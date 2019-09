GVK BIO annonce la promotion de Sudhir Kumar Singh au poste de directeur des opérations et la nomination de Ramesh Subramanian en tant que nouveau directeur commercial de GVK BIO





GVK BIO, une importante organisation de recherche et développement sous contrat (Contract Research and Development Organisation, CRDO), a le plaisir d'annoncer la promotion de Sudhir Kumar Singh, Ph. D., au poste de directeur des opérations et la nomination de Ramesh Subramanian, Ph. D., en tant que nouveau directeur commercial.

Sudhir a rejoint GVK BIO en 2013 en tant que vice-président principal et a dirigé l'activité de recherche en découvertes. En intégrant les meilleures pratiques en matière de chimie, de biologie et de développement de produits chimiques, il a réussi à atteindre les principaux objectifs commerciaux.

« Sudhir a introduit au fil des ans des changements transformationnels dans le marché vertical des recherches en découvertes et son soutien à la direction de GVK BIO a joué un rôle déterminant dans l'activité Chimie en termes de livraison et de rentabilité », a commenté Manni Kantipudi, président-directeur général de GVK BIO. « Dans ses nouvelles fonctions, Sudhir se concentrera sur la direction et la création d'une culture axée sur le client, renforcera notre développement et notre empreinte de fabrication en rapide expansion, tout en assurant la sécurité et la conformité dans l'environnement de travail. »

« J'ai également le plaisir d'accueillir Ramesh Subramanian dans l'équipe dirigeante de GVK BIO. Ramesh nous fera bénéficier de sa profonde connaissance sectorielle des divers marchés verticaux de GVK BIO. Je me réjouis de pouvoir travailler avec lui vers notre objectif déclaré de faire de GVK BIO le « partenaire de choix » des entreprises des sciences de la vie qui cherchent à accélérer leur recherche et développement. À travers ses fonctions, Ramesh sera responsable de l'ensemble des activités suivantes : développement commercial, ventes, marketing et développement d'entreprise. »

Comptant plus de 20 années d'expérience internationale dans la création d'entreprises en Asie, en Europe et en Amérique du Nord, Ramesh Subramanian sait mobiliser du capital-risque, mettre en oeuvre des stratégies transformationnelles, superviser des fusions et acquisitions et gérer des alliances transfrontalières.

Avant de rejoindre GVK BIO, Ramesh occupait les fonctions de vice-président principal et faisait partie de l'équipe dirigeante de Piramal Pharma Solutions. Au cours de sa carrière, Ramesh a fait partie d'équipes dirigeantes chez Chemizon, une entreprise qu'il a dirigée depuis son démarrage jusqu'à son entrée réussie sur les marchés d'actions, Jubilant Life Sciences et XL Advisors. Ramesh a également occupé des postes de direction clés chez SK Capital Partners/Ascend Performance Materials et Johnson Matthey.

Ramesh est titulaire d'un Ph. D. en génie chimique de l'Université de Virginie Occidentale, d'un B.Tech. en génie chimique de l'université IIT-Varanasi et d'un MBA en finance de la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie.

