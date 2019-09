Western Digital innove avec des produits de stockage grand public rapides et élégants à IFA 2019





IFA ? Alors que les consommateurs génèrent plus de contenus que jamais, Western Digital Corp. (NASDAQ : WDC) crée et propose des solutions innovantes qui les aident à les saisir, les partager et les gérer. Dans le cadre d'IFA 2019, Western Digital expose les produits les plus récents de sa gamme de produits de jeu WD_Black®, et de ses marques WD® et SanDisk®.

Qu'il s'agisse d'un gamer fanatique souhaitant améliorer son jeu, d'un historien de famille soucieux de préserver des souvenirs précieux ou d'un photographe désireux de prendre la photo la plus réussie, les nouveaux produits sont conçus pour offrir une fiabilité et une performance de classe mondiale répondant aux exigences changeantes des consommateurs en matière de stockage de données. Les participants à IFA peuvent rendre visite à Western Digital dans le Hall #17, Stand #201 pour découvrir eux-mêmes les nouvelles solutions puissantes de la société :

WD_Black

La gamme de produits de jeu WD_Black est spécifiquement conçue pour les gamers qui se trouvent confrontés à un défi redoutable, décider lequel de leurs jeux favoris sacrifier lorsqu'ils atteignent la limite de stockage de leur console de jeu. L'une des cinq nouvelles solutions de jeu exposées est le fameux WD_Black P50 Game Drive SSD, le premier lecteur de jeu de l'industrie à être doté d'une interface SuperSpeed USB (20Gb/s). Le WD_Black P50 Game Drive SSD devrait être disponible vers la fin de l'année. Le portefeuille inclut également deux lecteurs sous licence Xbox, le lecteur de jeu WD_Black P10 pour Xbox Onetm (disponible dès maintenant) et le lecteur de jeu WD_Black D10 pour Xbox Onetm (qui devrait être disponible vers la fin du mois). Une adhésion d'essai Xbox Game Pass Ultimate** est fournie avec ces deux lecteurs. Le portefeuille WD_Black offre la performance, la capacité et la fiabilité qui permettent aux gamers sur PC et console de piloter leur jeu et de jouer sans limites.

WD

La gamme primée de lecteurs portables My Passporttm a été rafraîchie pour mieux convenir aux besoins du consommateur d'aujourd'hui. Avec jusqu'à 5 To* et dans le facteur de forme le plus compact jamais réalisé, WD offre aux consommateurs davantage de capacité pour porter sur eux et préserver des photos, des vidéos et des documents précieux, où qu'ils soient. Les nouveaux lecteurs My Passport et My Passport pour Mac se distinguent par leur nouvelle palette de couleurs mode et leur design élégant et sont couverts par une garantie limitée de trois ans.

SanDisk

La société dévoile sa carte mémoire la plus rapide, la SanDisk Extreme PRO® CFexpresstm Card Type B, basée sur la technologie de prochaine génération NVMetm. La nouvelle carte est conçue pour les photographes et les vidéographes qui exigent la technologie la plus avancée pour soutenir la demande croissante pour un contenu de haute qualité. À des vitesses époustouflantes, plus de trois fois supérieures à celles de nos formats de carte de performance actuelles1, la carte CFexpress permet l'enregistrement cohérent de vidéo RAW 6K3 et optimise l'efficacité du workflow. La carte devrait être disponible vers la fin de l'année. Par ailleurs, la société lance la carte mémoire UHS-I 1 To* SanDisk Extreme PRO SDtm - la carte SD UHS-I 1 To* la plus rapide au monde2. Cette carte extra haute capacité, qui devrait être disponible à la fin du mois, est parfaite pour filmer une vidéo UHD 4K3 et pour une photographie en rafale séquentielle.

iXpandtm Wireless Charger, le premier chargeur sans fil deux-en-un au monde avec sauvegarde locale automatique, est un autre produit révolutionnaire exposé par SanDisk à l'IFA. Le nouveau dispositif offre aux consommateurs une sauvegarde de photos locale pour les appareils iPhone et Androidtm compatibles Qitm pendant la recharge. C'est une manière simple de préserver des souvenirs sans changer ses habitudes de recharge. Pour les consommateurs désireux d'augmenter rapidement le stockage de leur iPhone, et libérer de l'espace pour d'autres photos et vidéos, SanDisk déploie également le nouveau iXpand Flash Drive Go. Les deux produits sont disponibles dès maintenant dans certaines régions.

