Harmony Relocation Network et Expatland Global Network concluent un accord mondial

SINGAPOUR, 5 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Harmony Relocation Network, un réseau coopératif international d'entreprises locales spécialisées en réinstallation et Expatland Global Network (réseau mondial Expatland) ont conclu aujourd'hui un accord mondial.

Les membres de Harmony Relocation Network qui ont obtenu la certification FAIM de la FIDI ont la possibilité de diriger conjointement les « E-Teams » (équipes électroniques) d'Expatland pour développer leurs activités et aider les expatriés internationaux qui se dirigent vers Expatland.

FIDI est l'alliance mondiale des entreprises professionnelles internationales de déménagement et de réinstallation. La certification FAIM joue un rôle essentiel dans le maintien des normes au sein de l'industrie internationale du déménagement et de la réinstallation.

Harmony Relocation Network a été fondé en 1992 et se compose de plus de 140 membres répartis dans 60 pays. Le réseau propose ses services dans 180 pays sur six continents et offre le même haut niveau de services de grande qualité, une expertise locale et des équipes impliquées.

Le réseau mondial Expatland se compose d'équipes électroniques. Exerçant leurs activités à l'échelle de la ville, ces équipes possèdent une connaissance et une vision locales essentielles. Elles permettent de réduire la complexité et d'examiner de près les questions qui concernent des endroits précis.

John Marcarian, fondateur du réseau mondial Expatland, déclare : « Nous sommes ravis à l'idée que les membres d'Harmony Relocation Network dirigent conjointement nos équipes électroniques. Nous sommes rassurés de savoir que ces entreprises sont extrêmement qualifiées et mondialement reconnues. Nous sommes très heureux de travailler avec Harmony Relocation Network pour faire en sorte que nos membres soient motivés par les meilleurs ».

Paul Bernardt, directeur général de Harmony Relocation Network, commente à ce sujet : « Le réseau mondial Expatland est une véritable innovation mise sur pied par John Marcarian. Nous pensons que le réseau mondial Expatland offre une excellente plateforme intégrée qui aide les expatriés du monde entier à se déplacer. Nous sommes très heureux de voir que nos membres ont désormais l'opportunité de guider les équipes électroniques d'Expatland à travers ce réseau dynamique et en plein essor ».

Les origines d'« Expatland »

Expatland a commencé comme un livre, écrit en 2015 par John Marcarian, à la suite de son cheminement personnel d'expatrié. Il visait à aider les expatriés à planifier leur déménagement à l'étranger.

Les équipes électroniques dans le monde entier

Le livre Expatland n'était qu'un début. Pour remédier au manque de soutien dont pâtissent les candidats à l'expatriation, John a lancé le réseau mondial Expatland en 2018.

Le réseau se développe rapidement. Il y a désormais des équipes électroniques dans plus de 20 villes, dont Sydney, Melbourne, Auckland, Prague, Budapest, Hong Kong, Londres et Singapour. Puisque les membres exemplaires reconnaissent l'importance de ce service, beaucoup d'autres suivront.

Les entreprises qui souhaitent rejoindre une « E-Team » dans leur ville peuvent prendre contact avec Expatland : http://www.expatland.com/contact/.

Contact :

Lloyd Gofton

lloyd@liberatemedia.com

+44-(0)7919-353484

