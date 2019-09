Sécurité, recherche et innovation, In-Sec-M pourra consolider la mise en place de ses services et de ses activités





Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de plus de 350 000 $ à l'organisme de Gatineau

GATINEAU, QC, le 5 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Sécurité, recherche et innovation, In-Sec-M est un organisme spécialisé dans la cybersécurité. Pour consolider la mise en place de ses services et de ses activités, l'OBNL bénéficiera d'une contribution non remboursable de 354 000 dollars de Développement économique Canada pour les régions du Québec. Grâce à cette aide financière, ln-Sec-M pourra financer les activités de fonctionnement de son Centre d'excellence en cybersécurité, un projet dont l'objectif est de développer un écosystème innovant et compétitif dans l'industrie de la cybersécurité.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par le député de Hull-Aylmer, Greg Fergus. L'aide du gouvernement du Canada permettra plus spécifiquement à l'organisme de couvrir les frais afférents à son fonctionnement : animation de tables spécialisées; accompagnement de projets d'innovation; organisation d'activités de promotion et de maillage d'affaires; réalisation d'une étude sur l'industrie canadienne de la cybersécurité; mise sur pied d'un portail d'affaires; et mise en oeuvre d'une stratégie de communication.

OBNL gatinois fondé en juillet 2017, Sécurité, recherche et innovation, In-Sec-M est un centre d'excellence en cybersécurité qui vise à augmenter la cohérence et la compétitivité de l'industrie canadienne de la cybersécurité, à accroître les capacités d'innovation, de commercialisation et de croissance de ses membres, à faciliter la création de technologies émergentes et à trouver des solutions aux défis présents et futurs du secteur au pays comme à l'international.

Le gouvernement du Canada est résolu à soutenir les entreprises canadiennes innovantes et les organismes d'appui. Véritable moteur économique, l'innovation est la clé du succès puisqu'elle génère la croissance dont profitent les entreprises et les collectivités. C'est pourquoi il s'assure que les entreprises puissent compter sur des ressources adéquates pour créer des produits novateurs et les commercialiser.

Citations

« In-Sec M est un organisme à but non lucratif de Hull-Aylmer qui, grâce à sa réputation d'excellence numérique en cybersécurité, fait la fierté de notre communauté. En accordant son appui à des projets comme celui d'In-Sec-M, le gouvernement canadien favorise l'accroissement du dynamisme entrepreneurial, la structuration de réseaux, la création d'alliances stratégiques ainsi que le partage de ressources et d'expertises. In-Sec-M se démarque par son dynamisme, son audace et son sens de l'innovation. Cette contribution lui permettra de continuer à se développer et à générer de la croissance économique dans la région. »

Greg Fergus, député de Hull-Aylmer

« Notre gouvernement donne les moyens aux Canadiens de devenir plus compétitifs et de prospérer au sein de l'économie mondiale. L'investissement dans In-Sec-M annoncé aujourd'hui cadre avec les avantages concurrentiels du Canada grâce au projet innovant de l'organisme et stimulera la croissance économique. Il permettra également de créer de bons emplois pour les Canadiens de la classe moyenne. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les 5 autres agences de développement régional.

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2019-2020 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

