Les résidents de la Saskatchewan bénéficieront d'investissements dans les infrastructures vertes et communautaires

SASKATOON, le 4 sept. 2019 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan reconnaissent que les investissements stratégiques dans les infrastructures vertes et récréatives jouent un rôle clé dans le soutien de collectivités saines, dynamiques et durables.

Aujourd'hui, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et député de North Vancouver, au nom de l'honorable François?Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités; l'honorable Scott Moe, premier ministre de la Saskatchewan; et Charlie Clark, maire de Saskatoon, ont annoncé un financement visant l'agrandissement du complexe sportif Gordie?Howe de Saskatoon, et ont souligné 11 autres projets d'infrastructure dans la province.

Le complexe sportif Gordie-Howe agrandi abritera un nouveau complexe multisports et un terrain extérieur en gazon artificiel, un complexe d'entraînement et de pratique de baseball extérieur, des pistes de ski nordique, ainsi qu'une nouvelle billetterie et des gradins.

Dix projets amélioreront la gestion des décharges et les infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées. Ces importantes améliorations assureront l'accès à une eau potable de grande qualité et protégeront l'environnement en fournissant des systèmes de traitement de l'eau et de gestion des déchets plus efficaces et durables.

Un autre projet offrira à la Première Nation dakota de Whitecap un accès amélioré à Internet pour que les résidents puissent profiter de services en ligne essentiels, faire des affaires, apprendre et communiquer avec leur famille et leurs amis.

Le gouvernement du Canada investit plus de 39 millions de dollars dans ces 12 projets dans le cadre de son programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de la Saskatchewan verse plus de 32 millions de dollars. Les bénéficiaires sont responsables de tous les coûts supplémentaires.

« Les 12 projets dans lesquels nous investissons auront d'importantes retombées partout en Saskatchewan. En veillant à ce que les résidents aient accès à de l'eau potable de grande qualité et à des systèmes durables et efficaces de traitement des eaux usées, en offrant de meilleures connexions Internet et de nouvelles possibilités de loisirs, nous soutenons la croissance économique et renforçons les collectivités aujourd'hui et pour les générations futures. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches et des Océans et de la Garde côtière canadienne, et député de North Vancouver, au nom de l'honorable François?Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement de la Saskatchewan est fier d'investir plus de 32 millions de dollars dans ces importants projets d'infrastructure et de les aider à passer de la conception à la réalisation. Une fois terminées, ces initiatives contribueront à améliorer les collectivités, la province et la qualité de vie des citoyens. »

L'honorable Scott Moe, premier ministre de la Saskatchewan

« Les partenariats qui ont mené à l'agrandissement du Complexe sportif Gordie-Howe montrent le genre d'approche collaborative et de leadership communautaire qui contribuent à définir Saskatoon. Ce projet est remarquable parce qu'il réunit un grand nombre de groupes communautaires différents - liés à des sports comme le football, le hockey, le baseball, le patinage de vitesse et le soccer - qui travaillent ensemble pour créer un espace précieux et bâtir la communauté. Je suis reconnaissant des investissements fédéraux et provinciaux qui contribueront à améliorer la qualité de vie des résidents de la ville, de la région et d'ailleurs. »

Charlie Clark, maire de Saskatoon

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. De ce montant, 26,9 milliards de dollars sont consacrés à des projets visant les infrastructures vertes, dont 5 milliards de dollars peuvent être investis par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada.

De ce montant, 25,3 milliards de dollars sont consacrés au soutien des infrastructures sociales dans les collectivités canadiennes.

Le Canada et la Saskatchewan appuient 12 projets d'infrastructure dans la province

Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan investissent dans les 12 projets d'infrastructure suivants dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC).

Le gouvernement du Canada investit plus de 39 millions de dollars dans ces projets. Le gouvernement de la Saskatchewan contribue plus de 32 millions de dollars. Les bénéficiaires sont responsables de tous les coûts supplémentaires.

