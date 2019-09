Une nouvelle vision : The Business Debate change de nom et devient TBD Media Group





LONDRES, 5 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Le revenu des 10 plus grandes sociétés privées du monde égale aujourd'hui le PIB combiné de plus de 180 pays et selon l'OCDE, l'emploi public représente en moyenne seulement 15 à 20 % de la population active totale. Un pourcentage qui diminue d'année en année.

Il existe aujourd'hui un réel besoin pour de nombreuses entreprises de devenir plus soucieuses de la société et de l'environnement. Et aussi de faire preuve d'une plus grande conviction dans leurs activités. En fait, les plus grandes organisations mondiales jouent un énorme rôle dans la société, à laquelle elles contribuent autant qu'un pays ou un gouvernement ne le ferait.

Aujourd'hui, des organisations du monde entier développent et mettent déjà en oeuvre des solutions qui stimulent la progression de la société, mais elles doivent trouver un moyen de communiquer sur leurs activités.

Pour répondre à ce besoin croissant, The Business Debate, une agence de production de contenu sur mesure disposant de bureaux à Londres, New York, Berlin et Francfort, a donné une nouvelle orientation à sa stratégie et changé de nom pour devenir TBD Media Group. Ce changement de nom s'inscrit dans la stratégie globale du groupe, qui vise à devenir un studio de production et de distribution de contenu offrant des services complets.

« Nous savons que les organisations du secteur privé réagissent déjà de manière proactive aux défis sociétaux », explique Paolo Zanini, CEO de TBD Media Group. « Nous voulons les aider à structurer les innovations et le travail positif qu'elles effectuent pour leurs communautés. »

TBD Media Group organisera des campagnes vidéo conçues sur mesure, afin de susciter l'engagement des parties prenantes en partenariat avec certains des plus grands médias mondiaux (Reuters, The Telegraph, Die Welt, Bloomberg et South China Morning Post). Cette offre sera complétée par des longs métrages et du contenu original, ainsi que des services marketing pour du contenu de spécialisation.

En s'appuyant sur sa portée mondiale et son expérience de la narration, TBD Media Group explorera de manière plus approfondie les questions importantes pour la société, grâce à ses trois branches : TBD Create, TBD Campaigns et TBD Films.

