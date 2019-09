Le confort pour toutes à la Vie en Rose





Le plus important détaillant canadien spécialisé en lingerie, vêtements de nuit et maillots de bain offre dorénavant une plus grande gamme de tailles, dans tous ses départements!

MONTRÉAL, le 5 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La Vie en Rose est fière d'annoncer qu'elle proposera désormais à sa clientèle un plus vaste éventail de tailles, toujours dans l'objectif de pouvoir servir le plus de femmes possibles, en leur offrant des produits adaptés, au confort irréprochable. En effet, dès l'automne 2019, les tailles offertes iront de 32A à 42E et de TP à TTG, en ligne et en magasins. Ce changement sera apporté à toutes les catégories offertes par le détaillant soient les maillots, la lingerie ainsi que les pyjamas.

« On notait une demande de plus en plus importante pour certaines tailles que nous n'offrions pas auparavant », souligne le Président et Directeur général de la Vie en Rose, François Roberge. « Nous avons d'ailleurs procédé à une introduction aux nouvelles tailles sur certains de nos produits depuis le mois de juillet, dont les soutiens-gorge. Depuis, on remarque que la contribution des ventes de ce nouveau créneau reflète les achats. C'est incroyable de constater à quel point il y avait un besoin à combler », ajoute-t-il.

Rappelons que la Vie en Rose poursuit son expansion à l'international avec l'ouverture récente d'une première boutique en Chine ainsi que sa croissance en général en ayant fait l'acquisition du 3055 Viau à Montréal, pour pouvoir y déménager son siège social ainsi que son centre de distribution dans ce bâtiment de 353 000 pieds carrés, dans les prochains mois. Toutes ces actions ont été mises sur pied dans le but d'atteindre l'objectif de la compagnie qui est de doubler son chiffre d'affaires d'ici 2022.

À propos de la Vie en Rose Inc.

Fondée en 1985, Boutique la Vie en Rose inc. a su se démarquer comme leader canadien dans le domaine de la lingerie et des maillots depuis son acquisition en 1996 par François Roberge. Employant plus de 3 000 employés, l'entreprise basée à Montréal compte plus de 265 magasins à travers le Canada sous deux bannières distinctes, la Vie en Rose et Bikini Village. Véritable exemple de réussite canadienne, Boutique la Vie en Rose inc. connaît une expansion à l'international depuis 2004 avec l'ouverture de près de 100 boutiques la Vie en Rose dans 15 pays.

