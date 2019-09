Servers.com va fournir à Gameye une infrastructure à l'échelle mondiale





LONDRES, 5 septembre 2019 /PRNewswire/ -- La plateforme d'hébergement d'envergure mondiale Servers.com a annoncé que Gameye l'a choisi comme partenaire de service de choix pour mener l'avenir des jeux multijoueurs en ligne.

Gameye s'attache à fournir une infrastructure multijoueur évolutive pour les jeux multijoueurs. Il s'agit d'un nouveau venu dans le milieu de l'hébergement géré de serveur de jeu et la société a besoin d'une chaîne d'approvisionnement fiable pour se préparer à une croissance mondiale afin de subvenir aux besoins de leur base de clients en expansion rapide.

Servers.com permettra à Gameye d'accélérer rapidement sa capacité partout dans le monde, en comptant moins sur les plateformes en nuage plus chères telles qu'AWS, GCP et Azure. Ils bénéficieront également d'une équipe dévouée d'assistance des comptes, qui leur permet d'offrir plus de services qu'ils ne le feraient seuls.

Servers.com sert des clients dans le monde entier, dans une large gamme d'industries. Les clients choisissent Servers.com à cause de son délai de provisionnement leader du secteur de 40 minutes pour les serveurs bare-metal dans des centres de données répartis géographiquement à travers le monde, ce qui offre aux joueurs et aux utilisateurs finaux une expérience de qualité avec une faible latence.

« Cela fait seulement peu de temps que je travaille avec Gameye, mais j'ai déjà pu apprécier la technologie et la créativité de leur équipe en action et je suis très confiant sur le fait qu'ils ont construit quelque chose de très spécial », a déclaré Isaac Douglas, agent responsable des recettes de Servers.com. « Nous sommes fiers de les compter dans notre base de clients et de partenaires, et je me réjouis de ce que nous pouvons construire ensemble. »

« Les studios de jeux veulent le meilleur pour leurs joueurs et ces studios ont maintenant une plus grande portée grâce à l'ajout de la capacité de Servers.com à notre infrastructure mondiale. Notre technologie permet de s'assurer qu'elle déploie les sessions de jeu de la manière la plus rentable, tout en maintenant la meilleure expérience de joueur », a déclaré Sebastiaan Heijne, PDG de Gameye. « Je suis très confiant sur le fait que nous allons voir beaucoup de matches se disputer sur l'infrastructure fiable et de haute performance de Servers.com. »

À propos de Servers.com

Servers.com est une plateforme d'hébergement IaaS (infrastructure comme service) mondiale qui fournit une infrastructure de serveur automatisée. Elle offre une diversité de services informatiques « bare-metal » et en nuage avec des outils d'affaire dans une offre complète. L'entreprise donne des moyens aux entreprises de toutes tailles en leur fournissant l'accès à des solutions d'hébergement serveur premium partout dans le monde. Servers.com est basée à Amsterdam et exploite actuellement 14 centres de données dans 10 villes sur 4 continents.

À propos de Gameye

Gameye est un innovateur technologique qui donne aux studios de jeux le pouvoir de déployer des sessions de jeu plus proches de leurs joueurs. L'approche sceptique de Gameye concernant l'infrastructure des serveurs de jeu permet aux ressources de serveurs d'évoluer en fonction de la demande des joueurs et à mesure que les fonctionnalités et le contenu sont lancés.

www.gameye.com

Communiqué envoyé le 5 septembre 2019 à 07:50 et diffusé par :