Subaru BRZ 2020 : la voiture sport à propulsion la plus abordable au Canada





Même prix de départ fixé à 27 995 $.

Moteur SUBARU BOXER livrant 205 ch et 156 lb-pi de couple.

Choix d'une transmission manuelle à 6 rapports ou d'une transmission automatique à 6 vitesses.

MISSISSAUGA, ON, le 5 sept. 2019 /CNW/ - La BRZ 2020 demeure la grande favorite auprès des fervents de voitures sport à propulsion abordables. Avec un centre de gravité ultra bas et la configuration classique moteur avant-propulsion d'une vraie voiture sport, la BRZ est agréable à conduire grâce à sa tenue de route précise et ses performances impressionnantes.

La BRZ est animée par un moteur atmosphérique 4 cylindres SUBARU BOXER de 2 L à injection directe et dans l'admission qui développe 205 ch et 156 lb-pi de couple transmis aux roues arrière par une transmission manuelle à 6 rapports courts ou, en option, par une transmission automatique à 6 vitesses avec mode manuel et palettes de changement de vitesse.

La BRZ 2020, qui sera livrée en septembre dans les concessions Subaru au Canada, se déclinera en trois versions, à savoir BRZ, Sport-tech et Sport-tech RS.

La BRZ 2020 d'entrée de gamme bien équipée comprend une transmission manuelle à 6 rapports, un différentiel autobloquant TORSEN, des roues de 17 po en alliage, des phares et feux arrière à DEL, l'allumage des phares à l'activation de l'essuie-glace, les clignotants monotouches et l'éclairage d'accueil. Les caractéristiques de choix se poursuivent à bord, comme le système d'infodivertissement avec écran de 7 pouces qui inclut la navigation GPS, l'intégration STARLINK, CarPlay d'Apple et Android Auto pour téléphone intelligent, la connectivité cellulaire Bluetooth avec activation vocale, la lecture audio en transit et la radio satellite SiriusXM.

La version BRZ Sport-tech 2020 est livrée avec la transmission automatique à 6 vitesses, la clé de proximité avec démarrage par bouton-poussoir, la sellerie en cuir et Alcantara noirs ornée de coutures rouges, les sièges avant chauffants, la climatisation bizone et les antibrouillards à DEL.

Au sommet de la gamme, la version BRZ Sport-tech RS 2020 comprend la transmission manuelle à 6 rapports, les amortisseurs de performances SACHS, les freins Brembo aux quatre roues et les roues de 17 pouces en alliage gris fusil.

Modèle Transmission PDSF BRZ TM6 27 995 $ BRZ Sport-tech TA6 31 395 $ BRZ Sport-tech RS TM6 31 895 $

Au sujet de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 94 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou suivez @SubaruCanada sur Twitter.

SOURCE Subaru Canada Inc.

Communiqué envoyé le 5 septembre 2019 à 09:00 et diffusé par :