De nouvelles installations à Québec sur la rive nord vont accélérer la croissance de Delmar International Inc.

MONTRÉAL, 05 sept. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Delmar International, un important fournisseur de services de fret, de douane et de logistique au Canada, a annoncé l'ouverture de son nouveau bureau à Blainville, au Québec, au 1250 Boulevard Michèle-Bohec, Suite 300, Blainville, QC J7C 5S4. Les nouvelles installations intégreront la délocalisation de Delmar Rosemère et ajouteront des ressources supplémentaires pour les services de fret terrestre, aérien et maritime, doublant le nombre d'effectifs afin de répondre à la demande croissante des activités de Delmar sur la rive nord.



«Nous sommes ravis d'annoncer notre nouveau site au nord de Montréal, à Blainville. Après l'acquisition de CV Logistics l'année dernière, nous avons pris conscience de l'ampleur de notre présence sur la rive nord. La communauté est très importante et prospère, et Delmar compte de nombreux employés qui bénéficieront d'un trajet beaucoup plus agréable entre le travail et la maison. Cela nous donne également l'occasion de mieux servir nos clients locaux en tant que membres de la communauté, une responsabilité que Delmar s'est toujours efforcée de maintenir au fur et à mesure de son développement et de son internationalisation. Après tout, notre entreprise est née à Montréal et notre siège social y est toujours." a dit Robert H. Cutler, PDG.

Cliquez ici pour obtenir une liste des bureaux Delmar International dans le monde.

À propos de Delmar International Inc.

Delmar International Inc. est un chef de file mondial privé dans le domaine des solutions de chaîne logistique. Grâce à ses bureaux situés dans les points de transit majeurs, Delmar offre un positionnement et des partenariats stratégiques afin de servir nos clients dans le monde entier. Les principaux produits proposés par Delmar comprennent : les opérations de transit international (aérien, maritime et terrestre), les services douaniers, l'entreposage et la distribution, les solutions technologiques, la gestion de la chaîne logistique et les services d'experts-conseils en commerce. Nos clients comprennent tant des PME que des sociétés classées au palmarès Fortune 500, et nous proposons des solutions et des stratégies pour optimiser tous les types de chaîne logistique. Du premier kilomètre jusqu'au dernier, Delmar est synonyme de logistique simplifiée. www.delmarcargo.com

