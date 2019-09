foodora lance la livraison sur demande de produits de la Régie des alcools de l'Ontario à Toronto (LCBO)





TORONTO, 05 sept. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- foodora annonce aujourd'hui qu'un projet pilote de livraison sur demande de produits de la Régie des alcools de l'Ontario (LCBO) est maintenant disponible à Toronto. De fait, par l'intermédiaire de foodora, les résidents de Toronto d'âge légal pour la consommation d'alcool, pourront désormais choisir et commander une variété judicieusement sélectionnée de meilleurs ventes et de favoris des clients de la LCBO, et ces produits leur seront livrés le même jour, directement à leur porte.



Les utilisateurs peuvent faire de?filer le "menu" de la LCBO - une liste se?lectionne?e de vins, bie?res, cidres, coolers et alcools populaires - sur le site Web de foodora, ou sur les applications iOS et Android. En moyenne, les clients peuvent s'attendre a? un temps de livraison de 60 minutes apre?s avoir passe? leur commande dans l'un des magasins participants de la LCBO de la ville de Toronto.

« Offrir la livraison sur demande de produits de la LCBO est une étape importante de notre partenariat avec la LCBO et de notre croissance en tant qu'entreprise », affirme David Albert, directeur général de foodora Canada. « foodora comprend parfaitement que les Torontois vivent, travaillent et mangent de plus en plus via des moyens mobiles et branchés, et nous sommes déterminés à leur offrir un service de première qualité, une commodité inégalée et des options pertinentes pour répondre à cette demande croissante. »

« Les Ontariens n'ont jamais eu autant de possibilités de choisir quand, où et comment magasiner pour leurs produits de la LCBO préférés, et nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec foodora afin d'offrir plus de commodité et de choix aux consommateurs torontois. » affirme George Soleas, président et directeur général de la LCBO. « Nous sommes confiants que nos précieux clients d'un bout à l'autre de la ville apprécieront la sélection de quelques-uns de nos meilleurs produits et le meilleur service qui soit, grâce à cette nouvelle option de livraison sur demande des plus efficaces et responsables. »

En mai 2019, foodora a lancé son projet pilote de partenariat de livraison avec la LCBO à Ottawa, en offrant la livraison sur demande dans des quartiers clés de la ville. L'expansion sur le marché de Toronto est la prochaine étape de la croissance et de l'innovation de foodora dans le monde de la livraison de nourriture et de boissons sur demande au Canada. Il est également question d'offrir, éventuellement, la livraison sur demande de produits d'épiceries fines du centre-ville, de Fresh & Wild Food Market, de Popeye's Supplements, des dépanneurs Couche-Tard et Circle K ainsi que de plusieurs autres.

foodora a vu le jour en 2015 à Toronto. Depuis, il s'est établi en tant que service de livraison sur demande principal au pays avec des succursales dans 10 villes à l'échelle du Canada. foodora compte actuellement 1,200+ partenariats avec des restaurants de Toronto, et celui établi avec la LCBO lui permettra d'offrir encore plus de commodité, d'accessibilité et de choix à ses clients torontois.

Les livreurs de foodora qui livreront de l'alcool de la LCBO à Toronto sont certifie?s Smart Serve pour une livraison responsable aux clients a?ge?s de 19 ans et plus. Ils se conformeront strictement au mandat de la LCBO de "contestation et refus", qui interdit la vente d'alcool aux mineurs, aux adultes en e?tat d'e?brie?te? et a? ceux qui semblent acheter de l'alcool pour l'une de ces personnes. Si le destinataire ne pre?sente pas de pie?ce d'identite? valide, semble en e?tat d'e?brie?te? ou tente d'acheter pour une personne mineure ou en e?tat d'e?brie?te?, la livraison sera annule?e et des frais de restockage de 20 $ seront applique?s.

La livraison sur demande de la LCBO est offerte exclusivement sur foodora du lundi au dimanche, de 10h a? 22h, moyennant des frais de livraison fixes de 6 $ à Toronto, conforme?ment aux lignes directrices de l'AGCO. La zone de livraison de la LCBO inclut le centre-ville de Toronto; les utilisateurs peuvent consulter l'application ou le site Web foodora pour voir s'ils se trouvent dans la zone de livraison.

Magasins participant à la livraison sur demande de la LCBO

Magasin LCBO #17, Distillery District, 222 Front Street East

Magasin LCBO #18, Liberty Village, 85 Hanna Avenue, Unit 103

Magasin LCBO #534, Roncesvalles Village, 2290 Dundas Street West

Magasin LCBO #511, Clarence Square, 49 Spadina Avenue

Magasin LCBO #15, 232 Dupont Street

Magasin LCBO #411, 547 Yonge Street

Magasin LCBO #214, The Queensway

Magasin LCBO #149, The Kingsway

Foodora, qui fait partie du groupe Delivery Hero, leader mondial dans l'industrie de la livraison de repas, est une entreprise axe?e sur le de?veloppement durable et s'efforce a? re?duire son empreinte carbone en utilisant des bicyclettes et en s'engageant a? re?duire le plastique a? usage unique.

