Soutenir des projets culturels novateurs et collectifs à Montréal

Le gouvernement du Canada est fier de soutenir des projets innovateurs et collectifs à Montréal

MONTRÉAL, le 5 sept. 2019 /CNW/ - Au Canada, le secteur culturel est une source d'inspiration et d'innovation. Le gouvernement du Canada veille à ce que les organismes culturels du pays soient forts et aient une influence positive sur la vie des Canadiens dans leur communauté.

C'est dans cet esprit que l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'une aide financière de près de 1,9 million de dollars à quatre organismes. Ces fonds sont répartis de la façon suivante :

Conférence des collectifs et des centres d'artistes autogérés 143 534 $



Partenariat du Quartier des spectacles 1 150 000 $



Réseau indépendant des diffuseurs d'événements artistiques unis

(RIDEAU) 450 000 $



Société des musées du Québec 111 662 $

Les organismes culturels jouent un rôle essentiel dans notre société. Investir dans les arts et la culture aide à bâtir des communautés dynamiques, ce qui fait croître notre économie, crée de bons emplois pour la classe moyenne et permet aux Canadiens d'assister à des prestations artistiques.

C'est pourquoi le gouvernement du Canada est fier d'appuyer les organismes culturels en soutenant des projets qui regroupent plusieurs partenaires et qui aident les organismes artistiques ou patrimoniaux à améliorer leurs pratiques d'affaires, à diversifier leurs revenus et à devenir plus résilients.

L'annonce d'aujourd'hui témoigne des mesures concrètes que prend le gouvernement du Canada pour appuyer les organismes qui enrichissent la vie culturelle de leur communauté et aident à consolider l'économie.

Citations

« Nous savons que les arts et la culture sont d'importants créateurs d'emplois, de croissance économique et de richesse dans nos communautés. Les institutions culturelles, comme les quatre organismes artistiques récipiendaires du financement que nous annonçons aujourd'hui, contribuent au dynamisme culturel de nos communautés et enrichissent la qualité de vie de la population canadienne. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

Les faits en bref

Le Fonds du Canada pour l'investissement en culture encourage les investissements du secteur privé, les partenariats et l'adoption de pratiques d'affaires saines pour aider les organismes artistiques et patrimoniaux à être mieux reconnus et enracinés dans leurs communautés.

Le volet Initiatives stratégiques du Fonds du Canada pour l'investissement en culture a pour objectif de fournir une aide financière à des projets qui mobilisent plusieurs partenaires afin d'aider les organismes artistiques et patrimoniaux à améliorer leurs pratiques d'affaires et à diversifier leurs revenus. Ce volet appuie des projets conjoints, favorisant ainsi le partage de connaissances et de ressources.

Depuis le lancement du volet Initiatives stratégiques en 2010, le gouvernement a soutenu 101 projets pour un investissement total d'environ 30 millions de dollars. Les projets admissibles ciblent des activités touchant le développement et le partage d'expertise, de pratiques exemplaires et d'outils; le marketing et le développement des publics; l'innovation, l'expérimentation et la mise au point de nouvelles approches; et l'utilisation stratégique des technologies.

