Schrödinger annnonce une collaboration avec AstraZeneca visant le déploiement d'une technologie informatique avancée de découverte de médicaments

Schrödinger a annoncé aujourd'hui sa collaboration avec AstraZeneca dans le but de déployer la plateforme informatique avancée de Schrödinger pour contribuer à accélérer les travaux de découverte de médicaments.

La plateforme informatique de Schrödinger combine une modélisation basée sur la physique et l'apprentissage machine, permettant aux chimistes de prédire la puissance de la liaison d'une molécule à une protéine cible. Ceci accroît la probabilité que, une fois synthétisés, les composés possèdent les propriétés requises pour la poursuite de leur développement, tout en réduisant le nombre de composés à synthétiser.

La plateforme de Schrödinger sera utilisée par les chimioinformaticiens et chimistes médicinaux d'AstraZeneca pour contribuer à améliorer la conception des composés, dans le but d'identifier de nouveaux médicaments candidats potentiels.

Afin de garantir un transfert complet de connaissances, l'équipe de Schrödinger travaillera en étroite collaboration avec AstraZeneca, avec laquelle elle partagera ses meilleures pratiques afin de contribuer à intégrer la plateforme à son flux de travail de découverte de médicaments.

Garry Pairaudeau, responsable mondial Chimie, R&D, chez AstraZeneca, a commenté en ces termes: "Notre objectif stratégique est de transformer la conception de médicaments à l'aide de technologies numériques novatrices. Dans le cadre de notre collaboration avec Schrödinger, nous sommes impatients de réaliser le potentiel qu'offre la modélisation prédictive basée sur la physique et l'apprentissage machine, afin de fournir, plus efficacement, des composés de qualité supérieure."

"Nous sommes particulièrement enthousiastes de lancer cette collaboration. AstraZeneca est le leader du recours au potentiel des technologies pour remodeler la découverte de médicaments, et nous sommes impatients de la soutenir dans la réalisation de sa vision de l'avenir de la conception des médicaments," a déclaré le PDG de Schrödinger, Ramy Farid, Ph.D.

La plateforme informatique à la pointe de l'industrie de Schrödinger, dont l'objectif est d'accélérer la découverte de médicaments et la conception des matériaux, est déployée par des sociétés pharmaceutiques, biotechnologiques, du secteur des produits chimiques et électroniques de premier plan, dans le monde entier. Outre cette activité mondiale substantielle croissante, Schrödinger a bâti un solide pipeline d'actifs thérapeutiques, à la fois en interne et via des partenariats, et a cofondé des sociétés biotechnologiques de premier plan, dont Nimbus Therapeutics et Morphic Therapeutic. Les investissements importants continus de Schrödinger dans la recherche de base continuent d'induire les progrès de sa plateforme informatique. Fondée en 1990, la société Schrödinger compte près de 400 employés à son siège social de New York et dans le monde entier. Pour en savoir plus, consultez schrodinger.com.

