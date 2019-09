Voici Xandr Monetize





Xandr, la société de publicité et d'analyse de pointe d'AT&T, a annoncé aujourd'hui le lancement de Xandr Monetize, une plateforme de vente stratégique réinventée basée sur la technologie AppNexus, dont la puissance a fait la renommée de l'entreprise. Xandr Monetize permettra aux entreprises de médias de révéler la pleine valeur de leur contenu premium et d'améliorer l'expérience publicitaire des consommateurs.

Alors que la consommation de contenu et l'attention des téléspectateurs se fragmentent de plus en plus, Xandr Monetize donne aux éditeurs et aux propriétaires de médias le contrôle total pour naviguer dans le parcours du consommateur et les relations avec les clients. La plateforme offre aux propriétaires de contenu une meilleure monétisation, grâce à de meilleures capacités de gestion des inventaires, une optimisation du rendement axée sur les données et sur la demande différenciée des acheteurs. Grâce à ces puissants outils, Xandr Monetize élargit la façon dont les éditeurs peuvent structurer, vendre et mesurer la performance de leur inventaire sur tous les écrans et appareils.

" Xandr est un partenaire de confiance pour les entreprises des médias, à l'écoute de leurs enjeux et innovant pour soutenir leur croissance. Aujourd'hui, avec la taille, l'échelle et les ressources d'AT&T, nous sommes dans une position unique pour offrir la plateforme de vente rationalisée et évolutive dont l'industrie a besoin, " a déclaré Ryan Christensen, vice-président directeur des produits chez Xandr. " Avec le lancement de Xandr Monetize, notre avenir est prêt pour une collaboration qui élargit et enrichit ce que les entreprises de médias offrent à leurs annonceurs et consommateurs. "

Xandr Monetize englobe toutes les fonctionnalités des produits de l'ancien vendeur AppNexus, y compris un serveur publicitaire, une plateforme côté offre (SSP), une analyse de rendement, et met désormais en place l'infrastructure pour des capacités TV puissantes. La plateforme unifie et simplifie les opérations pour tous les types de produits et de transactions, ainsi que les canaux de demande. Cela permet aux éditeurs et aux propriétaires de médias de se concentrer sur la création de plus de contenu, d'innover dans les formats publicitaires et d'attirer les consommateurs intéressés.

" La réalité pour les éditeurs premium sur le marché d'aujourd'hui est que les principales plateformes sont motivées par leurs propres intérêts, alors que les objectifs de Xandr ont toujours été alignés sur ceux des éditeurs de l'Internet sans barrière. En collaborant étroitement avec nous pour différencier notre activité et en innovant pour offrir l'achat selon les attentes des annonceurs, Xandr nous a permis de prospérer en dehors des écosystèmes fermés. Xandr Monetize nous permet d'optimiser stratégiquement notre chiffre d'affaires mondial grâce à des contrats de qualité supérieure et à une gestion globale de la demande, " a déclaré Carsten Schwecke, Président du Conseil d'administration de Media Impact, l'organisation marketing conjointe d'Axel Springer et de Funke Mediengruppe.

Xandr Monetize complète l'offre de solutions stratégiques d'achat et de vente de la plateforme Xandr. Le chemin direct entre Xandr Invest, la plateforme d'achat stratégique, et Xandr Monetize facilite les achats échelonnés et la demande unique d'AT&T, maximisant ainsi les budgets médias pour les acheteurs et les vendeurs directs. Xandr Monetize permet également aux entreprises de médias de vendre leurs contenus par l'intermédiaire de Community, le marché publicitaire premium de Xandr, afin d'obtenir un meilleur rendement sur leur stock multiplateforme premium. L'achat d'un accès à Community n'est possible que par l'intermédiaire de Xandr Invest.

