La Société financière IGM Inc. annonce ses ventes de fonds d'investissement et son total de l'actif géré pour août 2019

WINNIPEG, le 4 sept. 2019 /CNW/ - La Société financière IGM Inc. (IGM) (TSX : IGM) a annoncé aujourd'hui ses résultats provisoires au titre des mises de fonds nettes totales dans les fonds d'investissement, qui s'établissent à (62,4) millions de dollars, tel qu'il est indiqué au Tableau 1. L'actif géré des fonds d'investissement s'établissait à 156,8 milliards de dollars au 31 août 2019, comparativement à 157,2 milliards au 31 juillet 2019 et à 154,7 milliards au 31 août 2018. Le total de l'actif géré s'élevait à 161,7 milliards de dollars au 31 août 2019, comparativement à 162,2 milliards au 31 juillet 2019 et à 161,1 milliards au 31 août 2018. Les montants concernant l'actif géré sont indiqués au Tableau 2.

Tableau 1 - Mises de fonds nettes

Mois clos le 31 août 2019

(en millions de dollars)

(non audité) IG Gestion

de patrimoine Placements

Mackenzie Investment

Planning

Counsel3 Élimination

des soldes

intersociétés1 Financière

IGM





















Fonds communs de placement



















Ventes brutes 655,8 $ 674,9 $ 45,8 $



1 376,5 $ Mises de fonds nettes (155,6) $ (33,6) $ (18,5) $



(207,7) $





















FNB



















Mises de fonds nettes



156,5 $







156,5 $





















Éliminations des soldes interproduits



(24,0) $2



12,8 $ (11,2) $





















Données consolidées



















Mises de fonds nettes (155,6) $ 98,9 $ (18,5) $ 12,8 $ (62,4) $

1 Les résultats consolidés éliminent la double comptabilisation dans les cas où les activités sont présentées dans plus d'un secteur et excluent des mises de fonds nettes de (12,8) millions de dollars provenant des investissements des fonds communs de placement d'IG Gestion de patrimoine et d'IPC dans les FNB 2 Mises de fonds nettes de 24,0 millions de dollars dans des FNB par les fonds communs de placement de Mackenzie 3 Les mises de fonds nettes provisoires dans les fonds communs de placement de Counsel n'incluent pas les ventes/rachats dans le programme Patrimoine privé d'IPC. Les flux du programme Patrimoine privé d'IPC sont inclus dans les montants présentés dans le rapport de gestion

* Les mises de fonds nettes dans les fonds communs de placement correspondent aux ventes brutes moins les rachats bruts. Cette terminologie est conforme à celle qui est utilisée dans le rapport de gestion publié par la Société financière IGM

Tableau 2 - Actif géré

(en milliards de dollars) (non audité) Août

2019

Juillet

2019

Août

2018

Variation en %

sur 1 mois Variation en %

sur 1 an

















Société financière IGM















Total de l'actif géré4 161,74 $ 162,16 $ 161,06 $ (0,3) 0,4

















Société financière IGM















Fonds d'investissement















Actif géré des fonds d'investissement4 156,78 $ 157,18 $ 154,71 $ (0,3) 1,3

















IG Gestion de patrimoine















Fonds communs de placement 90,21 $ 90,56 $ 89,82 $ (0,4) 0,4 Total IG Gestion de patrimoine 90,21 $ 90,56 $ 89,82 $ (0,4) 0,4

















Placements Mackenzie















Fonds communs de placement 59,05 $ 59,21 $ 57,79 $ (0,3) 2,2 FNB 3,98 $ 3,81 $ 2,90 $ 4,5 37,2 Éliminations des soldes interproduits5 (1,10) $ (1,07) $ (0,81) $ 2,8 35,8 Fonds d'investissement 61,93 $ 61,95 $ 59,88 $ - 3,4 Comptes gérés à titre de sous?conseiller, comptes de la clientèle institutionnelle et autres comptes 6,15 $ 6,15 $ 7,93 $ - (22,4) Total Placements Mackenzie 68,08 $ 68,10 $ 67,81 $ - 0,4



































