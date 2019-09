L'expert de l'ARN le Dr Phillip Sharp rejoint Skyhawk Therapeutics en tant que conseiller





Le Dr Sharp, lauréat du prix Nobel pour avoir découvert l'épissage de l'ARN, rejoint le comité consultatif scientifique de Skyhawk Therapeutics en tant que conseiller.

WALTHAM, Massachusetts, 5 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Skyhawk Therapeutics, Inc. (« Skyhawk ») annoncé que le Dr Phillip Sharp l'avait rejointe en qualité de conseiller spécial pour son comité consultatif scientifique. Les travaux innovants du Dr Sharp en tant que généticien et biologiste moléculaire qui a co-découvert l'épissage de l'ARN lui ont valu le prix Nobel de physiologie ou de médecine en 1993. Dans le cadre de ses fonctions chez Skyhawk, le Dr Sharp contribuera à orienter la mise au point par la société de petites molécules qui modulent l'épissage de l'ARN pour toute une série de pathologies cibles, à l'aide de la plateforme technologique SkySTARTM de Skyhawk.

« La plateforme de Skyhawk permettant de mettre au point de petites molécules capable de moduler l'épissage de l'ARN a potentiellement des retombées révolutionnaires », explique le Dr Phillip Sharp. « Créée par l'équipe qui a contribué à concevoir le premier modificateur d'épissage de petites molécules pour l'amyotrophie spinale progressive, l'approche de Skyhawk pourra être une source de traitement pour des centaines de maladies, notamment celles qui étaient jusqu'ici considérées comme incurables avec des médicaments. »

Phillip Sharp, Ph.D. est un généticien et biologiste moléculaire de renommée internationale qui a cofondé Biogen et Alnylam Pharmaceuticals. En 1993, il a partagé le prix Nobel en physiologie ou médecine avec Richard J. Roberts pour « avoir découvert que les gènes dans les eucaryotes ne sont pas des chaînes continues mais contiennent des introns, et que l'épissage de l'ARN messager en vue de supprimer ces introns peut se produire de différentes manières, offrant différentes protéines à partir de la même séquence d'ARN ».

Le Dr Sharp est actuellement professeur au Massachusetts Institute of Technology et membre du département de biologie et au Koch Institute for Integrative Cancer Research. Ses fonctions incluent la présidence de l'AAAS (2013) et celle du comité consultatif scientifique, SU2C Project, AACR. Il est également membre élu de la National Academy of Sciences, de l'Institute of Medicine, de l'American Academy of Arts and Sciences, de l'American Philosophical Society et de la Royal Society (Royaume-Uni). Parmi les nombreux prix qui lui ont été décernés figurent le Gairdner Foundation International Award, le Lasker Basic Medical Research Award et la National Medal of Science. Il a écrit plus de 400 articles. Né au Kentucky, le Dr Sharp a obtenu une licence au Union College, à Barbourville (Kentucky), et un doctorat en chimie à l'Université d'Illinois, Champaign-Urbana.

« Nous sommes heureux que l'immense savoir-faire du Dr Sharp guidera la mise au point par Skyhawk de petites molécules qui corrigent l'épissage de l'ARN », explique Bill Haney, cofondateur et PDG de Dragonfly Therapeutics. « Outre ses talents de scientifique, la très grande expertise de Phil dans le domaine des entreprises de biotech orientera la mise au point par Skyhawk de médicaments pour des patients atteints de certaines des pathologies les plus difficiles à traiter ? qu'il s'agisse de graves cancers ou de pathologies neurologiques et auto-immunes. »

Skyhawk Therapeutics se consacre à la découverte, à la mise au point et à la commercialisation de traitements se servant de sa plateforme novatrice SkySTARMC (Skyhawk Small molecule Therapeutics for Alternative splicing of RNA) afin de créer des médicaments faits de petites molécules offrant des traitements révolutionnaires aux patients.

