ESAU & HUEBER et NDL CRAFT annoncent une nouvelle alliance stratégique mondiale dans le secteur du brassage et des boissons





SCHROBENHAUSEN, Allemagne et DETROIT et JINAN, Chine, 5 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Esau & Hueber, un fournisseur de technologie de brassage de premier plan depuis plus de quarante ans, membre du Bauer Group, et NDL Craft, un fabricant mondial d'équipements et de cuves de brasserie basé en Chine, ont annoncé aujourd'hui une nouvelle alliance stratégique.

L'alliance combine l'expertise de Esau & Hueber en tant que fournisseur de solutions totales dans le processus du brassage et les solides capacités de fabrication de NDL Craft en Chine.

Christoph Sedlaczek, directeur général de Esau & Hueber, a commenté « Cette alliance stratégique résulte des changements dans la structure et les exigences de nos clients, dans un monde où les chaînes d'approvisionnements mondiales requièrent des solutions au meilleur prix du côté de l'offre. Nos décennies de développements techniques alliés à des concepts d'automatisation d'avant-garde tels que notre système WinBrew® sont ce qui assure le succès. »

Lyman Luan, président de NDL Craft, a commenté pour sa part, « Nous sommes ravis du potentiel significatif d'augmenter notre pénétration du marché mondial en travaillant avec un partenaire européen de haute technologie tel que Esau & Hueber, le leader du secteur en matière de brasserie, d'ingénierie, de technologie de levure et d'automatisation. »

Harald Koch, directeur général de Esau & Hueber, a ajouté « en nous associant à NDL Craft, nous sommes mieux placés pour servir notre clientèle mondiale et lui offrir un équipement de brassage de haute qualité, des délais réduits et des services client optimisés. Les systèmes CRAFT LINE que nous avons développés répondent aux besoins spéciaux des brasseries artisanales. La capacité de ces systèmes est extensible et ils allient une technologie professionnelle et une grande flexibilité. »

À propos d'ESAU & HUEBER:

Esau & Hueber, une division du BAUER Group, a plus de 40 années d'expérience à son actif en matière d'ingénierie et de production de modules et systèmes fonctionnels pour le secteur du brassage et des boissons, avec de solides antécédents en gestion des levures et technologie d'aération.

Nos sites Web : www.esau-hueber.de

À propos de NDL CRAFT :

Le NDL GROUP, qui a son siège en Chine et exerce ses activités à Detroit, dans le Michigan et Sheffield, en Angleterre, est une société de conseils en affaires mondiaux et d'ingénierie spécialisée qui propose une large gamme de services répondant aux strictes exigences de ses clients depuis plus de 20 ans. NDL Craft est un fabricant d'équipement de brassage et une société d'ingénierie qui livre des projets clés en main partout dans le monde depuis sa fondation en 2011.

Nos sites Web : www.ndlcraft.com

Coordonnées

Steven Syzdek

NDL Craft

www.ndlcraft.com

+1 248-850-8275

Coordonnées

Christoph Sedlaczek

Esau & Hueber GmbH

www.esau-hueber.de

+49 8252 8985-0

Communiqué envoyé le 5 septembre 2019 à 07:36 et diffusé par :