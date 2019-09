Midland annonce la découverte de nouveaux champs de blocs minéralisés à Cu-Au-Mo-Ag à plusieurs kilomètres au nord et nord-est de Mythril et reprend le forage





MONTRÉAL, 05 sept. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V : MD) a le plaisir d'annoncer la découverte de nouveaux champs de blocs minéralisés à plusieurs kilomètres au nord et au nord-est de Mythril et recommence une nouvelle campagne de forage (Phase III; 10 sondages totalisant 2650 mètres). De plus, l'ensemble des résultats finaux de la phase II de forage sur le projet à Cu-Au-Mo-Ag Mythril (100 % Midland) a été reçu. Ce communiqué rapporte les résultats des sondages MYT-19-016 à MYT-19-026. Les résultats des sondages MYT-19-011 à MYT-19-015 ont été publiés le 30 juillet 2019. Une campagne régionale de prospection est également en cours, et cible principalement de fortes anomalies de sédiments de lacs en Cu-Mo obtenues lors d'un levé à haute densité réalisé en juin sur Mythril et sur d'autres blocs de claims ayant un fort potentiel en Cu-Mo.



Découverte de nouveaux champs de blocs minéralisés au N et NE de Mythril

La campagne de prospection d'août sur Mythril a mené à la découverte de cinq (5) nouveaux champs de blocs minéralisés significatifs localisés à plusieurs kilomètres au nord et au nord-est des indices connus de Mythril. Un total de 74 blocs minéralisés a été découvert dans cinq champs de blocs principaux. Le champ de blocs le plus important est localisé à environ 5 km au nord-est des indices connus de Mythril et contient 48 blocs répartis sur une distance de 1,2 kilomètre de long par 200 mètres de large. Ces 48 blocs ont titré une moyenne de 0,78 % Cu, 0,56 g/t Au, 0,07 % Mo et 6,73 g/t Ag, et jusqu'à: 8,6 % Cu, 10,4 g/t Au et 25,6 g/t Ag (Éch : #410279) et 0,83 % Mo (Éch : #410288) en échantillons choisis. Le nombre important de bloc minéralisés dans ce champ suggère une originale très locale. Deux (2) champs de blocs additionnels ont été découverts à environ 4 kilomètres au nord-est de Mythril et ont collectivement titré une moyenne de 0,39 % Cu, 0,55 g/t Au, 6,92 g/t Ag de quatre (4) échantillons choisis. Deux affleurements localement minéralisés dans le même secteur ont titré respectivement 1,17 % Cu, 0,55 g/t Au et 23,2 g/t Ag, et 0,47 % Cu, 0,52 g/t Au, 0,03 % Mo et 15,2 g/t Ag en échantillons choisis.

Finalement, deux (2) autres champs de blocs minéralisés (21 blocs) ont été trouvés à environ 2 kilomètres au nord de Mythril, et se distinguent par la prédominance de la bornite sur la chalcopyrite. Ces champs de blocs riches en bornite ont titré une moyenne de 0,66 % Cu, 0,36 g/t Au, 6,14 g/t Ag de 21 échantillons choisis, avec des teneurs jusqu'à : 2,09 % Cu (Éch : #410575) et 1,52 g/t Au (Éch : #410574). Ces nouvelles découvertes soulignent le potentiel d'exploration très significatif du secteur de Mythril pour des minéralisations à Cu-Au-Mo-Ag. Notez que les échantillons choisis sont de nature sélective et les teneurs obtenues ne sont pas représentatives des zones minéralisées.

Reprise des forages (Phase III)

