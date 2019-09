Vision Coaching et Morneau Shepell s'associent pour fournir de l'accompagnement en leadership





Pour répondre à une demande accrue pour des services d'accompagnement en leadership, Morneau Shepell offre un nouveau programme aux clients partout dans le monde

TORONTO, le 5 sept. 2019 /CNW/ - Vision Coaching Inc., un cabinet-conseil canadien en accompagnement en leadership, a signé une entente avec Morneau Shepell qui permet au fournisseur de services de gestion des ressources humaines axés sur la technologie d'élargir sa gamme de services.

Annoncée aujourd'hui par les deux entreprises, l'entente permet à Morneau Shepell de proposer à ses clients partout dans le monde un programme élargi d'accompagnement en leadership optimisé par le V1 Coaching System de Vision Coaching.

« Il s'agit d'un fantastique pas en avant pour les deux sociétés, affirme Dave Veale, fondateur et chef de la direction de Vision Coaching . En tant que partenaire de confiance d'une entreprise hautement respectée comme Morneau Shepell, Vision Coaching peut étendre la portée de ses solutions novatrices et efficaces en matière d'accompagnement de façon à ce que plus d'organisations et de gens puissent tirer parti des opportunités qu'apporte l'accompagnement en leadership. »

L'annonce se fait au moment où une prise de conscience et une demande accrues se font sentir pour des services d'accompagnement en leadership au Canada et marque l'évolution dans les services que Morneau Shepell peut fournir à ses clients à l'échelle mondiale.

Denise Richardson, directrice des Solutions de formation en milieu de travail chez Morneau Shepell , affirme que le partenariat permet à son organisation de proposer pour la première fois de nouvelles approches en matière d'accompagnement - notamment sous forme de service virtuel et d'outil de développement du leadership.

Par le passé, les organisations se tournaient vers Morneau Shepell pour obtenir de l'accompagnement en leadership lorsqu'elles étaient en période de crise. Dans le cadre de ce nouveau partenariat, en leur offrant les services de Vision Coaching pour possiblement accroître leurs compétences en leadership, Morneau Shepell adopte dorénavant une approche proactive.

« Un client nous appelait pour nous dire " J'ai un membre de la direction qui me pose problème, comment pouvez-vous m'aider? " et l'accompagnement était une solution, explique madame Richardson. Maintenant, on parle d'organisations qui investissent dans leurs employés talentueux et qui se servent de l'accompagnement comme outil pour aider leurs employés. »

« Je crois aussi que de nos jours, avec la course aux talents, les organisations commencent à comprendre l'importance d'investir dans l'accompagnement - surtout au sein de la haute direction », ajoute madame Richardson.

L'entente autorise Morneau Shepell à offrir à sa clientèle des services de Vision Coaching sous la marque Morneau Shepell, à l'aide du V1 Coaching System - un outil robuste et structuré pour assurer un accompagnement en leadership efficace.

De plus, l'entente prévoit que Morneau Shepell pourra faire appel à toute l'équipe de conseillers en leadership de Vision Coaching, qui compte des chefs de la direction, des entrepreneurs, des avocats et des dirigeants de services de ressources humaines prospères et tous agréés par l'International Coach Federation. Le dirigeant est ainsi jumelé au bon conseiller.

Une pierre angulaire du V1 Coaching System, mis au point par Vision Coaching, est un portail en ligne exclusif qui fait le suivi des progrès en temps réel d'une démarche d'accompagnement, produit des évaluations et prévoit une approche où les conseillers et les dirigeants accompagnés peuvent se parler à distance au lieu de toujours se rencontrer en personne. Les gestionnaires et les responsables des RH peuvent également suivre les progrès et les résultats d'une façon qui préserve la confidentialité des renseignements de la relation d'accompagnement.

« Un des avantages pour les clients de Morneau Shepell est que ce programme s'intègre de manière transparente aux services actuels de Morneau Shepell, dit monsieur Veale. Il lui permet d'élargir son offre de services d'encadrement au-delà d'un programme de base. Le marché le réclame et nous sommes heureux de l'offrir. »

À propos de Vision Coaching Inc.

Vision Coaching propose aux dirigeants et aux organisations d'Amérique du Nord des solutions en accompagnement et en ressources dignes de confiance depuis 2005. Notre V1 Coaching System novateur favorise la responsabilisation, l'assurance de la qualité et des résultats mesurables pour chaque relation d'accompagnement, alors que notre solide équipe de conseillers diversifiés s'assure de jumeler le bon conseiller à chaque dirigeant. D'autres renseignements sur Vision Coaching et son système sont disponibles en ligne à visioncoachinginc.com .

À propos de Morneau Shepell

Morneau Shepell est le principal fournisseur de services de gestion des ressources humaines axés sur la technologie, qui adopte une approche intégrée du mieux-être grâce à sa plateforme infonuagique. Nous cherchons à offrir à nos clients tout ce dont ils ont besoin pour favoriser le mieux-être mental, physique, social et financier de leurs employés. En veillant au mieux-être des gens, nous contribuons au succès des entreprises. Nos services portent sur l'aide aux employés et à la famille, la santé et le mieux-être, la reconnaissance, l'administration des régimes de retraite et d'assurance collective, les services-conseils en régimes de retraite et d'assurance collective et les services en actuariat et en placements. Morneau Shepell compte environ 6 000 employés qui travaillent avec près de 24 000 organisations clientes, lesquelles utilisent nos services dans 162 pays. Morneau Shepell inc. est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : MSI). Pour de plus amples renseignements, visitez le site morneaushepell.com .

SOURCE Morneau Shepell Inc.

Communiqué envoyé le 5 septembre 2019 à 08:00 et diffusé par :