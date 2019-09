Borussia Dortmund et InstaForex, une société de trading Forex en ligne de premier plan, annoncent aujourd'hui un partenariat de deux ans qui prendra fin à la clôture de la saison 2020-21





DORTMUND, Allemagne, 5 septembre 2019 /PRNewswire/ -- InstaForex deviendra un partenaire officiel du club en Asie et dans la Communauté des États indépendants (CEI). Le partenariat incorpore une gamme significative d'actifs, y compris l'utilisation de la nouvelle technologie qui voit les messages Instaforex diffusés au niveau régional via des affichages numériques aux marchés asiatiques lors de plusieurs matches à domicile de la Bundesliga.

L'alliance permettra également à InstaForex de proposer des expériences Borussia passionnantes aux clients qui sont des fans sur ces marchés, y compris des billets pour voir les « Noirs et Jaunes » jouer à domicile dans le plus grand stade de football d'Allemagne, « SIGNAL IDUNA PARK ». Elle donnera également l'occasion aux clients asiatiques d'InstaForex de voir Borussia de plus près sans quitter leur pays en rencontrant des joueurs légendaires de Borussia, en faisant partie de la tournée asiatique 2020 de Borussia etc.

Commentant sur le nouveau partenariat, Ildar Sharipov, fondateur et président d'InstaForex a déclaré : « Aujourd'hui, InstaForex n'est pas seulement une société de courtage mais aussi une société de TI qui investit considérablement dans la technologie et qui s'efforce de fournir régulièrement de nouveaux produits innovants à ses clients. On sait que les technologies de l'information jouent aussi un rôle très important dans le football, par conséquent, nous recherchons non seulement une équipe de premier ordre mais aussi des enthousiastes de la technologie dans le football qui sont en parfaite adéquation avec notre philosophie d'entreprise. Pour ces raisons, notre alignement avec une équipe telle que Borussia Dortmund était un choix naturel. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec le club pour développer nos marques respectives sur les marchés d'Asie et CEI. »

La délégation InstaForex a été accueillie à SIGNAL IDUNA PARK par le directeur de l'exploitation de Borussia Dortmund, Carsten Cramer, et par le joueur BVB légendaire, Wolfgang « Teddy » de Beer. Le nouveau partenariat a été également applaudi par le directeur de BVB pour l'Asie, Suresh Letchmanan, qui a commenté : « Nous sommes très heureux d'avoir obtenu Instaforex comme partenaire de Borussia Dortmund. Ce partenariat avec la société de trading Forex en ligne de premier plan est gagnant pour tout le monde - surtout pour les fans sur les marchés d'Asie et de la CEI qui peuvent anticiper de nombreuses activités passionnantes avec le BVB. »

À propos d'Instaforex

Dans sa onzième année d'exploitation fructueuse, Instaforex continue de repousser les limites du succès et de confirmer sa position de leader. L'historique de parrainage de profil du trader dans le sport à l'échelle mondiale a inclus l'équipe de première division Liverpool FC et Dragon Racing, l'équipe de Formule E. Instaforex, une entreprise primée chaque année depuis son lancement, a été lauréate dans de nombreuses catégories, notamment Meilleur trader d'Asie, Meilleur trader d'Europe de l'Est, Meilleur société de courtage Forex de détail, et Meilleur société de courtage dans la CEI. Pour en savoir plus sur le nouveau partenariat avec Borussia Dortmund, rendez-vous sur instaforex.com/borussia

