Providence Strategic Growth acquiert le Groupe I'Car Systems-DATAFIRST





Providence Strategic Growth, filiale Growth Equity de Providence Equity Partners (« Providence »), a annoncé aujourd'hui l'acquisition du Groupe I'Car Systems-DATAFIRST (« le Groupe »), une société française leader en matière du développement de logiciels pour les constructeurs et les concessionnaires automobiles à Argos Wityu. Les conditions financières n'ont pas été communiquées.

Le groupe sera dirigé par Patrick Prajs, ancien PDG de DATAFIRST avant sa fusion avec I'Car Systems, succédant au PDG sortant, Philippe Almouzni.

Selon Patrick Prajs, PDG du groupe : « Nous sommes ravis de collaborer avec Providence Strategic Growth alors que nous entrons dans une nouvelle phase de notre parcours. Cette transaction nous permettra d'élargir notre portée et notre gamme de produits et services en tant que fournisseur principal de solutions CRM et DMS pour le secteur automobile en Europe; nous restons engagés à satisfaire les besoins de nos clients. »

L'acquisition suit l'investissement majoritaire de Providence Strategic Growth dans Imaweb en mai 2019. Imaweb est l'un des plus grands développeurs espagnols de solutions numériques pour l'industrie automobile, servant à la fois les concessionnaires et les marques automobiles les plus connues au monde. La société a développé la première plateforme numérique adaptée pour l'industrie automobile qui permet d'optimiser l'efficacité, d'améliorer la fidélisation et la loyauté des clients, et d'augmenter les ventes pour les fabricants et les vendeurs de voitures.

Selon Aldo Mareuse, associé gérant de Providence Strategic Growth : « Cette transaction souligne la confiance de Providence Strategic Growth en l'application de technologies de pointe au secteur de l'automobile. Suite à notre acquisition d'Imaweb, nous sommes bien placés pour accompagner le groupe dans la transformation numérique de ses clients. Nous avons hâte de collaborer avec Patrick et l'équipe afin de concrétiser ce projet. »

Selon Dany Rammal, associé gérant de Providence Strategic Growth : «Providence Strategic Growth s'associe à des gestionnaires et à des entrepreneurs pour accélérer la croissance des éditeurs de logiciels leaders dans leur marché en fournissant une combinaison de capital et d'expertise sectorielle. Nous sommes ravis de devenir l'actionnaire de référence du Groupe I'Car Systems-DATAFIRST, une entreprise innovante qui occupe une position de leader dans le secteur des logiciels automobiles en Europe. »

Selon Philippe Almouzni, PDG sortant du groupe : « Je suis fier d'avoir dirigé avec succès la fusion de I'Car Systems et de DATAFIRST, et d'avoir encadré l'intégration de deux sociétés en une seule entreprise plus solide. L'annonce d'aujourd'hui marque le début d'une nouvelle ère pour le secteur et je pars en toute confiance que le groupe est entre les mains d'une équipe de direction extrêmement compétente, dotée de la bonne vision d'avenir et du soutien d'un partenaire formidable. »

Informations sur le Groupe I'Car Systems-DATAFIRST

Le Groupe a été formé suite à la fusion de I'Car Systems et de DATAFIRST en juillet 2018. I'Car Systems fournit à un réseau international de concessionnaires automobiles un système de gestion de la distribution (« DMS ») intégré qui simplifie et rationalise l'activité des concessionnaires afin d'améliorer la relation entre les concessionnaires et les fabricants d'équipement d'origine (« OEM »). DATAFIRST développe et déploie trois solutions clés de gestion modulaire, de marketing et de ventes pour le marché automobile : les solutions de CRM automobile, de DMS automobile, et d'informatique décisionnelle. Le groupe est l'un des principaux fournisseurs de solutions DMS et CRM pour le secteur automobile en France et est présent dans 12 autres pays d'Europe.

Informations sur Providence Strategic Growth Capital Partners LLC

Providence Strategic Growth (« PSG ») est une filiale de Providence Equity Partners (« Providence »). Fondée en 2014, PSG est ciblée sur les investissements pour accélérer la croissance dans des éditeurs de logiciels de petite et moyenne taille. Providence est une société mondiale de gestion d'actifs de premier plan qui a mis au point une approche sectorielle du capital-investissement avec pour idée qu'une équipe d'experts dédiés du secteur pourrait créer des sociétés exceptionnelles à valeur durable. Depuis sa création en 1989, Providence a investi dans plus de 180 sociétés et est leader en matière de participation au capital dans les secteurs des médias, de la communication, de l'éducation et de l'information. Le siège du PSG est situé à Boston, dans le Massachusetts, tandis que Providence a des bureaux à Providence, New York et Londres. Pour plus d'informations sur PSG, vous pouvez consulter www.provequity.com/private-equity/psg, et pour plus d' informations sur Providence, vous pouvez consulter www.provequity.com.