Les travaux de forage sur Mythril ont repris en août pour une phase III, comprenant un minimum de dix (10) sondages totalisant 2650 mètres. Cinq (5) sondages sur les sections 1100E à 1500E cibleront les extensions de zones minéralisées intersectées préalablement dans les phases de forage I et II dans le sondage MYT-19-006 (1,07 % Cu, 0,37 g/t Au, 8,87 g/t Ag ? 1,41 % Cu equ.* - sur 12,55 mètres) et dans le sondage MYT-19-011 (1,34 % Cu 0,69 g/t Au, 0,04 % Mo and 9,54 g/t Ag ? 2,04 % Cu equ.* - sur 9,0 mètres). Un autre sondage localisé sur la ligne 1300E testera une anomalie de polarisation provoquée (PP) de type facteur métal localisée entre les sondages MYT-19-007 et MYT-19-017. Deux sondages testeront également l'extension en profondeur des zones minéralisées trouvées sur la section 300E dans le sondage MYT-19-012 (0,17 % Cu equ.* sur 227,1 mètres) et sur la section 150E dans le sondage MYT-19-014 (0,93 % Cu, 0,12 g/t Au, 0,002 % Mo et 5,66 g/t Ag ? 1,14 % Cu equ.* - sur 9,8 mètres). Ces résultats ont été publiés dans des communiqués antérieurs (16 mai 2019 et 30 juillet 2019). Un sondage localisé sur la section 2400E testera le champ de blocs Arwen d'origine locale, qui a donné de fortes valeurs aurifères dans des échantillons choisis en 2018 (jusqu'à 16,8 g/t Au). Finalement, un sondage testera l'extension en profondeur de la minéralisation du sondage MYT-19-024 sur la section 200E (0,29 % Cu, 0,03 g/t Au, 0,007 % Mo et 1,0 g/t Ag ? 0,35 % Cu equ.* sur 51,0 mètres).

Résultats finaux de la Phase II de forage (MYT-19-016 à MYT-19-026)

Le sondage MYT-19-024 (200E) a intersecté des zones minéralisées à hautes teneurs titrant 1,61 % Cu, 0,09 g/t Au, 0,01 % Mo et 6,7 g/t Ag (1,77 % Cu equ.*) sur 3,12 mètres (45 ? 48,12 m), et 2,16 % Cu, 0,14 g/t Au, 0,14 % Mo and 3,1 g/t Ag (2,81 % Cu equ.*) sur 1,28 mètre (84 ? 85,28 m). Ces intervalles sont inclus dans une zone plus large ayant titré 0,29 % Cu, 0,03 g/t Au, 0,007 % Mo et 1,0 g/t Ag (0,35 % Cu equ.*) sur 51,0 mètres (45 - 96 m).

(45 ? 48,12 m), et (84 ? 85,28 m). Ces intervalles sont inclus dans une zone plus large ayant titré (45 - 96 m). Le sondage MYT-19-018 (900E) a recoupé plusieurs zones minéralisées à hautes teneurs donnant des résultats tels que 0,88 % Cu, 0,29 g/t Au, 0,02 % Mo et 7,5 g/t Ag (1,20 % Cu equ.*) sur 3,35 mètre s (423,3 ? 426,65 m), et 3,69 % Cu, 0,62 g/t Au, 0,02 % Mo et 25,8 g/t Ag (4,40 % Cu equ.*) sur 0,5 mètre (401,65 ? 402,15 m). Ces intervalles sont inclus dans une zone plus large qui a titré 0,11 % Cu, 0,03 g/t Au, 0,008 % Mo et 0,8 g/t Ag (0,16 % Cu equ.*) sur 106,24 mètres (376,85 ? 483,09 m). Cette large zone reste ouverte à la fin du sondage.

s (423,3 ? 426,65 m), et 3,69 % Cu, 0,62 g/t Au, 0,02 % Mo et 25,8 g/t Ag (4,40 % Cu equ.*) sur 0,5 mètre (401,65 ? 402,15 m). Ces intervalles sont inclus dans une zone plus large qui a titré (376,85 ? 483,09 m). Cette large zone reste ouverte à la fin du sondage. Le sondage MYT-19-016 (900E) a intersecté de nombreuses zones à fortes teneurs telles que 1,30 % Cu, 0,20 g/t Au, 0,26 % et 8,9 g/t Ag (2,52 % Cu equ.*) sur 1 mètre (240 ? 241 m), 1,8 % Cu, 0,2 g/t Au, 0,02 % Mo et 8,1 g/t Ag (2,09 % Cu equ.*) sur 1,45 mètre (260,95 ? 262,4 m), contenues dans un plus large intervalle titrant 0,11 % Cu, 0,02 g/t Au, 0,01 % Mo et 0,8 g/t Ag (0,16 % Cu equ.*) sur 130 mètres (177,5 ? 307,5 m).

