La tournée européenne du film de Guangdong est lancée lors du 76e festival international du film de Venise





Une tournée européenne du film de Guangdong vient d'être lancée lors du 76e festival international du film de Venise, le 3 septembre, pour présenter certaines des meilleures productions de ces dernières années au public européen et promouvoir la compréhension et les relations culturelles.

Guangdong, une des provinces chinoises les plus développées économiquement, n'est pas en reste en termes de patrimoine culturel et de production cinématographique. Cette tournée dirigée par l'Administration du film de Guangdong débute à Venise, avant de continuer par Milan, Athènes et Madrid.

"Les montagnes et les océans ne peuvent pas séparer ceux qui partagent la même vision", déclare Bai Jie, directrice de l'Administration du film de Guangdong, à la cérémonie de lancement dans le cadre de l'événement annuel "Focus on China", en marge du festival international du film de Venise. "La Chine et l'Italie jouissent toutes deux d'un riche patrimoine culturel et représentent l'excellence des cultures orientales et occidentales."

Selon elle, l'art cinématographique joue de longue date un rôle clef dans la promotion de la compréhension entre les cultures, la créativité et le rapprochement entre les pays. Cette tournée européenne est donc l'occasion pour la province de Guangdong d'apprendre d'autres cultures et d'attirer des investissements internationaux, des talents, des technologies et des ressources pour aider l'industrie cinématographique de Guangdong à s'internationaliser.

Côté italien, Maria Troccoli, directrice du film et de l'audiovisuel au ministère du Patrimoine, des Activités culturelles et du Tourisme; Roberto Stábile, directeur du service international de l'Association nationale des industries cinématographique, audiovisuelle et multimédia (ANICA); et les représentants d'organisations cinématographiques italiennes ont assisté à l'événement. "Nous avons mis en place des relations d'échange et de coopération durables avec l'industrie cinématographique chinoise. Nous sommes convaincus que la tournée européenne du film de Guangdong optimisera nos échanges culturels et renforcera notre coopération à l'avenir", déclare M. Stábile.

Lors de l'événement, la délégation de Guangdong présenta la bande-annonce des films retenus pour la tournée, comme "The Tale of the White Snake", premier film d'opéra cantonais en 4K réalisé par Pearl River Film Group, et un documentaire sur les changements s'opérant en Chine, produit par Shenzhen Media Group. En outre, un accord a été signé pour une coproduction sino-italienne intitulée "Survivor" dans le cadre d'une coopération bilatérale.