« Les gens du monde entier font confiance à nos solutions avec leurs précieux contenus, du tout dernier jeu vidéo aux collections de photos de famille ou aux portefeuilles professionnels ; les produits de marque de Western Digital sont tous conçus avec l'expérience du consommateur comme notre priorité absolue. Tout en préservant leur contenu, nous sommes également engagés à fournir une performance et une expérience optimales. Notre portefeuille extensif leader du secteur est un excellent exemple de cet engagement », a déclaré David Ellis, vice-président en charge du marketing produits pour les solutions de contenu chez Western Digital.

Western Digital offre le plus large portefeuille de produits et de solutions du secteur pour aider les gens à saisir, préserver, accéder à leur contenu personnel et le gérer. Pour en savoir plus, veuillez consulter nos sites Web : WD_Black, WD et SanDisk.

À propos de Western Digital®

Western Digital crée des environnements propices à la pérennité des données. En tant que leader de l'infrastructure des données, la société s'efforce de promouvoir l'innovation nécessaire pour aider les clients à capturer, préserver, accéder à, et transformer une diversité toujours croissante de données. Partout où les données résident, des centres de données avancés aux capteurs mobiles en passant par les appareils personnels, nos solutions de pointe permettent de profiter des possibilités qu'offrent les données. Nos solutions centrées sur les données comprennent les marques Western Digital®, G-Technologytm, SanDisk® et WD®.

*Tel qu'utilisé pour une capacité de stockage, 1 Go = 1 000 000 000 octets et 1 To =1 000 000 000 000 octets. La capacité réelle de l'utilisateur peut être moindre en fonction de l'environnement d'exploitation.

**Disponible pour une durée limitée. Consulter l'emballage du produit pour plus de détails.

1Les vitesses de lecture sont plus de trois fois supérieures à celles des cartes CFast 2.0 standard de 525 Mo/s. Basé sur des tests internes ; la performance pourra être inférieure selon le dispositif hôte, les conditions d'utilisation et d'autres facteurs. 1 Mo = 1 000 000 octets.

2Conçu avec une technologie exclusive pour atteindre des vitesses supérieures à UHS-I 104 Mo/s ; nécessite des dispositifs compatibles capables d'atteindre de telles vitesses.

3le support vidéo 6K et 4K RAW peut varier en fonction du dispositif hôte, des attributs de fichier, des conditions d'utilisation et d'autres facteurs. Consulter www.sandisk.com/HD.

© 2019 Western Digital Corporation ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Western Digital, le logo Western Digital, G-Technology, SanDisk, le logo SanDisk, WD, le logo WD, iXpand, My Passport, SanDisk Extreme PRO, et WD_Black sont des marques déposées ou des marques de commerce de Western Digital Corporation ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les marques SD et SDXC sont des marques de commerce de SD-3C, LLC. CFexpress est une marque de commerce de la CompactFlash Association. Android est une marque de commerce de Google LLC. Qi est une marque de commerce du Wireless Power Consortium. NVMe est une marque de commerce de NVM Express, Inc. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les spécifications des produits peuvent être modifiées sans préavis. Les images présentées peuvent différer des produits réels. Les produits ne sont pas tous disponibles dans toutes les régions du monde.

Western Digital Technologies, Inc. est le vendeur enregistré et le titulaire de licence des produits SanDisk® sur le continent américain.

Déclarations prévisionnelles

Ce communiqué de presse inclut des déclarations prévisionnelles, y compris la disponibilité anticipée, les avantages, les compétences, les capacités, la performance, la vitesse et/ou les autres fonctionnalités des lecteurs de jeu SanDisk Extreme PRO CFexpress Card Type B, WD_Black D10 et WD_Black P50. Un certain nombre de risques et d'incertitudes pourraient rendre inexactes les présentes déclarations prévisionnelles, y compris, entre autres : les changements apportés aux spécifications par les organisations normatives, la volatilité des conditions économiques mondiales ; la conjoncture commerciale et la croissance au sein de l'écosystème du stockage ; l'impact des produits et des prix de la concurrence ; l'acceptation par le marché et le coût des matières premières et des composants spécialisés des produits ; les mesures prises par les concurrents ; les avancées inattendues des technologies concurrentes ; le développement et l'introduction de produits basés sur les nouvelles technologies et l'expansion vers de nouveaux marchés de stockage des données ; les risques associés aux acquisitions, fusions et coentreprises ; les difficultés ou retards dans la fabrication ; ainsi que d'autres risques et incertitudes énumérés dans les documents déposés par Western Digital auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »), y compris le rapport périodique déposé le plus récemment par la société vers lequel nous attirons votre attention. Le lecteur est prié de ne pas se fier indûment à ces déclarations prévisionnelles qui ne sont valables qu'à la date de leur publication et la société rejette toute obligation de mettre à jour ces déclarations prévisionnelles pour refléter des événements ou des circonstances ultérieurs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