(240 ? 241 m), (260,95 ? 262,4 m), contenues dans un plus large intervalle titrant (177,5 ? 307,5 m). Le sondage MYT-19-019 (2500E) testait la zone cuprifère Haldir. Il a titré 1,12 % Cu, 0,38 g/t Au, 0,06 % Mo, 7,2 g/t Ag (1,65 % Cu equ.*) over 3,35 meters (67.28 ? 70.5 m).

Plusieurs autres intervalles avec des teneurs supérieures à 1 % Cu equ.* ont été intersectées durant la campagne de forages et sont détaillées dans les figures accompagnant ce communiqué. Les meilleurs résultats des sondages MYT-19-016 à 026 sont résumés dans le tableau suivant.

Tableau 1 : Meilleurs résultats ? Sondages MYT-19-016 à MYT-19-026

DDH MYT-19- Section De

m A

m Long. m** Cu equ* % Cu

% Au

g/t Mo

% Ag

ppm 024 200 45 96 51 0,35 0,29 0,03 0,007 1,0 incl. 45 48,12 3,12 1,77 1,61 0,09 0,01 6,7 incl. 84 85,28 1,28 2,81 2,16 0,14 0,14 3,1 018 900 376,85 483,09 106,24 0,16 0,11 0,03 0,008 0,8 incl. 401,65 402,15 0,5 4,40 3,69 0,62 0,02 25,8 incl, 423,3 426,65 3,35 1,20 0,88 0,29 0,02 7,5 016 900 177,5 307,5 130 0,17 0,11 0,02 0,01 0,78 incl. 240 241 1 2,52 1,30 0,20 0,26 8,9 incl. 260,95 262,4 1,45 2,09 1,80 0,20 0,02 8,1 019 2500 67,28 70,5 3,35 1,65 1,12 0,38 0,06 7,2

*Prix des métaux utilisés pour le calcul Cu equ*. : Au : 1285$/oz, Cu $2.77/lb, Ag 15$/oz, Mo $10.9/lb. Une récupération de 100 % des métaux est assumée. **Les épaisseurs vraies des intersections de sondages rapportées ne peuvent être déterminées avec l'information disponible actuellement.

La minéralisation cuprifère à Mythril se trouve dans une intrusion granodioritique foliée et variablement altérée, qui était auparavant interprétée comme étant un paragneiss quartzo-feldspathique basé sur des surfaces d'affleurement limitées. La granodiorite est recoupée par des dykes de pegmatites granitiques stériles et par des dykes granitiques variablement minéralisés. La minéralisation cuprifère dans la granodiorite est associée de près à des zones d'altération potassique d'épaisseur décimétriques à métriques, qui sont visuellement plus foncés et plus foliés, riches en biotite et contenant souvent de la magnétite.

Midland planifie actuellement une campagne d'exploration en suivi sur les nouveaux champs de blocs découverts au nord et au nord-est de Mythril. Ces travaux comprendront des levés additionnels de prospection, de géochimie de sols et de géophysique au sol (polarisation provoquée) afin de définir de nouvelles cibles de forage.

Contrôle de la qualité

La conception du programme d'exploration et l'interprétation des résultats sont effectués par des personnes qualifiées appliquant un programme d'assurance-qualité et de contrôle de la qualité conforme aux meilleures pratiques de l'industrie, incluant l'utilisation de standards et de blancs pour chaque 20 échantillons. Les échantillons de roches du projet sont analysés pour l'or par pyroanalyse standard sur une fraction de 30 grammes avec fini par spectroscopie d'émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES; Au-ICP21) ou avec fini gravimétrique (Au-GRA21) aux laboratoires d'ALS Minerals à Vancouver en Colombie-Britannique. Tous les échantillons sont aussi analysés pour plusieurs éléments par la méthode ICP-AES à quatre acides (ME-ICP61) aux laboratoires d'ALS Minerals à Vancouver en Colombie-Britannique. Les échantillons dont la teneur en cuivre, zinc, molybdène ou nickel dépasse 1 % sont réanalysés par la méthode ICP-AES à quatre acides optimisée pour les hautes teneurs.

