Un train extraordinaire conçu par Pininfarina : le Goldenpass Express, un train panoramique de la Compagnie MOB, devient réalité en Suisse

TURIN, Italie, 5 septembre 2019 /PRNewswire/ -- À partir de l'année prochaine, quatre millions de touristes annuels pourront apprécier la vue des confins des Alpes vaudoises et bernoises à bord des nouveaux trains redessinés par Pininfarina pour la compagnie de Chemin de fer Montreux Oberland bernois (MOB).

Le Goldenpass Express, qui entrera en service le 13 décembre 2020, est un rêve devenu réalité. Il reliera trois des principales destinations touristiques en Suisse : Montreux, Gstaad et Interlaken. « Le Goldenpass Express nous pose un incroyable défi technologique, car l'on passe d'un écartement étroit à un écartement standard. Nous souhaitions également que ce train touristique soit beau et élégant. C'est la raison pour laquelle nous avons confié cette tâche à Pininfarina, l'une des plus prestigieuses sociétés de design au monde », a déclaré Georges Oberson, le Directeur Général de la Compagnie MOB.

Lorsqu'il a redessiné le train, Pininfarina a intégré certains éléments qui feront le bonheur des clients. Bien que les composants mécaniques aient été déplacés, en tête du train, du fait des nouvelles normes de sécurité, la proposition de Pininfarina permet de maintenir une grande baie vitrée offrant aux voyageurs une imposante vue de face. Les vitres des futurs trains sont également conçues pour éviter toute réflexion ou réverbération au moment de prendre une photo.

« Les nouvelles normes de sécurité n'ont pas constitué un frein », a révélé Alfredo Palma, le responsable du projet de conception de Pininfarina, « elles nous ont au contraire poussées à faire preuve de créativité. Dans chaque projet, qu'il s'agisse d'automobile, de transport ou d'architecture, notre objectif est de créer de belles choses, tout en surmontant les obstacles techniques ou réglementaires. Avec le projet MOB, nous avons créé un train offrant une expérience de voyage immersive, en parfaite symbiose avec la beauté de la nature environnante. »

En 1993, Pininfarina avait déjà conçu le Cristal Panoramic Express pour la Compagnie MOB, l'un des trains les plus réussis de la société suisse. Pininfarina possède une grande expérience dans le secteur ferroviaire, ayant conçu l'intérieur et l'extérieur de trains à grande vitesse en Italie (le fameux ETR 500, le premier projet italien de train à grande vitesse) et en Espagne. Pininfarina a également conçu des wagons pour les chemins de fer suisses, danois et norvégiens, le système de tramway en service à Lille et des tramways actuellement en service dans différentes villes d'Italie, de Grèce, de Suède et de Turquie. Pour Eurostar, Pininfarina a dessiné la livrée extérieure et l'intérieur de l'e320, qui transporte plus de 900 passagers à 320 km/h.

