Les animateurs de Property Brothers s'associent à Chartwells, le plus grand fournisseur de services alimentaires éducatifs au Canada, pour faire lire les Canadiens





Chartwells Canada s'associe à Drew et à Jonathan Scott, les animateurs jumeaux de l'émission télévisée Property Brothers de HGTV Canada, pour développer l'alphabétisation des jeunes étudiants canadiens par le biais de leur « Campagne pour l'alphabétisation »

TORONTO, le 5 sept. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, Chartwells, le plus important fournisseur de services alimentaires éducatifs au Canada, et les animateurs de télévision Drew et Jonathan Scott (Property Brothers) ont annoncé la création d'un partenariat unique et stimulant visant à promouvoir l'alphabétisation chez les jeunes Canadiens. Grâce à ce partenariat, Chartwells distribuera le nouveau livre de Property Brothers, Builder Brothers: Better Together par le biais de divers établissements de Chartwells dans des écoles privées de la maternelle à la 12e année à travers le Canada. Chartwells sera la première à intégrer ce programme d'alphabétisation innovant au paysage éducatif canadien de la maternelle à la 12e année et des écoles privées grâce à ce partenariat unique.

Le livre sera offert aux écoles primaires parmi plus de 550 000 établissements de la maternelle à la 12e année et écoles privées de Chartwells d'un océan à l'autre. Les étudiants seront encouragés à « emprunter un livre », à l'amener à la maison pour le lire avec leurs soignants et à participer à l'exercice interactif de construction d'une voiture de course miniature à la fin du livre. Chartwells fera ensuite le suivi du nombre d'heures de lecture des enfants dans le cadre d'une campagne plus vaste de promotion de l'alphabétisation des jeunes à travers le Canada.

« Nous sommes très fiers de nous associer aux Property Brothers dans le cadre de cette campagne pour l'alphabétisation unique en son genre », a déclaré Ashton Sequeira, président de Chartwells. « Chez Chartwells, nous visons à nourrir l'esprit des jeunes Canadiens; ce n'est pas seulement notre entreprise, c'est notre responsabilité. Nous savons qu'un régime alimentaire bien équilibré est un facteur essentiel du mieux-être général, mais notre engagement en matière d'alimentation dépasse les options de repas nutritifs et meilleurs pour vous que nous servons aux étudiants. Notre objectif est d'aider à nourrir l'étudiant tout entier. Esprit, corps et âme. »

« Chartwells est extraordinairement déterminée à enrichir les communautés qu'elle sert, et nous sommes ravis de collaborer avec elles dans le cadre de sa plateforme Projeter de redonner et de lancer ce programme qui appuie une grande poussée pour l'alphabétisation à travers le Canada », a déclaré Drew Scott.

Jonathan Scott a ajouté : « Nous avons toujours été passionnés par la lecture et la narration, et par la façon dont elles nous incitent à aspirer à de grandes choses. Les enfants tirent tellement avantage à passer du temps à lire à voix haute avec leurs parents, leurs enseignants et leurs soignants. C'est engageant, instructif et social. Cela stimule la curiosité, la mémoire et la motivation et montre aux enfants que tout est possible. »

Ce partenariat se connecte directement à la plateforme de Chartwells, Projeter de redonner, où Chartwells s'est engagée à faire ce qui suit :

Fournir un million de repas aux personnes dans le besoin, tant à l'échelle nationale qu'internationale, pour lutter contre la vulnérabilité alimentaire;

aux personnes dans le besoin, tant à l'échelle nationale qu'internationale, pour lutter contre la vulnérabilité alimentaire; Fournir 10 000 heures de soutien communautaire pour la santé mentale et d'autres défis que doivent relever nos étudiants;

pour la santé mentale et d'autres défis que doivent relever nos étudiants; Créer 1 000 liens professionnels grâce à un engagement plus rigoureux envers les emplois étudiants.

La Campagne pour l'alphabétisation soutient l'engagement de Chartwells d'offrir 10 000 heures de soutien communautaire en aidant les élèves du primaire à développer leurs compétences en lecture et en écriture, tout en réduisant le temps qu'ils passent devant un écran. À ce jour, Chartwells, avec le soutien de ses écoles partenaires à travers le pays, a fourni plus de 1,4 million de repas à des enfants dans le besoin et offert plus de 17 000 heures de soutien communautaire.

