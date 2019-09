Les drones d'HYCOPTER assureront l'inspection des barrages hydroélectriques au Brésil





H3 Dynamics s'associe à EPH Engineering basé à Curitiba au Brésil, une société spécialisée dans la conception hydroélectrique, les inspections de barrages et les programmes de sécurité, pour lancer une solution d'inspection de barrages clef en main alliant une évaluation des dommages par IA aux drones à piles à combustible d'HYCOPTER dotés d'une autonomie de vol de 3,5 heures.

Avec plus de 5 000 barrages enregistrés au programme brésilien de sécurité des barrages, et après deux récents incidents de rupture ayant causé plus de 300 décès et des dégâts environnementaux majeurs, les autorités brésiliennes ont renforcé les obligations d'inspection et de maintenance au niveau national.

"De nombreux rapports d'accidents montrent que des problèmes n'avaient pas été détectés par les instruments de contrôle mais par observation visuelle. Les drones peuvent aider, mais en raison des vastes dimensions de ces structures, nous avons besoin de temps de vol nettement supérieurs", explique Carlos Eduardo Cavaco Gomes, directeur d'EPH Engenharia.

Certains des barrages sont tellement grands qu'ils nécessiteraient des mois de vols de drones alimentés par batterie pour évaluer intégralement leurs surfaces. Les nouveaux drones à piles à combustible HYCOPTER peuvent scanner une superficie six fois supérieure, rendant ainsi les inspections de barrages de grande taille plus rapides à terminer.

Conçu à Austin, au Texas, le drone à piles à combustible à hydrogène HYCOPTER est également équipé d'un nouveau logiciel d'acquisition de données testé avec succès le mois dernier à un barrage hydraulique de COPEL au Brésil.

Les données recueillies par HYCOPTER sont reliées à H3 Zoom.AI, une nouvelle plateforme d'inspection assistée par IA conçue pour accélérer les processus de validation par expert. De nombreux types de défaut peuvent être à présent signalés par le moteur d'apprentissage machine de H3 Dynamics. "Nous pouvons améliorer la zone de couverture, l'agilité, l'évolutivité, la fréquence et la qualité des inspections visuelles des barrages", déclare M. Gomes.

H3 Dynamics a déjà déployé sa solution IA dans plus de 150 hauts bâtiments et complexes à Singapour. En raison des similarités dans les matériaux et les structures, les connaissances acquises peuvent désormais être appliquées aux barrages.

En outre, H3 Dynamics projette également d'installer un réseau de ses stations de drones DBX dans des installations à haut risque pour fournir une assistance au sauvetage en cas de catastrophe. Les stations de drones DBX ont été conçues pour un déploiement dans des environnements éloignés et hors réseau, là où un grand nombre de ces installations se situent.

La sécurité des 91 000 barrages aux États-Unis est également une problématique coûteuse. Le coût de remise en état de barrages présentant des risques mortels est estimé à 45 milliards de dollars, et le coût pour les barrages nécessitant des réparations atteint près de 71 milliards de dollars.

