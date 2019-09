The LYCRA Company lance la technologie LYCRA® FitSensetm





The LYCRA Company, leader dans le domaine des fibres innovantes et des solutions technologiques pour l'industrie de l'habillement, a annoncé aujourd'hui le lancement mondial de la nouvelle technologie LYCRA® FitSensetm. Cette innovation révolutionnaire propose une dispersion brevetée à l'eau qui contient la même molécule que la fibre LYCRA®, mais sous forme liquide.

La technologie LYCRA® FitSensetm est sérigraphiée sur le tissu contenant la fibre LYCRA® pour offrir un support léger et ciblé qui peut être combiné avec des effets visuels comme des motifs ou des blocs de couleur. Il en résulte que des panneaux cousus ou des coutures supplémentaires qui pourraient limiter les mouvements ou provoquer une certaine gêne pourraient être éliminés tout en satisfaisant le besoin du client de vêtements qui lui vont bien, qui sont très confortables et qui lui apportent le soutien là où il en a besoin.

« Nous avons déjà proposé la technologie LYCRA® FitSensetm à certains clients clés en Europe et aux États-Unis et nous avons été tellement emballés par les résultats que nous la lançons maintenant au niveau mondial », a déclaré Serge Vigouroux, vice-président exécutif chargé des nouvelles initiatives et du marketing pour The LYCRA Company. « Le retour de la clientèle et les commentaires sur le produit ont été extrêmement positifs et nous avons eu de nombreuses demandes d'informations de la part de clients qui aimeraient adopter cette technologie. »

La technologie LYCRA® FitSensetm peut transformer un vêtement de type sportif (leggings et hauts) et des articles intimes (soutien-gorge ordinaire ou de sport, bustier, sous-vêtement ordinaire ou de maintien) en ajoutant une puissance à faible poids, une force de mise en forme et de soutien tout en souplesse et un support ciblé sans rien sacrifier du confort.

« Cette innovation change la donne pour notre secteur habillement qui était jusqu'à maintenant principalement concentré sur les technologies de la fibre », a déclaré Vigouroux. « Nous recherchons déjà de nouvelles formules, d'autres processus d'application et d'autres usages vestimentaires afin d'étendre plus encore cette technologie. »

La technologie LYCRA® FitSensetm offre toute une gamme d'avantages aux imprimeurs, fabricants de vêtements, marques et distributeurs. Cette solution contribue à rationaliser la fabrication de l'habillement, offre des possibilités sans limites en termes de conception avec des avantages fonctionnels et distinguent les articles vestimentaires en offrant une qualité supérieure à travers une innovation révolutionnaire.

Pour en savoir plus sur la technologie LYCRA® FitSensetm et la valeur et les avantages qu'elle apporte à l'habillement, allez sur connect.lycra.com. Si vous vous trouvez à Intertextile du 25 au 27 septembre, venez voir ZhiNan Zhou de The LYCRA Company au stand E56, Hall 4.1. Pour plus d'information, allez sur Intertextile.com.

À propos de The LYCRA Company

The LYCRA Company innove et produit des fibres et des solutions technologiques pour les industries du vêtement et des soins personnels, ainsi que des produits chimiques de spécialité, utilisés dans les chaînes de valeur de l'élasthanne et du polyuréthane. The LYCRA Company, dont le siège social est situé à Wilmington, dans le Delaware, est reconnue dans le monde entier pour ses produits innovants, son expertise technique et son support marketing inégalé. The LYCRA Company exploite les marques de consommation et grand public suivantes : LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, L by LYCRA®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX®, TACTEL®, et TERATHANE®. Bien que le nom de The LYCRA Company soit nouveau, son héritage remonte à 1958 avec l'invention du fil original en élasthanne, la fibre LYCRA®. Aujourd'hui, The LYCRA Company s'attache à ajouter de la valeur aux produits de ses clients, en développant des innovations uniques conçues pour répondre aux besoins de confort et de performance durables du consommateur. Pour en savoir plus, consulter www.thelycracompany.com.

LYCRA® et FitSensetm sont des marques commerciales de The LYCRA Company.

