parmi les géants nord-américains du secteur réglementé de l'électricité et du gaz, forte d'un chiffre d'affaires de 8,4 milliards de dollars canadiens en 2018 et d'un actif d'environ 52 milliards de dollars canadiens au 30 juin 2019. Ses 8 800 employés servent des clients dans cinq provinces canadiennes, neuf États américains et trois pays des Caraïbes.

Les actions de Fortis sont inscrites à la cote de la TSX et de la NYSE sous le symbole « FTS ». Pour en savoir plus, consultez le www.fortisinc.com , le www.sedar.com ou le www.sec.gov .

Renseignements

Demandes des investisseurs

Stephanie Amaimo

Vice-présidente, Relations avec les investisseurs

Fortis Inc.

248 946?3572

samaimo@fortisinc.com Demandes des médias

Karen McCarthy

Vice-présidente, Communications et affaires corporatives

Fortis Inc.

709 737?5323

media@fortisinc.com

Communiqué envoyé le 5 septembre 2019 à 09:40 et diffusé par :