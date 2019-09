De nouveaux détaillants s'installent aux Galeries de Hull





HULL, QC, le 5 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Les Galeries de Hull annoncent aujourd'hui l'ouverture prochaine de trois nouveaux détaillants.

La boutique Ardène ouvrira ses portes à l'automne 2019 et occupera un espace de 12?000 pieds carrés. Elle sera située à proximité de l'aire de restauration aux côtés d'Optique Laurier et de Subway. Cette bannière apportera une offre commerciale intéressante et variée pour la jeune clientèle.

L'Atelier de danse Carole Brouard, établi depuis plus de 40 ans à Gatineau, implantera ses nouveaux quartiers aux Galeries de Hull en janvier 2020. L'Atelier est renommé pour son entraînement de qualité professionnelle. L'école de danse occupera une superficie de 7 000 pieds carrés dans espace autrefois occupé par Sears.

Aussi, deux autres détaillants d'importance s'ajouteront afin de proposer respectivement à nos consommateurs, une offre vestimentaire pour toute la famille ainsi que du mobilier.

De plus, un locataire d'usage bureau occupera un espace de 10?500 pieds carrés dans l'ancien espace Sears.

Ces nouveautés, en plus de l'ouverture récente de Starbucks et l'arrivée prochaine d'Éconofitness, témoignent ainsi la volonté de proposer une offre commerciale enrichie et complète aux consommateurs des Galeries de Hull.

PROFIL DES GALERIES DE HULL

Les Galeries de Hull sont détenues et gérées par Cominar. Les Galeries de Hull, un centre commercial communautaire urbain situé sur l'une des artères les plus achalandées de la grande région de l'Outaouais, et à proximité du Casino du Lac Leamy. Avec une surface locative de 304 180 pieds carrés, Les Galeries de Hull proposent à sa clientèle un circuit de 80 boutiques et services dans un environnement propice au magasinage et à la détente. Ainsi, en plus d'une aire de restauration qui offre des comptoirs resto aux saveurs variées, différents services sont mis à la disposition des visiteurs.

