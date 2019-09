La Commission européenne approuve l'utilisation élargie de STELARA® (ustékinumab) de Janssen pour le traitement de la colite ulcéreuse modérément à sévèrement active dans l'Union européenne





Les sociétés pharmaceutiques Janssen du groupe Johnson & Johnson ont annoncé aujourd'hui que la Commission européenne (CE) a approuvé l'utilisation élargie de l'ustékinumab pour le traitement des adultes souffrant de colite ulcéreuse (CU) modérément à sévèrement active qui ont présenté une réponse insuffisante, ne répondaient plus, étaient intolérants à un traitement conventionnel ou à un produit biologique, ou présentent des contre-indications médicales à de tels traitements.1 L'ustékinumab est le premier traitement biologique disponible permettant de cibler sélectivement la voie IL-12/IL-23, une importante cible thérapeutique en cas de CU.2

« Les effets dévastateurs de la colite ulcéreuse sur la vie des personnes atteintes de cette affection sont souvent sous-estimés. Généralement, la colite ulcéreuse se présente d'abord chez les jeunes adultes à un moment où ils sont encore dans le système éducatif ou débutent leur carrière ? ce qui limite souvent leur capacité à atteindre leurs objectifs personnels », a déclaré le professeur Silvio Danese*, responsable du Centre des maladies inflammatoires de l'intestin à l'Hôpital de recherche Humanitas de Milan, en Italie. « Bien qu'il n'existe pas encore de remède à la colite ulcéreuse, des traitements pouvant contribuer à prévenir une flambée des symptômes et permettre aux personnes de continuer à vivre normalement sont très importants. Pour cette raison, l'autorisation de l'ustékinumab en cas de colite ulcéreuse est une bonne nouvelle et fournira une précieuse option thérapeutique aussi bien pour les patients que pour leurs docteurs. »

Affectant 2,6 millions de personnes en Europe, la CU est une maladie inflammatoire grave, chronique et à médiation immunitaire du gros intestin.3 Les symptômes varient mais ils peuvent inclure des crampes abdominales, des diarrhées sanglantes et de la fatigue, qui peuvent être douloureuses, embarrassantes et débilitantes, plaçant un fardeau considérable sur les personnes atteintes de cette affection.4,5 Pour jusqu'à deux tiers des personnes atteintes de CU, les traitements actuels ne sont pas totalement efficaces, des complications peuvent également survenir.6,7,8,9

« Aujourd'hui marque une étape importante dans le traitement de la colite ulcéreuse », a déclaré Jan Wehkamp, DM, vice-président et responsable du domaine thérapeutique Gastroentérologie chez Janssen Research & Development, LLC. « Plusieurs centaines de milliers de personnes en Europe mènent une lutte contre l'un des deux types de maladie inflammatoire de l'intestin ? la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse ? et ont un besoin urgent d'options de traitement efficaces. L'ustékinumab est disponible pour les personnes atteintes de la maladie de Crohn depuis son homologation en 2016 et, grâce aux patients qui se sont inscrits pour le programme de recherche clinique UNIFI et à leur volonté de participer, nous sommes ravis que ce médicament sera dorénavant disponible pour les personnes atteintes de colite ulcéreuse, leur donnant ainsi une chance de rémission durable et leur apportant un soulagement par rapport à des symptômes souvent douloureux et débilitants. »

L'autorisation de la CE est basée sur les données du programme d'essai pivot UNIFI de Phase 3 ? un programme composé d'une étude d'induction initiale (UNIFI-I) d'au moins huit semaines, suivie d'une étude d'entretien (UNIFI-M) de 44 semaines ?, ces deux études ont démontré l'efficacité de l'ustékinumab en tant qu'option de traitement pour les patients souffrant de CU modérément à sévèrement active n'ayant pas répondu de manière satisfaisante ou n'ayant pas toléré les traitements conventionnels (c.-à-d. des corticostéroïdes ou des immunomodulateurs) ou biologiques (c.-à-d. un ou plusieurs antagonistes du facteur de nécrose tumorale alpha et/ou le vedolizumab).10,11

L'ustékinumab a démontré un profil d'innocuité constant en cas de CU et les essais montrent que le traitement est bien toléré. Dans la population randomisée primaire des études d'induction et d'entretien, une proportion similaire de patients dans les groupes ustékinumab et placebo a subi des effets indésirables (EI), des EI graves, des infections ou des infections graves jusqu'à la semaine 44. Durant la phase d'induction, un décès consécutif à une hémorragie résultant de varices oesophagiennes a été signalé, par contre aucune malignité, infection opportuniste ou tuberculose n'a été signalée. Durant la phase d'entretien, aucun décès n'est survenu et deux malignités ? autres qu'un cancer de la peau de type non-mélanome (CPNM) ? ont été signalées (90 mg d'ustékinumab toutes les 8 semaines [T8S] : cancer du côlon [n=1] ; 90 mg d'ustékinumab toutes les 12 semaines [T12S] : carcinome à cellules rénales papillaires [n=1]). Un CPNM rapporté par le patient est survenu dans le groupe ayant reçu 90 mg d'ustékinumab T12S (2 événements de carcinome cellulaire squameux).10,11