Tout en préparant l'avenir de la monétisation, Xandr s'attaque déjà aux défis auxquels les acheteurs et les vendeurs de vidéo numérique sont confrontés aujourd'hui. L'introduction de l'OTT programmatique avec pré-bid apporte une demande programmatique à la télévision en permettant une séparation concurrentielle entre plusieurs SSP, sur des appareils de télévision connectés et d'autres équipements de télévision numérique. L'OTT programmatique de Xandr avec pré-bid offre un meilleur contrôle au même titre que les normes TV, y compris la sécurité de la marque et le plafonnement de la fréquence, tout en soutenant la concurrence simultanée pour l'inventaire par toute demande programmatique. Il est disponible par le biais d'enchères et d'offres en temps réel.

" Développé en tenant compte de nos besoins de vente, la demande programmatique OTT avec pré-bid sera essentielle pour mieux gérer les stocks au sein des campagnes clients et obtenir un meilleur rendement pour notre contenu premium. Nous l'avons déjà testé et nous sommes très enthousiastes à l'idée de déployer cette capacité sur l'ensemble du portefeuille numérique de WarnerMedia, " a déclaré Amit Chaturvedi, vice-président exécutif, responsable des opérations commerciales et des produits publicitaires chez WarnerMedia Ad Sales.

Le lancement de Xandr Monetize introduit également Prebid Server Premium, la solution simplifiée d'enchères d'en-tête côté serveur de Xandr, pour les clients SSP et du serveur publicitaire. Alors que les enchères d'en-tête côté serveur ouvrent de nouveaux canaux de demande d'enchères d'en-tête et améliorent les performances du site, Prebid Server Premium simplifie la configuration et augmente l'efficacité opérationnelle grâce à des informations de reporting sur les différents formats et une source unique de compensation entre les SSP.

Xandr Monetize offre une gestion holistique de l'inventaire et de la demande afin que les entreprises de médias puissent capitaliser sur la convergence des campagnes de vente directe et des campagnes programmatiques et maximiser la valeur de leur inventaire. En plus d'offrir de solides capacités de transactions, Xandr offre maintenant Programmatic Guaranteed, qui permet aux éditeurs de pré-convenir et d'exécuter les engagements de livraison réservés avec les acheteurs programmatiques sans compromettre le contrôle sur la façon dont leur stock est monétisé.

Les fondements de Xandr Monetize sont l'analyse prévisionnelle de pointe et l'optimisation du rendement à partir de données. L'analyse de rendement, anciennement Yieldex, apporte une longue histoire de développement de connaissances prévisionnelles avec une précision inégalée. Cela permet de planifier, de rythmer et de prendre des décisions pour la vente directe et programmatique dans toute la gamme de produits Xandr Monetize, y compris les solutions TV actuelles et futures et le serveur publicitaire.

" Microsoft s'appuie sur Xandr en tant que partenaire publicitaire programmatique capable d'opérer à l'échelle mondiale massive dont MSN, Outlook, Xbox, et nos développeurs d'applications Windows ont besoin. Au cours des dix dernières années de collaboration, Xandr a été un partenaire réfléchi et flexible qui a aidé Microsoft à réussir sur notre marché en évolution rapide et avec nos besoins uniques de plateforme. L'innovation que nous avons constatée chez Xandr Monetize a augmenté nos revenus programmatiques, tout en simplifiant notre palette publicitaire. Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration stratégique et de repousser les limites de l'avenir de la publicité, " a déclaré Kya Sainsbury-Carter, directeur général de Global Partner Services, Microsoft.

Xandr est la société de publicité d'AT&T et un leader dans le domaine de la télévision ciblée, créant ainsi une meilleure solution pour les annonceurs et les sociétés médias. Xandr Invest et Xandr Monetize, nos plateformes stratégiques basées sur plus d'une décennie d'innovation d'AppNexus, optimisent les dépenses médias sur écrans pour les acheteurs et les vendeurs. Community, propulsé par Xandr, est un marché organisé d'éditeurs de premier ordre, donnant accès à des informations uniques sur les consommateurs dans un environnement sûr pour la marque. Depuis plus de 143 ans, AT&T utilise les données et la technologie pour éclairer et améliorer l'expérience du consommateur.

