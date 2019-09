TELUS donne la priorité au bien-être numérique des étudiants avec un nouvel atelier





TORONTO, 05 sept. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que les étudiants entament leur nouvelle année scolaire, TELUS encourage les jeunes Canadiens à établir et à entretenir une relation saine avec la technologie avec son atelier, TELUS Averti Bien-être . Cet atelier gratuit permet aux adolescents de secondaire 3 à 5 d'acquérir les compétences nécessaires et de découvrir les meilleures pratiques pour assurer leur résilience et leur bien-être mental dans le monde numérique. Les jeunes sont invités à réfléchir à leurs activités en ligne et à leurs effets positifs et négatifs sur leur bien-être. Ils reçoivent aussi des trucs pour les aider à briser leurs mauvaises habitudes numériques.



L'atelier sur le bien-être, pensé en collaboration avec Joe Flanders, fondateur et directeur de MindSpace et professeur adjoint au département de psychologie de l'Université McGill, et Laurie Santos, professeure de psychologie à l'Université Yale, est disponible en anglais et en français et aborde les problèmes en ligne auxquels les jeunes sont confrontés, tels que l'utilisation excessive du numérique et la comparaison avec ses pairs. L'atelier sur le bien-être est offert en ligne ou en personne, par un ambassadeur TELUS Averti . L'atelier en ligne peut être suivi de façon individuelle ou en groupe, en classe par exemple.

« L'atelier bien-être de TELUS Averti lancé récemment témoigne de l'engagement continu de TELUS à aider les Canadiens de tous âges à adopter un comportement responsable et sécuritaire en ligne, déclare Nimmi Kanji, directrice générale, TELUS Averti. Le sujet de la sécurité en ligne est une conversation importante à avoir régulièrement avec les jeunes, y compris le bien-être numérique. Il est essentiel de les impliquer dans ces discussions et de les aider à prendre davantage conscience de leur relation avec la technologie et de son impact sur leur bonheur. »

« Le fait que les enfants vivent de plus en plus dans un monde virtuel à cause des technologies soulève des préoccupations quant à leur apprentissage et leur développement dans le monde réel, affirme Joe Flanders, professeur adjoint (professionnel) à l'Université McGill. Je suis heureux de contribuer au programme TELUS Averti et je suis convaincu qu'il aidera les enfants à utiliser la technologie de façon saine, afin qu'ils en tirent tous les avantages sans compromettre leur sécurité ou leur capacité à vivre dans le moment présent. »

Le programme TELUS Averti, un programme de pointe en littératie dans l'industrie numérique, offre plusieurs autres ateliers et ressources qui permettent aux Canadiens de tous âges de vivre une expérience positive en tant que citoyens numériques. Les ateliers et les ressources TELUS Averti traitent de nombreux sujets, dont la sécurité et la protection de la vie privée et de la réputation en ligne, la cyberintimidation et l'utilisation responsable des technologies. Pour en savoir plus sur le programme TELUS AVERTI, ses ateliers et ses ressources, visitez telus.com/averti .

TELUS Averti s'inscrit parmi les nombreuses mesures que prend l'entreprise pour miser sur la puissance de la technologie afin de veiller à la sécurité en ligne des Canadiens et de s'assurer qu'ils agissent de façon responsable dans le monde numérique tout en réalisant leur plein potentiel. Parallèlement aux programmes Branché pour l'avenir , et à de nombreuses autres initiatives partout au pays, TELUS aide à réduire la fracture numérique et à faire en sorte que tous les Canadiens, quel que soit leur emplacement ou leur situation, ont accès à la technologie et aux ressources nécessaires pour naviguer dans notre environnement numérique avec confiance Pour savoir comment TELUS aide les Canadiens à se brancher pour l'avenir, visitez telus.com/communautaire .

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies de l'information et des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d'exploitation annuels de 14,6 milliards de dollars et à 14,2 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. À TELUS, nous misons sur notre technologie de pointe pour produire des résultats remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette philosophie transparaît dans toutes nos activités et fait de nous un chef de file indéniable de la fidélisation et de l'excellence du service à la clientèle. TELUS Santé est le fournisseur de TI le plus important dans le secteur de la santé au Canada, et TELUS International fournit les solutions de processus opérationnels les plus novatrices qui soient à de grandes entreprises bien établies à l'échelle mondiale.

Fidèles à notre philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » et à notre vocation sociale de brancher tous les Canadiens pour l'avenir, les membres de l'équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert plus de 700 millions de dollars et 1,3 million de jours de bénévolat aux collectivités depuis 2000. La générosité sans précédent des membres de l'équipe et leur incroyable action bénévole ont d'ailleurs fait de TELUS l'entreprise la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com ou suivez-nous sur Twitter @TELUSnouvelles et sur Instagram @Darren_Entwistle .

Personne-ressource pour les médias :

Stéphanie Dussault

Relations publiques de TELUS

stephanie.dussault@telus.com

438-888-4442

Communiqué envoyé le 5 septembre 2019 à 09:10 et diffusé par :