L'autorisation de commercialisation fait suite à un avis positif du Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA), rendu le 25 juillet 2019.12 Janssen a annoncé le dépôt d'une demande supplémentaire de licence de produit biologique auprès de l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (la « FDA »), sollicitant une homologation de STELARA® (ustékinumab) pour le traitement des adultes souffrant de colite ulcéreuse modérément à sévèrement active, en décembre 2018. Son examen est en cours.

#FIN#

*Le professeur Danese est un consultant rémunéré par Janssen. Il n'a été indemnisé pour aucun travail médiatique.

À propos du programme UNIFI

UNIFI est un programme de Phase 3 conçu pour évaluer l'efficacité et l'innocuité d'une dose d'induction et d'entretien d'ustékinumab pour le traitement de la CU modérément à sévèrement active chez les adultes n'ayant pas répondu de manière satisfaisante ou n'ayant pas toléré les traitements conventionnels (c.-à-d. des corticostéroïdes ou des immunomodulateurs) ou biologiques (c.-à-d. un ou plusieurs antagonistes du facteur TNF-alpha et/ou le vedolizumab). Les études d'induction et d'entretien étaient toutes deux des études randomisées, en double aveugle, contrôlées par placebo, en groupes parallèles et multicentriques. L'étude d'induction a duré au moins 8 semaines pour les participants, qui ont reçu chacun une perfusion unique d'ustékinumab par voie intraveineuse (IV).10,11

Les participants ayant obtenu une réponse clinique dans l'étude d'induction étaient éligibles pour participer à l'étude d'entretien. L'étude d'entretien a duré 44 semaines, représentant une durée de traitement totale d'un an. Le critère d'évaluation principal de l'étude d'induction était la rémission clinique en semaine 8, celui de l'étude d'entretien était la rémission clinique en semaine 44. Après avoir terminé l'étude d'entretien, les participants éligibles continuent dans le cadre d'une étude d'extension à long terme pendant trois années supplémentaires.10,11

Dans l'étude d'induction, pour la dose recommandée d'ustékinumab, 62 pour cent des patients ont obtenu une réponse cliniquea en comparaison à 31 pour cent des patients ayant reçu un placebo (p<0,001) en semaine 8.11 Dès la semaine 2 de l'étude, une proportion supérieure de patients ayant reçu une dose unique d'ustékinumab par perfusion IV ne présentait aucun saignement ou parvenait à une fréquence des selles normale en comparaison des patients randomisés avec le placebo.1,11 Les résultats complets de l'étude d'induction ont été précédemment partagés durant une session plénière à la réunion scientifique annuelle de l'American College of Gastroenterology ainsi que dans le cadre d'un communiqué de presse le 9 octobre 2018.13

Tous les patients qui ont été randomisés dans l'étude d'entretien de 44 semaines ont répondu durant l'étude d'induction à l'ustékinumab administré par voie IV. Parmi les patients randomisés ultérieurement pour recevoir de l'ustékinumab en sous-cutané (T8S ou T12S), un pourcentage nettement supérieur a bénéficié d'une rémission clinique par rapport aux répondeurs initiaux randomisés avec le placebo. L'effet durable de l'ustékinumab a également été observé chez les personnes des groupes recevant de l'ustékinumab T8S ou T12S en comparaison du placebo (57,4 pour cent et 48,3 pour cent respectivement, contre 35,4 pour cent, p<0,001 et p=0,010, respectivement), tel que mesuré par une rémission durable selon le score Mayo partielb (rémission selon le score Mayo partiel d'au moins 80 pour cent pour toutes les visites et lors de la dernière visite).14 Les résultats complets de l'étude d'entretien ont été précédemment présentés durant une session plénière à l'occasion du 14e congrès de l'European Crohn's and Colitis Organisation et partagés dans un communiqué de presse le 11 mars 2019.15

À propos de la colite ulcéreuse (CU)

La CU affecte près de 2,6 millions de personnes en Europe.3 Il s'agit d'une maladie chronique du gros intestin, également appelé côlon, dans laquelle la paroi du côlon présente une inflammation et développe de minuscules plaies ouvertes, ou ulcères, qui produisent du pus et du mucus. La CU résulte d'une réponse anormale du système immunitaire de l'organisme. Les symptômes varient mais ils peuvent inclure des selles molles et plus pressantes, une diarrhée persistante, des douleurs abdominales, des selles sanglantes, une perte d'appétit, une perte de poids et de la fatigue.5

