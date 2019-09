Des événements célèbrent le fait qu'il reste un an avant les Jeux paralympiques de Tokyo 2020





TOKYO, 5 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo (Tokyo 2020) et le gouvernement métropolitain de Tokyo ont organisé conjointement une série d'événements qui ont attiré beaucoup de monde le 25 août pour célébrer le fait qu'il reste un an avant la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Tokyo 2020. Un total d'environ 10 000 résidents locaux se sont joints à la fête, qui a eu lieu au parc Yoyogi dans le centre de Tokyo. Ils ont vu les athlètes paralympiques faire une démonstration de leurs talents uniques et ont pu essayer eux-mêmes certains des sports paralympiques.

Photo :

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M105693/201908280114/_prw_PI3lg_Q5sc6c03.png

Premier rang : Shingo Kunieda, Duane Kale, Yui Kamiji, deuxième rang : Yuriko Koike, Mitsunori Torihara, Markus Rehm, Yoshihide Suga, Yoshiro Mori

Le point culminant de la journée a été lorsque Markus Rehm, un athlète allemand deux fois médaillé d'or au saut en longueur paralympique, a battu son record du monde du saut en longueur T64 de 8,48 mètres au cours d'une exhibition. Il a sauté 8,50 m à sa troisième tentative. Il ne sera pas comptabilisé comme un record officiel, mais les spectateurs ont été en mesure de découvrir ses aptitudes et sa passion en direct, et l'ont encouragé durant ses courses d'approche.

Rehm a ensuite déclaré : « Si j'ai un an de plus pour m'entraîner et si nous avons de bonnes conditions dans le stade, beaucoup de gens qui nous encouragent, je suis sûr que je peux battre ce record de manière officielle. Je pourrai alors établir un nouveau record lors des Jeux paralympiques de Tokyo 2020. »

Photos : https://kyodonewsprwire.jp/release/201908280114?p=images

David Behre, un sprinteur paralympique allemand (médaillé de bronze à Londres en 2012 et médaillé d'or à Rio en 2016 dans le relais 4 x 100m), a couru 100 mètres contre les para-athlètes Japonais Shunsuke Itani et Kazushige Yoshida.

Le Japonais trois fois médaillé d'or paralympique de tennis en fauteuil roulant Shingo Kunieda et la médaillée de bronze paralympique Yui Kamiji ont attiré une foule importante lors de leur match de double en exhibition avec les comédiens Japonais Yoshio Kojima et Garibenz Yano. Les spectateurs avaient une occasion rare de voir Kunieda et Kamiji jouer un match l'un contre l'autre.

Duane Kale, le vice-président du Comité international paralympique, Yoshihide Suga, premier secrétaire de cabinet, Yoshiro Mori, le président de Tokyo 2020 et Toshiaki Endo, le vice-président de Tokyo 2020, ont joué à la boccia avec les joueurs de boccia paralympiques Japonais Takayuki Hirose et Hidetaka Sugimura. La rencontre était très serrée.

Plus tard le 25 août, Tokyo 2020 et le gouvernement métropolitain de Tokyo ont organisé conjointement une cérémonie pour un compte à rebours au NHK Hall dans le district de Shibuya de Tokyo. Au cours de la cérémonie, le président du Comité paralympique japonais Mitsunori Torihara a annoncé que, à compter de l'année prochaine, le 25 août sera connu comme « la journée paralympique du Japon. » « J'espère que la sensibilisation au handisport va s'approfondir dans l'ensemble du pays et que la compréhension mutuelle entre les gens, indépendamment des handicaps, va s'accélérer », a-t-il déclaré.

Kale a ajouté : « Ici à Tokyo, l'intérêt, la sensibilisation et les niveaux de connaissance des para-athlètes et du handisport sont bien en avance par rapport à un an avant les jeux de Londres 2012, des Jeux généralement considérés comme les meilleurs de l'histoire. Il s'agit d'un témoignage de la grande oeuvre du Comité d'organisation de Tokyo 2020, du Comité paralympique japonais, du gouvernement national, du gouvernement métropolitain de Tokyo, des municipalités locales, des fédérations nationales respectives et des partenaires commerciaux et de diffusion qui ont tous montré un grand enthousiasme pour proposer des Jeux extraordinaires l'année prochaine. »

Les médailles paralympiques de Tokyo 2020 ont également été dévoilées lors de l'événement. En outre, un nouveau court métrage animé de la mascotte Someity des Jeux paralympiques de Tokyo 2020 pratiquant certains des sports paralympiques, a été diffusée et un robot mascotte de Tokyo 2020, Someity Robot, a également fait sa première apparition. Someity Robot a démontré une gamme de mouvements typiquement humains. Il a par exemple salué, serré la main et tapé dans les mains de membres de la foule. Les robots mascottes accueilleront les athlètes et les spectateurs sur les sites et d'autres installations au cours des Jeux de Tokyo 2020.

Téléchargements :

l'animation de la mascotte paralympique et l'image du robot de la mascotte paralympique peuvent être téléchargées à l'adresse https://media.tokyo2020.org/en/press-room/press-kit/mascot/#movies (ID : media, mot de passe : tokyo2020media).

Pour plus d'informations :

- Salle de presse en ligne Tokyo 2020

https://media.tokyo2020.org/en/

ID : media

Mot de passe : tokyo2020media

Suivez Tokyo 2020 sur

- Facebook

https://www.facebook.com/tokyo2020

- Twitter

https://twitter.com/Tokyo2020

- Instagram

https://www.instagram.com/tokyo2020/

Pour plus d'informations, rendez-vous sur

https://kyodonewsprwire.jp/attach/201908280114-O1-pkfcycod.pdf

Communiqué envoyé le 4 septembre 2019 à 22:23 et diffusé par :