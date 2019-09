Les assureurs de personnes ont versé près de 100 milliards de dollars à l'appui de la santé et de la sécurité financière des Canadiens





TORONTO, 05 sept. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Selon les dernières données de l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes (ACCAP), les assureurs ont versé 98 milliards de dollars de prestations aux Canadiens l'an dernier, soit une augmentation de 7 % par rapport à 2017. Ils ont en effet versé près de 49 milliards de dollars de prestations de retraite au titre des rentes, 36 milliards de prestations d'assurance maladie complémentaire pour les médicaments d'ordonnance et les services de professionnels, comme les dentistes et les physiothérapeutes, et 13 milliards de prestations d'assurance vie.



« Plus des trois quarts des Canadiens se sont vu verser des prestations par les assureurs de personnes, qui les protègent ainsi que leurs personnes à charge contre les aléas de la vie, a déclaré Stephen Frank, président et chef de la direction de l'ACCAP. Grâce à ces prestations, les gens peuvent se procurer les médicaments qui leur sont prescrits, vivre confortablement la retraite venue, et remplacer le revenu d'un membre de la famille à son décès. »

Voici quelques autres faits saillants de l'édition 2019 des Faits sur les assurances de personnes au Canada :

Les assureurs ont stimulé l'économie du pays grâce à des investissements à long terme de 780 milliards de dollars et à plus de 156 000 emplois fournis.

Les assureurs ont respecté leurs engagements en matière de satisfaction de la clientèle, avec pour résultat qu'une seule demande de règlement sur 100 000 a suscité une plainte.

Notre industrie maintient des réserves de capital qui dépassent de 39 % la cible fixée par les autorités de réglementation, ce qui fait que les assureurs comptent parmi les institutions financières les plus stables et les plus sûres au Canada.

Grâce à la protection financière qu'ils fournissent à 60 millions de personnes dans 20 pays, les assureurs exportent un savoir-faire qui fait la force de notre industrie.

« Notre industrie répond aux besoins des Canadiens en matière de santé et de sécurité financière en leur proposant, directement ou par l'intermédiaire de leur employeur, des produits et des services fiables, d'ajouter M. Frank. Le secteur des assurances de personnes se compose de plus de 160 assureurs qui prennent des formes diverses ? grandes sociétés d'envergure internationale, sociétés sans but lucratif, coopératives, sociétés de secours mutuels ? et dont les sièges sociaux sont répartis partout au Canada. »

Publiés tous les ans par l'ACCAP, les Faits sur les assurances de personnes au Canada se fondent sur des données sectorielles ainsi que des données accessibles au public, et sont affichés sur accap.ca .

Au sujet de l'ACCAP

L'ACCAP, qui célèbre en 2019 son 125e anniversaire, est une association à adhésion libre dont les sociétés membres détiennent 99 % des affaires d'assurances vie et maladie en vigueur au Canada. Notre industrie fournit à près de 29 millions de Canadiens une large gamme de produits visant la sécurité financière, comme l'assurance vie, les rentes (REER, FERR et régimes de retraite) et l'assurance maladie complémentaire. Elle détient en outre plus de 850 milliards de dollars d'actifs au pays et emploie plus de 156 000 Canadiens.