À propos de STELARA® (ustékinumab)16

Dans l'Union européenne, l'ustékinumab est approuvé pour le traitement des formes modérée à sévère de psoriasis en plaques chez les adultes n'ayant pas répondu, présentant une contre-indication ou qui sont intolérants aux autres thérapies systémiques, y compris la ciclosporine, le méthotrexate (MTX) ou le psoralène plus ultraviolet A (PUVA) ; il est également indiqué pour le traitement des formes modérée à sévère de psoriasis en plaques chez les adolescents âgés de 12 ans ou plus qui sont mal contrôlés par les autres traitements systémiques ou photothérapies, ou qui sont intolérants à ceux-ci. En outre, l'ustékinumab est approuvé, seul ou en combinaison avec du MTX, pour le traitement du rhumatisme psoriasique actif chez l'adulte lorsque la réponse à un traitement médicamenteux antirhumatismal non-biologique modifiant l'évolution de la maladie a été insuffisante. En novembre 2016, la CE a approuvé l'ustékinumab pour le traitement des patients adultes atteints d'une maladie de Crohn modérée à sévère qui ont présenté une réponse insuffisante, ne répondaient plus, étaient intolérants à un traitement conventionnel ou à un antagoniste du TNF-alpha ou qui présentent des contre-indications médicales à de tels traitements

Les sociétés pharmaceutiques Janssen du groupe Johnson & Johnson conservent les droits exclusifs de commercialisation de STELARA® à l'échelle mondiale.

Informations importantes relatives à l'innocuité

Veuillez vous référer à la version intégrale du Résumé des caractéristiques du produit pour connaître les informations de prescription complètes pour l'ustékinumab :

https://www.medicines.org.uk/emc/product/7638/smpc

À propos des sociétés pharmaceutiques Janssen du groupe Johnson & Johnson

Chez Janssen, nous créons un avenir dans lequel la maladie appartiendra au passé. Nous sommes les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson. Nous travaillons sans relâche pour que cet avenir devienne réalité pour les patients du monde entier, en luttant contre la maladie grâce à la science, en faisant preuve d'ingéniosité pour améliorer l'accès aux traitements, et en combattant le désespoir du fond du coeur. Nous nous concentrons sur les domaines médicaux où nous pouvons avoir un impact majeur, à savoir les troubles cardiovasculaires et le métabolisme, l'immunologie, les maladies infectieuses et les vaccins, la neuroscience, l'oncologie, et l'hypertension pulmonaire.

Pour en savoir plus, consultez www.janssen.com/EMEA. Suivez-nous sur www.twitter.com/JanssenEMEA.

Janssen-Cilag International NV, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de STELARA® dans l'UE, et Janssen Research & Development, LLC font partie des sociétés pharmaceutiques Janssen du groupe Johnson & Johnson.

Mises en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995 concernant les autorisations réglementaires et les bénéfices d'une nouvelle option de traitement pour STELARA® (ustékinumab). Il est conseillé au lecteur de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. Ces déclarations sont fondées sur les attentes actuelles à l'égard d'événements futurs. Si les suppositions sous-jacentes s'avèrent inexactes ou si des risques ou incertitudes, connus ou inconnus, se matérialisent, les résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes et projections de Janssen-Cilag International NV, de toute autre société pharmaceutique Janssen et/ou de Johnson & Johnson. Les risques et incertitudes incluent, sans toutefois s'y limiter : les problèmes et incertitudes inhérents à la recherche et au développement de produits, dont l'incertitude quant au succès clinique et à l'obtention des autorisations réglementaires ; l'incertitude quant au succès commercial ; les difficultés et retards dans la fabrication ; la concurrence, y compris les progrès technologiques, les nouveaux produits et brevets obtenus par nos concurrents ; la contestation de brevets ; les préoccupations concernant l'efficacité ou l'innocuité de produits résultant de rappels de produits ou d'actions réglementaires ; les modifications des comportements et des habitudes d'achat des acheteurs de produits et services de soins de santé ; les modifications des lois et réglementations en vigueur, y compris les réformes en matière de soins de santé à travers le monde ; ainsi que les tendances envers la maîtrise des coûts des soins de santé. Une liste et des descriptions plus détaillées de ces risques, incertitudes et autres facteurs figurent dans le rapport annuel de Johnson & Johnson sur formulaire 10-K pour l'exercice clos au 30 décembre 2018, y compris dans les sections intitulées « Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements » et « Item 1A. Risk Factors », dans le dernier rapport trimestriel déposé par la société sur formulaire 10-Q et dans les documents déposés ultérieurement par la société auprès de la Commission américaine des opérations de Bourse (la « SEC »). Des exemplaires de ces documents sont disponibles en ligne sur les sites www.sec.gov, www.jnj.com ou sur demande auprès de Johnson & Johnson. Aucune des sociétés pharmaceutiques Janssen, ni Johnson & Johnson n'assume l'obligation de mettre à jour un quelconque énoncé prospectif suite à de nouvelles informations ou à des événements ou développements futurs.

