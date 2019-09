EQual One permet à l'application MyOrange d'Orange Roumanie de refléter la véritable Qualité de l'Expérience Client





LYON, France, 5 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Orange Roumanie, l'opérateur leader avec plus de 10 millions de clients en Roumanie, a intégré la solution EQual One de V3D. Cette solution permet à Orange Roumanie de fournir à ses clients une Qualité d'Expérience inégalée sur sa couverture réseau au quotidien, où qu'ils se trouvent, même à l'intérieur des bâtiments.

La solution EQual One dynamise l'app mobile Android MyOrange ? de façon anonyme et après adhésion de l'utilisateur ? avec des mesures sur la qualité des réseaux reflétant ses performances telles quelles sont vécues par les clients au quotidien, tout comme l'accessibilité des données. Les données collectées contribuent à la création d'une carte de couverture complète et globale du réseau mobile d'Orange Roumanie, mettant en évidence les zones à améliorer. Ainsi, Orange Roumanie peut prioriser l'optimisation de son réseau et ses investissements dans les régions qui importent le plus à leurs clients.

EQual One permet une évaluation précise et fiable de l'expérience client directement depuis leurs mobiles, reflétant en temps réel la satisfaction client des services de l'opérateur et leurs réseaux sous-jacents. Cela permet de se concentrer sur ce qui compte vraiment pour le client final : la Qualité des Services, que ce soit là où ils passent le plus de temps, ou les endroits qu'ils fréquentent quotidiennement.

''Offrir la meilleure expérience à nos clients est au coeur de nos préoccupations. La technologie EQual One nous permet d'améliorer en continu le réseau Orange en fonction des différents besoins de nos clients,'' commente Yves Martin, Directeur Marketing chez Orange Romania.

Philippe Vial-Grelier, Managing Director V3D, a déclaré ''Nous sommes ravis du renforcement de notre collaboration avec Orange Roumanie. Grace à l'intégration d'EQual One dans l'application mobile MyOrange, Orange donne véritablement à ses clients les moyens de devenir des co-créateurs de l'optimisation et de la planification des réseaux, car chaque expérience client compte''.

A propos de V3D

V3D appartient à 100% à SoftAtHome, éditeur de logiciels pour la maison numérique, proposant des logiciels offrant la meilleure expérience à leurs utilisateurs, de connectivité et de télévision payante pour la maison intelligente. Les produits de SoftAtHome sont déployés par les grands opérateurs dans plus de 20 millions de foyers dans 18 pays.

Spécialiste des technologies fixes et mobiles, les solutions V3D permettent aux opérateurs de réseaux de télécommunications de surveiller la véritable Qualité d'Expérience réseau (QoE) directement du point de vue des abonnés. Cette approche, par rapport aux méthodes classiques de mesure de la performance des réseaux, présente des avantages techniques et commerciaux pour les différents services de l'opérateur, depuis les départements CEM et marketing, jusqu'à l'exploitation du réseau, en passant par le service client. Le portefeuille de V3D se concentre sur l'expérience client et la performance des réseaux mobiles.

Grâce à l'expertise combinée de SoftAtHome et V3D, les opérateurs réseaux bénéficient d'un accès, de bout en bout, sur toute la chaîne de valeur de l'Expérience Client, combinant l'expertise globale des réseaux.

For more information, visit: www.v3d.fr ? press@v3d.fr

