Prometric désigne Roy Simrell comme son nouveau PDG

L'expérience établie de Simrell dans la création d'entreprises fondées sur des informations critiques et des logiciels aidera Prometric à continuer de proposer des services de toute grande classe et d'offrir plus de valeur à ses clients.

BALTIMORE, 5 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Prometric LLC (« Prometric »), un leader mondial dans l'élaboration et l'administration de tests et dans les services de données, a annoncé que Roy Simrell avait rejoint l'entreprise en tant que PDG. Simrell, qui remplace Charlie Kernan aux fonctions de PDG de Prometric, siégera également au conseil d'administration.

Simrell a plus de vingt années d'expérience à la tête d'entreprises de services fondés sur les données et les technologies couvrant plusieurs secteurs. « L'expérience éprouvée de Roy dans la mise au point et l'offre de produits et de services à valeur ajoutée, étayée par son attachement à créer des équipes ultra-performantes et une culture robuste, sera essentielle à l'heure où nous entrons dans la phase suivante de la croissance de Prometric. Je suis impatient de travailler avec Roy alors qu'il entre dans ses nouvelles fonctions de PDG », explique Euan Menzies, président non exécutif de Prometric. « Les nombreuses contributions de Charlie à Prometric au cours des vingt dernières années, et en particulier ses capacités de gestion lorsque la société est devenue une entité entièrement autonome et orientée vers le marché pendant ces 24 derniers mois, ont positionné Prometric pour la phase suivante de sa croissance ». Kernan continuera de travailler avec Prometric en qualité de conseiller jusqu'au premier trimestre 2020.

« Je suis ravi de rejoindre l'équipe de Prometric », explique Roy Simrell. « Depuis plus de 25 ans, Prometric s'est forgé la réputation d'être le fournisseur le plus fiable d'appui et de services opérationnels de haute qualité pour les grandes associations professionnelles, les entreprises et d'autres organisations d'accréditation qui délivrent des certifications professionnelles ou des licences pour des emplois et des promotions dans toute une série de secteurs. Je suis très heureux d'être à la tête de l'équipe de Prometric à l'heure où nous nous attelons à proposer les services les plus fiables du secteur et à mettre au point de nouveaux produits et services pour offrir encore plus de valeur à nos clients. »

Prometric permet aux commanditaires de tests du monde entier de promouvoir leurs programmes d'accréditation grâce à des solutions d'élaboration de tests et de systèmes d'évaluation qui établissent la norme en matière de qualité et d'excellence du service. Prometric propose une approche complète et fiable pour le conseil, l'élaboration, la gestion et la prestation des programmes dans un système intégré et axé sur la technologie au sein du réseau de tests le plus sûr au monde dans plus de 180 pays ou par le confort de services de tests en ligne. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.prometric.com ou suivez-nous sur Twitter à @PrometricGlobal et www.linkedin.com/company/prometric /.