# # #

Références

a La réponse clinique a été définie comme une diminution par rapport aux niveaux de référence du score Mayo d'au moins 30 pour cent et d'au moins 3 points, avec soit une diminution par rapport aux niveaux de référence du sous-score de saignements rectaux supérieure ou égale à 1 soit un sous-score de saignements rectaux de 0 ou 1.

b Rémission selon le score Mayo partiel = score Mayo ?2. Compris entre 0 et 9, le score Mayo partiel inclut la fréquence des selles, les saignements rectaux, ainsi que les sous-scores d'évaluation globale du médecin.

1 Commission européenne. Informations produit - Stelara. 2019. Disponible sur : https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/h494.htm. (Dernière consultation en septembre 2019).

2 Toussirot E. The IL23/Th17 pathway as a therapeutic target in chronic inflammatory diseases. Inflamm Allergy Drug Targets 2012;11:159?68.

3 Ng SC, et al. Worldwide incidence and prevalence of inflammatory bowel disease in the 21st century: a systematic review of population-based studies. Lancet 2017;390:2769?78.

4 Crohn's & Colitis Foundation. ?Living with Ulcerative Colitis' leaflet. Disponible sur : https://www.crohnscolitisfoundation.org/sites/default/files/legacy/assets/pdfs/living-with-ulcerative.pdf. (Dernière consultation en août 2019).

5 Crohn's & Colitis UK. What is Ulcerative Colitis? Disponible sur : https://www.crohnsandcolitis.org.uk/about-inflammatory-bowel-disease/ulcerative-colitis. (Dernière consultation en août 2019).

6 Lopez-Sanroman A, et al. Perceived emotional and psychological impact of ulcerative colitis on outpatients in Spain: UC-LIFE survey. Dig Dis Sci 2017;62:207?216.

7 Rubin D, et al. The impact of ulcerative colitis on patients' lives compared to other chronic diseases: A patient survey. Dig Dis Sci 2010;55:1044?1052.

8 Devlen J, et al. The burden of inflammatory bowel disease: A patient-reported qualitative analysis and development of a conceptual model. Inflamm Bowel Dis 2014;20:545?552.

9 Lonnfors S, et al. IBD and health-related quality of life ? Discovering the true impact. J Crohn's Colitis 2014;8:1281?1286.

10 Sandborn WJ, et al. Abstract OP37: Efficacy and safety of ustekinumab as maintenance therapy in ulcerative colitis: Week 44 results from UNIFI. ECCO 2019.

11 Sands B, et al. Safety and efficacy of ustekinumab induction therapy in patients with moderate to severe ulcerative colitis: results from the Phase 3 UNIFI study [abstract]. Presenté lors de la réunion scientifique annuelle de l'American College of Gastroenterology qui s'est tenu du 5 au 10 octobre 2018 à Philadelphie, en Pennsylvanie.

12 Agence européenne des médicaments. Avis du Comité des médicaments à usage humain (CHMP) sur le Stelara, 25 juillet 2019. Disponible sur : https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/summaries-opinion/stelara. (Dernière consultation en août 2019).

13 Businesswire. New Phase 3 Data Show Single Dose of Stelara (Ustekinumab) Induces Clinical Remission and Response in Adults with Moderate to Severe Ulcerative Colitis. Disponible sur : https://www.businesswire.com/news/home/20181009005698/en/New-Phase-3-Data-Show-Single-Dose. (Dernière consultation en août 2019).

14 Van Assche G, et al. Abstract DOP47: Sustained remission in patients with moderate to severe ulcerative colitis: Results from the Phase 3 UNIFI maintenance study. ECCO 2019.

15 Businesswire. New Phase 3 Stelara (Ustekinumab) Data Show Positive Results as Maintenance Therapy in Adults with Moderate to Severe Ulcerative Colitis. Disponible sur : https://www.businesswire.com/news/home/20190311005469/en/New-Phase-3-STELARA%C2%AE-ustekinumab-Data-Show. (Dernière consultation en août 2019).

16 Agence européenne des médicaments. 2018. https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/stelara-epar-product-information_en.pdf. (Dernière consultation en août 2019).

CP-105844

AOÛT 2019

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 5 septembre 2019 à 05:05 et diffusé par :