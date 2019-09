Après des essais de faisabilité technique fructueux, la société suisse SAV-IOL est actuellement à la recherche d'investisseurs pour un projet de lentille intra-oculaire intelligente active pour l'opération de la cataracte





SAV-IOL (Swiss Advanced Vision) progresse dans le développement du projet R-TASC, la première lentille intraoculaire électronique (LIO) avec autofocus en temps réel, destiné à restaurer complètement la vision après l'opération de la cataracte. R-TASC est conçu pour repousser les limites du monde ophtalmique dans les 5 à 7 prochaines années. SAV-IOL a déjà confirmé la faisabilité technique de ce projet et cherche maintenant à lever 20 millions de dollars pour mettre cet appareil révolutionnaire sur le marché.

Alors que les lentilles intra-oculaires représente un marché considérable, peu d'innovations d'envergures ont eu lieu depuis leur lancement. De plus, les LIO actuelles ont dû sans cesse accepter des concessions au niveau optique, telles que la portée limitée de l'accommodation visuelle, la perte de lumière ou des perturbations visuelles indésirables. Pour contrer cela, SAV-IOL examine la situation sous un angle différent avec une lentille active intelligente. La lentille R-TASC est contrôlée électroniquement par le biais d'un mécanisme de réglage à boucle de rétroaction qui a été conçu pour contrôler la courbure de l'optique et donc adapter sa puissance. « De nombreuses concessions ont été faites avec l'ensemble des LIO qui se trouvent actuellement sur le marché », a déclaré Max Boysset, CEO de SAV-IOL. « Grâce à une approche tout à fait novatrice, R-TASC solutionne les problèmes souvent inhérents aux LIO ».

Les LIO standards ne sont pas en mesure de remplacer entièrement les propriétés optiques du cristallin et c'est précisément là que la conception optique adaptative de R-TASC apporte une réponse. Outre le fait de rétablir complètement l'accommodation visuelle, R-TASC permet aux patients et aux chirurgiens de calibrer la lentille à tout moment après la chirurgie de la cataracte par le biais d'un système contrôlé par une application. La plateforme sans fil de R-TASC est également conçue pour intégrer la réalité augmentée ainsi que d'autres fonctionnalités interactives, ouvrant tout un éventail de perspectives absolument inédites dans le monde de l'ophtalmologie.

SAV-IOL présentera le tout nouveau prototype R-TASC au 37ème Congrès de l'ESCRS qui se tiendra à Paris en septembre 2019 (stand I123, pavillon 7) ainsi qu'au salon MEDICA qui se tiendra à Dusseldorf en novembre 2019 (Swiss Start-Ups Corner).

À propos de SAV-IOL : SAV-IOL est une société suisse qui développe, fabrique et commercialise des LIO à profondeur de champ étendue (EDOF). Le portefeuille de SAV-IOL est constitué de trois produits : Harmonis, une LIO EDOF personnalisable, Eden, une LIO EDOF premium, et Lucidis, une LIO EDOF abordable. SAV-IOL est certifié ISO 13485:2016 (MD 615363) et ses lentilles sont marqués « CE » (CE 615365).

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 5 septembre 2019 à 04:05 et diffusé par :