BeFairBeVegan Étend sa Campagne de Défense des Droits des Animaux en incluant la station Berri-UQAM du métro de Montréal

MONTRÉAL, 05 sept. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- BeFairBeVegan, un collectif de défense des droits des animaux faisant la promotion d'un message végane puissant accompagné d'images saisissantes, a élargi son champ d'action au Canada en se positionnant à Montréal au Quebec. Il s'agit d'investir la station de métro Berri-UQAM en plus de la diffusion sur 99 écrans situés dans d'autres stations clés et gares de la ville. Elle se déroulera jusqu'au 29 septembre.



Au-delà des affiches publicitaires, les matériaux de BeFairBeVegan seront disponible pendant une veilleé publique organisée par les activistes locaux, le 14 septembre dans les Jardins Gamelin. L'événement commencera à 2h00.

La campagne de la station Berri-UQAM comprend des affiches imprimées et numériques diffusant des messages à la fois touchants et provocants. Les usagers du métro verront des annonces sur le réseau numérique souterrain les incitant à en apprendre davantage sur le véganisme et sur la mission de l'organisation. La campagne montréalaise est la seconde phase d'une campagne à grande échelle de huit semaines débutant à Toronto cette semaine. Les campagnes de Montréal et de Toronto représentent la première entrée du groupe dans les stations de métro du Canada.

« La vérité est que le monde peut changer. En effet, le monde a changé à maintes reprises et de façons qui nous aurait semblé impossibles. La vérité est que le monde changera mais seulement si affrontons ces vérités que nous nous efforcons d'ignorer ou que nous déformons: la vérité que l'exploitation animale ?humaine' est un mythe qui sert nos propres intérêts; la vérité que l'agriculture animale à grande ou petite échelle est un désastre d'un point de vue éthique et environnemental; la vérité que nos semblables nonhumains ne sont pas à notre disposition pour être utilisés et abattus comme bon nous semble, mais bien des individus qui s'adonnent à être des non-humains, des individus qui ont un droit égal à la vie et être libre de l'oppression de la part des humains; la vérité que être végane n'est pas quelque chose que nous ?essayons' mais quelque chose que nous ?devons' à nos semblables non-humains. »

Depuis son lancement à Manhattan en 2016, BeFairBeVegan a mené des campagnes similaires dans sept autres grandes villes du monde. La campagne de New York comprenait un panneau d'affichage électronique spectaculaire au milieu de Times Square, invitant les spectateurs à voir les animaux que nous utilisons sous un jour différent.

Les publicités ne sont pas toujours bien accueillies. À Melbourne, elles ont suscité des discussions sur la censure après que la compagnie de tramways Yarra Trams, appartenant au gouvernement, ait abandonné la campagne à la dernière minute.

À Saint-Jean de Terre-Neuve, les annonces ont été rejetées par la société de transport en commun Metrobus, même après que la preuve selon laquelle la publicité n'était ni « inexacte ni trompeuse » ait été fournie.

Angel Flinn, responsable des communications, explique que « les messages incommodants que nos opposants considèrent comme extrêmes sont en réalité des représentations fidèles de la violence que subissent les autres animaux chaque jour, partout dans le monde.

Partout, des animaux non humains sont asservis dans une industrie dont les pratiques sont occultées et protégées par une propagande servant à rassurer les consommateurs, leur faisant croire que leurs choix quotidiens ne se font pas au prix de la vie et de la liberté d'autres animaux ».



Malgré la forte opposition, BeFairBeVegan a également été salué pour avoir contribué à mettre à l'avant-plan la question des droits des animaux dans l'espace public. Les publicités ont attiré l'attention de célébrités comme l'acteur Joaquin Phoenix, qui a fait l'éloge du message de BeFairBeVegan selon lequel nous devons « réfléchir à nos comportements spécistes ».

Pour en savoir plus sur BeFairBeVegan et ses campagnes d'affichages actuelles ou antérieures, visitez le site Web de l'organisation à l'adresse http://befairbevegan.com/ .

BeFairBeVegan est une campagne de justice animale menée par Be Fair Be Vegan, une association à but non lucratif basée au Colorado. Il s'agit de la première campagne végane de grande visibilité à présenter la fin de l'utilisation de tous les animaux comme condition préalable à une société juste et équitable. Elle a été lancée à New York en aout 2016. Créée et conçue par Joanna Lucas, la campagne est gérée par un collectif d'activistes véganes.

