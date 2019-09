Delta Separations établit un partenariat avec Thai Freeze Dry pour élargir ses activités en Asie





De l'équipement d'extraction de grande qualité sera introduit en Asie du Sud-Est et les deux entités feront leur incursion dans le développement de produits nutraceutiques

COTATI, Californie, 4 septembre 2019 /CNW/ - Delta Separations, LLC (« Delta »), l'un des principaux fabricants d'équipement d'extraction de cannabis et de chanvre à base d'éthanol en Amérique du Nord, est ravi d'annoncer un nouveau partenariat avec Thai Freeze Dry Co. Ltd. (« TFD »), de Thaïlande, qui a élaboré une méthode innovante pour préserver les propriétés physiques et moléculaires du matériel végétal.

Le partenariat permettra d'assurer la vente, l'installation, la formation et le service à la clientèle en Asie du Sud-Est pour les principaux extracteurs (CUP-15 et CUP-30) et évaporateurs à flot tombant (FFE-45 et FFE-60) de Delta, alors que la gamme complète de produits sera lancée au début de 2020.

Cette nouvelle initiative marque aussi la venue de Delta au sein du marché international des produits nutraceutiques, ce qui permettra à la société de poursuivre son objectif, qui consiste à soutenir la planète avec des produits médicinaux sains. TFD et Delta unissent leurs forces pour établir une installation d'extraction et de lyophilisation à la fine pointe de la technologie et à très haut rendement à Chiang Mai, en Thaïlande. L'installation intégrera les technologies de TFD et de Delta; le bleu sera reproduit partout dans le monde.

Roger Cockroft, chef de la direction de Delta Separations, déclare : « Cette phase est un grand pas pour notre expansion internationale. L'Asie du Sud-Est étant une première étape logique, nous pouvons désormais, avec l'apport de l'équipe de Thai Freeze Dry, offrir les véritables produits et services de qualité de Delta. Notre partenariat conjugue deux chefs de file afin d'offrir de nouvelles solutions innovantes au domaine des produits nutraceutiques à une échelle industrielle. »

À propos de Delta Separations

Fondée en 2015, Delta Separations, dont le siège est situé à Cotati, en Californie, est un fabricant de matériel qui se consacre à élaborer de l'équipement d'extraction sécuritaire d'huile de grande qualité tirée de la biomasse végétale, principalement pour le secteur du cannabis et du chanvre.

On compte parmi la gamme actuelle de produits de Delta des extracteurs centrifuges, des évaporateurs à flot tombant, des systèmes de distillation par film roulant et des espaces de laboratoire modulaires. Delta s'est donné la mission de soutenir sa clientèle en fournissant un service et des formations à l'industrie qui sont incomparables.

Pour obtenir plus d'information, veuillez visiter : https://www.deltaseparations.com/

À propos de Thai Freeze Dry

Ayant son siège social à Chiang Mai, Thai Freeze Dry (TFD) produit 35 poudres d'herbes approuvées par la FDA et 10 formulations d'herbes à l'aide de sa technologie exclusive « Cellular Fraction-Line » et des produits supplémentaires en attente de brevets. Ce processus sophistiqué et progressif permet à Thai Freeze Dry de maintenir la bioactivité médicinale d'une plante vivante tout en offrant un côté pratique stable et sécuritaire. Il permet de créer des produits concentrés et biodisponibles qui sont stables et hautement bioactifs.

Voilà 15 ans que TFD transforme des herbes et des plantes thaïlandaises de qualité supérieure selon de bonnes pratiques manufacturières (BPM). Le produit le plus populaire à ce jour est la poudre de riz noir germé, qui est riche en antioxydants et qui purifie naturellement l'organisme.

TFD jouit aussi d'une posture unique pour créer des formulations synergiques en conjuguant les herbes médicinales traditionnelles de la Thaïlande avec le cannabis dans une variété de préparations, chacune d'elles ayant un usage précis. La société peut fabriquer des produits de grande valeur à partir d'eau, de feuilles, de racines et de graines extraites de la plante de cannabis, éléments qui sont tous sous-utilisés, et même inutilisés. TFD détient une participation minoritaire dans la Thai Cannabis Corp. (www.thaicannabiscorporation.com) et a le premier droit de réponse à l'égard de l'ensemble de ses transformations.

Pour obtenir plus d'information, veuillez visiter : www.thaifreezedry.com