Projet Description du projet Contribution fédérale Contribution provinciale Contribution municipale Total des coûts admissibles Plan directeur du Complexe sportif Gordie Howe Construction, agrandissement et remise en état d'installations intérieures et extérieures au Complexe sportif Gordie Howe 8,352,080 $ 6,959,371 $ 5,568,749 $ 20,880,200 $ Désaffectation d'un site d'enfouissement à Churchbridge Déclassement du site d'enfouissement et construction d'une couverture finale. 496,980 $ 414,109 $ 331,361 $ 1,242,450 $ Désaffectation d'un site d'enfouissement à Outlook Déclassement du site d'enfouissement 400,000 $ 333,300 $ 266,700 $ 1,000,000 $ Fermeture d'un site d'enfouissement et désaffectation d'un site dans le village du district de Katepwa Déclassement du site d'enfouissement et détournement des eaux de surface afin de limiter davantage l'infiltration. 79,880 $ 66,560 $ 53,260 $ 199,700 $ Agrandissement d'un site d'enfouissement régional à Tisdale Agrandissement d'un site d'enfouissement régional et aire de compostage. 2,131,200 $ 1,775,822 $ 1,420,978 $ 5,328,000 $ Distribution et approvisionnement en eau à Ituna Modernisation du système de traitement et de distribution de l'eau, y compris le remplacement de la canalisation d'alimentation en eau, l'agrandissement du réservoir et les travaux connexes. 3,400,000 $ 2,833,050 $ 2,266,950 $ 8,500,000 $ Système régional d'approvisionnement en eau potable du Sud-Ouest de Cabri Construction d'une nouvelle station de production d'eau potable, un réseau d'aqueduc régional d'environ 139 km, une prise d'eau et une station de pompage dans la rivière Saskatchewan Sud. 9,600,000 $ 7,999,200 $ 6,400,800 $ 24,000,000 $ Projet de remplacement d'une conduite d'eau principale à Kerrobert Remplacement d'environ 2 527 m de conduites, y compris toutes les conduites de raccordement, le remplacement du réseau de distribution d'eau des avenues Atlantic et Manitoba et des rues transversales, les travaux routiers associés et tous les travaux connexes. 2,477,438 $ 2,064,325 $ 1,651,831 $ 6,193,594 $ Réseau d'aqueduc régional à Rouleau et Wilcox Construction d'un nouveau réseau régional de traitement de l'eau, y compris une station de traitement de l'eau, une canalisation d'égout et un bassin de stockage des eaux usées. 4,242,300 $ 3,534,896 $ 2,828,554 $ 10,605,750 $ Conduite d'eau potable du groupe Weldon Farmers de l'Association Melfort Rural Pipeline Construction d'environ 5 600 m de nouvelles conduites d'eau et modernisation de la station de pompage qui seront raccordées aux réservoirs ruraux existants pour approvisionner en eau potable les résidences rurales. 157,000 $ 130,820 $ 104,680 $ 392,500 $ Agrandissement et amélioration d'un bassin de traitement des eaux d'égout à Warman Augmentation de la profondeur des bassins de stabilisation principaux et secondaires existants, installation d'un système d'aération dans les bassins principaux et secondaires et la construction d'un bâtiment pour le système d'aération et d'une canalisation de rejet d'environ jusqu'à la rivière Saskatchewan Sud. 7,240,000 $ 6,032,730 $ 4,827,270 $ 18,100,000 $ Amélioration des services Internet résidentiels et commerciaux de la Première Nation dakota de Whitecap Accroître la vitesse de la connexion Internet résidentielle et commerciale pour 200 résidences de la Première Nation dakota de Whitecap, en passant d'une ligne d'abonné numérique à la fibre optique. 1,136,250 $ 378,750 $ 0 $ 1,515,000 $ Total des contributions fédérales, provinciales et municipales 39,713,128 $ 32,522,933 $ 25,721,133 $ 97,957,194 $