Investment Planning Counsel6 5,34 $ 5,38 $ 5,59 $ (0,7) (4,5)

4. Les mandats de sous-conseiller de Mackenzie auprès des fonds communs de placement d'Investment Planning Counsel et les placements dans des fonds d'investissement de Mackenzie par des fonds communs de placement gérés par IG Gestion de patrimoine ou Investment Planning Counsel sont présentés dans les résultats de Mackenzie, et ils sont éliminés des résultats consolidés de la Société financière IGM :

- Les montants éliminés du total de l'actif consolidé de la Société financière IGM s'élevaient à 1,9 milliard de dollars au 31 août 2019 (1,9 milliard au 31 juillet 2019 et 2,2 milliards au 31 août 2018)

- Les montants éliminés de l'actif des fonds d'investissement consolidé de la Société financière IGM s'élevaient à 703,1 millions de dollars au 31 août 2019 (709,4 millions au 31 juillet 2019 et 578,5 millions au 31 août 2018) 5. Les investissements des fonds communs de placement de Mackenzie dans des FNB s'élevaient à 1,1 milliard de dollars au 31 août 2019 (1,1 milliard au 31 juillet 2019 et 817,9 millions au 31 août 2018) 6 Le total de l'actif géré d'IPC comprend les fonds communs de placement de Counsel et le programme Patrimoine privé

Les résultats provisoires au titre de l'actif géré moyen des fonds d'investissement et de la moyenne du total de l'actif géré depuis le début du trimestre sont présentés dans le Tableau 3.

Tableau 3 - Actif géré moyen7

(en milliards de dollars) (non audité) Trimestre à ce jour





Société financière IGM



Moyenne du total de l'actif géré8 161,72 $





Société financière IGM



Actif géré moyen des fonds d'investissement8 156,40 $





IG Gestion de patrimoine



Fonds communs de placement 90,12 $ Total IG Gestion de patrimoine 90,12 $





Placements Mackenzie



Fonds communs de placement 58,91 $ FNB 3,72 $ Éliminations des soldes interproduits9 (1,04) $ Fonds d'investissement 61,59 $ Comptes gérés à titre de sous-conseiller, comptes de la clientèle

institutionnelle et autres comptes 6,51 $ Total Placements Mackenzie 68,10 $





Investment Planning Counsel10 5,37 $

7 En fonction de l'actif quotidien moyen des fonds d'investissement et de la moyenne en fin de mois de l'actif de la clientèle institutionnelle, géré à titre de sous-conseiller et autre 8 Les mandats de sous-conseiller de Mackenzie auprès des fonds communs de placement d'Investment Planning Counsel et les placements dans des fonds d'investissement de Mackenzie par des fonds communs de placement gérés par IG Gestion de patrimoine ou Investment Planning Counsel sont présentés dans les résultats de Mackenzie, et ils sont éliminés des résultats consolidés de la Société financière IGM :

- Les montants éliminés du total de l'actif consolidé de la Société financière IGM s'élevaient à 1,9 milliard de dollars au 31 août 2019

- Les montants éliminés de l'actif des fonds d'investissement consolidé de la Société financière IGM s'élevaient à 688,1 millions de dollars au 31 août 2019 9 Les investissements des fonds communs de placement de Mackenzie dans des FNB s'élevaient à 1,0 milliard de dollars au 31 août 2019 10 Le total de l'actif géré d'IPC comprend les fonds communs de placement de Counsel et le programme Patrimoine privé

La Société financière IGM Inc. est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada, et gère un actif total d'approximativement 162 milliards de dollars. Le réseau de conseillers de la Société fournit une vaste gamme de services de planification financière et de placement afin d'aider plus de deux millions de Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. La Société exerce principalement ses activités par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine, de Placements Mackenzie et d'Investment Planning Counsel.