Drew et Jonathan Scott, connus par des millions de spectateurs comme les animateurs de la plus populaire émission de HGTV, Property Brothers, ont fait leurs débuts en tant qu'auteurs d'un livre illustré l'automne dernier avec leur succès de vente ludique et imaginatif du New York Times BUILDER BROTHERS: BIG PLANS. En septembre, les frères sont de retour avec la prochaine aventure des jeunes frères, Drew et Jonathan, Builder Brothers: Better Together (HarperCollins; 17,99 USD/21,99 CAD; en vente le 10 septembre 2019). Les jeunes, Drew et Jonathan, font tout ensemble, qu'il s'agisse de bâtir des maisons d'oiseaux ou de rêver à de grands projets pour l'avenir. Ils ne sont pas seulement jumeaux; ils sont meilleurs amis. Alors, quand leur ville commandite une course de voitures miniatures, Drew et Jonathan sont les premiers inscrits. Mais quand vient le temps de passer à l'action et que les frères ne s'entendent tout simplement pas sur la façon de bâtir la meilleure voiture, ils se retrouvent en compétition entre eux! L'un peut-il gagner sans l'autre? Incluant de charmantes illustrations de Kim Smith et un projet à faire soi-même pour bâtir une voiture de course miniature, Builder Brothers: Better Together est une histoire hilarante et réconfortante qui rappelle aux jeunes lecteurs que tout va mieux quand on travaille ensemble.

À propos de Drew et de Jonathan Scott

Drew et Jonathan Scott sont des entrepreneurs, des auteurs et des personnalités de la télévision jumeaux aux multiples facettes. Ils sont les cofondateurs de Scott Brothers Global, une entreprise de premier plan dans les secteurs du style de vie et du divertissement, qui comprend la société de production primée, Scott Brothers Entertainment, la collection de meubles pour la maison, Scott Living, et la plateforme de conception et de rénovation numériques, Casaza. Les frères Scott animent également plusieurs séries télévisées primées de la chaîne HGTV, y compris les séries sélectionnées pour des prix Emmy et lauréates des prix Écrans canadiens Property Brothers et Brother vs. Brother, ainsi que leur nouvelle émission Forever Home. Des millions de téléspectateurs dans plus de 160 pays regardent leurs émissions. Chacun de leurs trois livres (Dream Home, It Takes Two: Our Story, et Builder Brothers: Big Plans) sont des succès de vente de la liste du New York Times, et en 2017, Drew et Jonathan ont été nommés Humanitaires d'Habitat, la plus haute distinction décernée par Habitat pour l'humanité. Pour plus de renseignements sur Drew et Jonathan Scott, visitez le site www.theScottBrothers.com.

À propos de Chartwells Canada - Groupe Compass Canada

Chartwells Canada est une division du Groupe Compass Canada, le chef de file dans les services alimentaires et les services de soutien au pays, avec plus de 25 000 associés dans l'ensemble du pays. Notre entreprise offre des services alimentaires et de soutien parmi les secteurs principaux, notamment dans les plus grandes installations sportives et de divertissement, dans les salles à manger et les cafétérias d'entreprises, d'écoles, d'universités, de résidences pour personnes âgées et d'hôpitaux, de même que dans des camps éloignés et sur des plateformes de forage en mer. Le Groupe Compass Canada a été reconnu comme Best Workplacestm dans les domaines du commerce de détail et de l'accueil en 2019 par Great Place to Work®, l'autorité mondiale en matière de reconnaissance des environnements de travail dignes de grande confiance et qui font preuve de haut rendement.

Notre société mère, Compass Group PLC basée au Royaume-Uni, est implantée dans plus de 50 pays, et occupe des positions de premier plan sur le marché au Royaume-Uni, en Europe continentale, en Australie et aux États-Unis, en plus de faire des affaires avec des marchés en développement en Europe de l'Est, en Amérique du Sud et en Asie. Le Groupe Compass emploie plus de 600 000 associés dans le monde entier qui fournissent un service supérieur pour offrir la meilleure expérience possible aux consommateurs.

SOURCE Chartwells Canada

Communiqué envoyé le 5 septembre 2019 à 08:04 et diffusé par :