Biolog-id LLC et le centre de transfusion Hoxworth élargissent leur partenariat pour renforcer, à l'échelle de l'entreprise, la sécurité et l'efficacité de la gestion des produits sanguins

ATLANTA, 4 septembre 2019 /CNW/ - Biolog-id LLC, développeur de solutions intégrales au service de la sécurité du sang et important chef de file dans le domaine des solutions de santé interconnectées, a annoncé aujourd'hui l'élargissement de son partenariat avec le centre de transfusion Hoxworth de l'Université de Cincinnati, lequel comprend désormais la gestion des concentrés de globules rouges, le produit sanguin le plus demandé, dans son écosystème technologique à la fine pointe de toute son entreprise.

Ce partenariat élargi, qui vise à améliorer la vie des patients transfusionnels, exerce un effet de levier en mettant bien à profit la technologie brevetée de Biolog-id au sein des installations de Hoxworth. Cette technologie, Biolog-Transfusion®, assure le suivi des produits sanguins, d'un bout à l'autre de la chaîne d'approvisionnement, offrant ainsi une visibilité en temps réel des stocks, à tous les emplacements, et recueillant des données qui permettent une analyse complète. Cet élargissement partenarial est le premier du genre depuis la nomination de Troy Hilsenroth au poste de chef de la direction de Biolog-id LLC.

Troy L. Hilsenroth s'en félicite : « Je suis ravi de pouvoir élargir notre partenariat avec le centre de transfusion Hoxworth, un organisme qui a la confiance du secteur, alors que nous nous employons à développer la présence de Biolog-id en Amérique du Nord. Travaillant de concert avec Hoxworth, nous entendons l'aider à réaliser sa vision en faisant croître la valeur opérationnelle et en augmentant la qualité clinique par notre plateforme différenciée. »

Desservant 31 hôpitaux et centres médicaux en Ohio, au Kentucky et en Indiana, en leur assurant du sang salvateur (collecte, analyse, traitement et distribution), le centre de transfusion Hoxworth s'est doté d'un écosystème de gestion du sang qui, d'une part, permet l'ajout transparent de globules rouges, tout en réduisant substantiellement la charge de travail associée à la gestion quotidienne de l'inventaire, et, d'autre part, appuie des décisions plus éclairées, fondées sur les données, concernant la satisfaction des demandes émanant des différents hôpitaux.

« Notre partenariat avec Biolog-id s'inscrit dans le prolongement de notre engagement en faveur des technologies innovantes, celui que nous avons pris pour assurer à nos patients un approvisionnement fiable et sûr en produits sanguins de grande valeur », a expliqué Jose A. Cancetas, directeur du centre de transfusion Hoxworth. « En mettant en oeuvre la plateforme Biolog-id, nous avons grandement amélioré la gestion et la distribution des concentrés de plaquettes et des concentrés de globules rouges, dans le sens voulu, qui est de maximiser les résultats à l'endroit des patients. Nous nous réjouissons de notre partenariat élargi qui verra mettre en oeuvre ses solutions innovantes dans toute notre entreprise. »

Dans l'immédiat, Biolog-id lancera au quatrième trimestre 2019, en Amérique du Nord, un autre programme pilote consistant à installer sa technologie au sein d'un autre grand réseau de santé.

À propos de Biolog-id

Biolog-id a mis au point une solution intelligente brevetée pour la gestion et la traçabilité des produits de santé sensibles et de grande valeur, et ce, sur toute la chaîne d'approvisionnement de l'hôpital, afin d'assurer une livraison sûre, du donneur au patient. Biolog-id est présente en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient, en Inde, dans la région Asie-Pacifique et compte plus de 100 employés à l'échelle mondiale. Biolog-id est la propriété de son fondateur, de ses directeurs et de Xerys Funds.

Site Web de la société : www.biolog-id.com

À propos de Hoxworth Blood Center

Le centre de transfusion Hoxworth de l'Université de Cincinnati, fondé en 1938, dessert aujourd'hui 31 hôpitaux dans 18 comtés du sud-ouest de l'Ohio. Chaque année, Hoxworth recueille plus de 80 000 unités de sang auprès des donneurs pour aider à sauver des vies, celles des patients dans les hôpitaux de la région.

